George Russell sauer: «Wie ein Rasenmäher-Rennen!»

Mercedes-Pilot George Russell nahm den Mexiko-GP als Vierter in Angriff, kam am Ende aber nur als Siebter über die Ziellinie. Danach ärgerte sich der Brite über die Ereignisse in den ersten Rennrunden.

Die ersten Runden des diesjährigen Grand Prix von Mexiko hatten es in sich. Bereits in der ersten Runde gerieten gleich mehrere Fahrer neben die Strecke – und wurden dafür nicht bestraft. George Russell, der von Startplatz 4 losfuhr, wurde auf dem Weg zur ersten Kurve von Max Verstappen überholt. Der Red Bull Racing-Pilot fuhr dann seinerseits in der dritten Kehre – genauso wie Charles Leclerc und Kimi Antonelli – geradeaus und kürzte mit der Fahrt durchs Grüne ab.

Darüber ärgerte sich der Brite, nachdem er die Ziellinie als Siebter gekreuzt hatte. Im «Sky Sports F1»-Interview schimpfte er: «Ich verstehe nicht, wie drei Fahrer in den ersten Kurven abkürzen und einfach weiterfahren können. Das ist eine Erlaubnis, alles zu riskieren. Und wenn du es nicht hinbekommst, hast du eine Freikarte, die dir die Strafe erspart.»

Der Ärger war nach der ersten Runde noch nicht vorbei für den Mercedes-Piloten, denn in Runde 6 wurde er Opfer des Zweikampfs von Verstappen und Lewis Hamilton, die sich um die dritte Position stritten und dabei in Kurve 2 bzw. Kurve 4 neben der Piste unterwegs waren.

Russell fiel auf den siebten Platz zurück und erklärte zu dieser Szene: «Max und Lewis kamen sich in die Quere und Lewis hat zu Recht eine Strafe dafür bekommen. Aber auch Max war neben der Strecke und kam zurück. Ich selbst war zur falschen Zeit am falschen Ort und habe dadurch zwei Positionen verloren. Natürlich war ich dann frustriert.»

Der fünffache GP-Sieger verwies auf die Streckencharakteristik und betonte: «Wäre da ein Kiesbett, wäre keiner von denen da gewesen. Wir haben das in jedem Jahr hier erlebt. Es war Carlos Sainz im vergangenen Jahr und Charles im Jahr davor, Lewis hat das vor zehn Jahren gemacht. Es ist wie ein Rasenmäher-Rennen! Da muss etwas unternommen werden, denn das ist nicht, wie es sein sollte.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden

WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20



