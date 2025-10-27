Lando Norris: Auf Sennas Spuren – und Titel-Favorit?

Erstmals nach 36 Jahren konnte am Sonntag wieder ein McLaren in Mexiko-Stadt gewinnen. Lando Norris folgte auf Ayrton Senna, der hier den letzten McLaren-Sieg holte. Ist der neue WM-Leader jetzt Titel-Favorit?

Der Sieg beim Großen Preis von Mexiko ist der zehnte F1-Sieg für Lando Norris, sein erster seit Ungarn wieder. Und für sein Team McLaren ist es der erste Sieg in Mexiko-Stadt seit 1989. Damals fuhr Ayrton Senna im McLaren-Renner zum Mexiko-Sieg. Das war gut zehn Jahre vor Norris‘ Geburt.

Auf das historische Comeback angesprochen, sagte Norris in Mexiko-City: «Es ist zunächst mal natürlich ziemlich gut, überall zu gewinnen. Hier auf dieser Strecke zu gewinnen, ist natürlich etwas ganz Besonderes. Mit dem Stadion und allem drum und dran ist es eines der coolsten Podien der Saison, wahrscheinlich zusammen mit Monaco, Monza, Silverstone und so weiter. Es ist also etwas ganz Besonderes. Und natürlich ist es schön, zum ersten Mal seit Senna hier gewonnen hat, McLaren wieder auf die Siegerstraße zu bringen, nach so langer Zeit. Und meinen Namen in der Nähe von jemandem wie ihm zu sehen, ist etwas ganz Besonderes. Das ist etwas, das man sich immer gerne ansieht, und ich bin mir sicher, dass es auch in zehn, zwanzig Jahren noch ziemlich cool sein wird, darauf zurückzublicken. Das ist großartig.» Nach 1992 fiel Mexiko-Stadt aus dem Formel-1-Kalender, seit 2015 finden nun wieder Rennen in der Metropole statt.

Mit seinem Sieg liegt er nun einen Punkt vor seinem Teamkollegen Oscar Piastri, hat den Australier von der Spitze der Fahrer-WM-Wertung gedrängt. Ist er damit jetzt offiziell auch Titelfavorit? Einen Punkt liegt Norris vor Piastri, 36 Zähler vor Max Verstappen von Red Bull Racing.

Norris: «Es ist immer noch ziemlich knapp zwischen uns. Max hat mich in den letzten sechs, sieben Wochenenden immer weiter eingeholt.» Gerichtet an den Journalisten, der die Frage stellte, sagte er dann noch: «Schreiben Sie, was Sie möchten. Es ist Ihre Entscheidung. Aber ich habe mich zurückgehalten, mich konzentriert und mein Ding gemacht, und das ist alles, was man tun kann. Aber jedes Wochenende ist neu, jedes Wochenende ist anders, und es ist noch ein langer Weg.»

Am Sprint-Wochenende in Brasilien in zwei Wochen sind bis zu 33 Punkte für einen Fahrer drin (25+8 in Rennen und Sprint). Heißt: Selbst, wenn in Interlagos alles gegen ihn laufen sollte, kann Norris in Brasilien schon mal nicht von Verstappen überholt werden. Allerdings ist insgesamt über die restlichen vier Wochenenden noch alles offen. Und Piastri sitzt ihm direkt im Nacken.

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden

WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20