Bortoleto nach Aufholjagd: «Musste es einfach wagen»

Formel-1-Rookie Gabriel Bortoleto zeigte in Mexiko eine beachtliche Leistung und ein schönes Manöver an Isack Hadjar. Der Sauber-Pilot sprach hinterher über seinen Auftritt und sein anstehendes Heimspiel.

Den fünftletzten Grand Prix der Saison auf dem Autódromo Hermanos Rodriguez musste Gabriel Bortoleto nach einem enttäuschenden Qualifying von Position 16 in Angriff nehmen. Vom Start aus der drittletzten Reihe liess er sich aber nicht entmutigen, bereits auf den ersten Metern lief es gut für den Brasilianer, dem später im Rennen auch ein schönes Überholmanöver an Racing Bulls-Rookie Isack Hadjar gelang.

Dazu sagte Bortoleto: «Ich musste es einfach wagen. Es war ein grossartiges Manöver. Ich hatte zuvor so oft vergeblich versucht, an ihm vorbeizukommen, dass ich mir am Ende einfach gesagt habe, dass ich es einfach wagen muss – ich muss angreifen, egal, was passiert. Wenn wir kollidieren, dann ist es halt so, aber dann habe ich es wenigstens versucht. Aber es klappte gut und wir fuhren beide sehr sauber, obwohl es ein hartes Duell war.

Zusammenfassend erklärte der 21-Jährige: «Das war ein wirklich gutes Rennen, nachdem das Qualifying so enttäuschend gewesen war. Ich habe da schon gesagt, dass ich das Gefühl hatte, dass viel mehr möglich ist. Und das war es im Rennen dann auch. Ich konnte ein gutes Tempo anschlagen und einen frischen WM-Zähler einfahren.»

Nun steht das Heimrennen in São Paulo auf dem Programm und Bortoleto weiss, dass er sich auf die Arbeit auf der Strecke konzentrieren muss. «Das wird wohl das beste Wochenende des Jahres für mich, aber auch das arbeitsreichste. Wir wissen aber, dass wir uns auf das Geschehen auf der Strecke konzentrieren müssen – auch die Sponsoren wissen das. Ich werde natürlich etwas mehr Termine als gewöhnlich wahrnehmen müssen, denn es ist mein Heimrennen und ich will das auch gerne machen für alle, die mich unterstützen. Aber die Arbeit auf der Strecke geniesst die höchste Priorität, das ist das Wichtigste für mich», betont er.

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden



WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20