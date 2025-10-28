FIA stoppt Gerüchte: Keine Bugdetcap-Verstösse 2024

Im Formel-1-Fahrerlager wurde die Frage laut, warum die FIA-Untersuchung zur Einhaltung der Budget-Obergrenze 2024 so lange dauert. Das führte zu Gerüchten, mit denen der Autosport-Weltverband nun aufräumt.

Gleich vorweg: Es gab im vergangenen Jahr keine Verstösse gegen die Budget-Obergrenze, weder bei den zehn Teams noch bei den fünf Motorherstellern. Einzig ein «geringer Verfahrensverstoss» wurde bei Aston Martin festgestellt – denn das Team reichte die Unterlagen mit einer fehlenden Unterschrift ein. Aber alle Beteiligten blieben unter dem Ausgaben-Limit, das samt Inflationskorrektur bei rund 165 Millionen Dollar liegt.

Weil die Rennstall-Verantwortlichen mit offenen Karten spielten und die Verspätung «aufgrund aussergewöhnlicher und unvorhersehbarer Umstände» geschah, die ausserhalb der Kontrolle des Teams lagen, hat man davon abgesehen, eine Strafe zu vergeben.

Bei der Meldung über den Abschluss der Budgetcap-Prüfung für das Jahr 2024 wurde auch der Grund für die lange Prüfungsdauer genannt, das für Spekulationen im Fahrerlager von Mexiko gesorgt hatte. Das finanzielle Reglement sei kompliziert, entsprechend viel Zeit habe der harte und intensive Prüfprozess in Anspruch genommen, heisst es.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur hatte vor der Veröffentlichung der Ergebnisse der Budgetcap-Untersuchung zu Recht beschwichtigt: «Ich glaube nicht, dass es ein grosser Unterschied ist, ob die Ergebnisse im September oder Oktober veröffentlicht werden. Wir müssen der FIA in dieser Sache vertrauen, und ganz ehrlich, das ist auch kein einfacher Job. Wir dürfen da auch nicht über irgendwelche Gerüchte spekulieren. Das wäre ein Fehler.»

In der Vergangenheit gab es bereits mehrere Strafen für das Überschreiten der Budget-Vorgaben. Red Bull Racing hatte 2021 das neu eingeführte Limit um 2,16 Millionen US-Dollar überschritten, und dafür eine Strafe von mehr als sieben Millionen Dollar plus eine Reduktion der Windkanal-Stunden um 10 Prozent kassiert.

Williams wurde wegen des Versäumnis der Einreichfrist eine Strafe von 25000 US-Dollar aufgebrummt. Und Aston Martin musste unter anderem wegen unkorrekter Kostendarstellung der neuen Fabrik, von Bonuszahlungen, des neuen Simulators, des Windkanals, auswechselbarer Teile, der Verpflegung in der Werkskantine, Möbeln in der Fabrik und von Sponsoren geleisteten Diensten 450.000 US-Dollar Strafe plus Übernahme der Verfahrenskosten hinnehmen.

Im vergangenen Jahr wurden zwei Motorenhersteller wegen Verfahrensfehlern bei ihren Anträgen im Rahmen der Kostenobergrenze für Antriebseinheiten mit einer Geldstrafe belegt. Honda musste 600.000 US-Dollar berappen, Alpine bekam eine Strafe über 400.000 US-Dollar aufgebrummt.

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden

WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20