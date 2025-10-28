Alex Albon: «Das schwierigste Rennen des Jahres!»

Alex Albon hatte in Mexiko kein leichtes Spiel. Der Williams-Pilot musste von Startplatz 17 losfahren, und kam als Zwölfter über die Ziellinie. Danach erklärte er, welche Faktoren ihm das Leben schwer gemacht haben.

Für Alex Albon begannen die Probleme in Mexiko lange vor dem Rennstart. Bereits im Qualifying fand der Routinier im Williams keinen Grip und ärgerte sich: «Ich war gar nicht so unzufrieden mit meinen Runden, sie waren gut, aber einfach zu langsam. Es war frustrierend, dass mir die Haftung fehlte.»

Das Team reagierte mit einer Einstopp-Strategie, die sich nicht auszahlte, wie Albon erklärte. Der Londoner, der von Startplatz 17 aus der zweitletzten Reihe losfuhr und am Ende mit einer Runde Rückstand als Zwölfter ins Ziel kam, berichtete: «Der harte Reifen war ziemlich schlecht. Und das hat die Strategie natürlich beeinflusst.»

Und Albon kritisierte: «Ich denke, wir hätten dynamischer sein und strategisch reagieren können, als wir sahen, dass die harte Mischung nicht funktionierte.»

«Aber wir waren da zu festgefahren. Wir haben uns einer Strategie verschrieben, die nicht aufging, und wenn du das machst, findest du dich im Niemandsland wieder. Die Message war, dass wir gut unterwegs waren, aber die Jungs, die zwei Mal stoppten, waren da schon wieder vor mir – das war sehr schmerzlich», fügte der aktuelle WM-Achte seufzend an.

Die Entscheidung, auf den harten Reifen zu starten, habe man aber gemeinsam getroffen. «Ich will da nicht den Strategen die Schuld zuschieben», stellte Albon klar. Und er analysierte: «Mir fehlte auch das Tempo. Was das angeht, war es das schwierigste Wochenende des Jahres für mich. Und wir verstehen nicht ganz, warum das so ist. Normalerweise bin ich auf dieser Strecke auch nicht schlecht unterwegs.»

