Aston Martin: 3. Fahrer für F1-Saison 2026 steht fest

Während sich einige Teamverantwortliche bei der Fahrerwahl für die Saison 2026 noch Zeit lassen, steht das Line-Up von Aston Martin: Das Team tritt mit Fernando Alonso und Lance Stroll an. Auch der 3. Fahrer steht fest.

Das Formel-1-Feld für die nächste Saison steht zu grossen Teilen fest. Einzig bei den Red Bull-Teams und bei Alpine sind noch Cockpits offen. Bei den Franzosen ist die Liste der möglichen Kandidaten überschaubar, denn Sonderberater Flavio Briatore hat bereits vor Wochen betont: Die Wahl wird zwischen dem aktuellen Rookie Franco Colapinto und Nachwuchshoffnung Paul Aron fallen.

Bei Red Bull Racing und dem Visa CashApp Racing Bulls Team kommen gleich mehrere Fahrer in Frage. Gesetzt ist bisher nur Max Verstappen. Aber als gesichert dürfte auch der Verbleib von Isack Hadjar gelten, der in seiner Rookie-Saison bisher immer wieder Glanzpunkte setzen und schon seinen ersten GP-Podestplatz erobern konnte. Um die restlichen beiden Cockpits kämpfen Red Bull Racing-Pilot Yuki Tsunoda, Racing Bulls-Fahrer Liam Lawson und Nachwuchshoffnung Arvid Lindblad.

Bei Aston Martin stehen die Stammfahrer bereits fest: Fernando Alonso wird weiterhin für die Grünen auf Punktejagd gehen – an der Seite von Lance Stroll, der im Team seines Vaters Lawrence seine zehnte Saison in der Königsklasse in Angriff nehmen wird.

Nun hat das Team auch den dritten Fahrer bekanntgegeben: Jak Crawford wird die Rolle des Reservisten im Rennstall aus Silverstone bekleiden. Der 20-jährige Amerikaner, der aktuell in der Formel 2 antritt und zwei Runden vor dem Ende den zweiten Gesamtrang belegt, wird dabei bei allen Rennen der offizielle Ersatzfahrer sein.

Crawford war einst Teil des Red Bull Junior Teams, wechselte aber im vergangenen Jahr zur Nachwuchsmannschaft von Aston Martin. In Mexiko bestritt er im Dienstwagen von Stroll seinen ersten FP1-Einsatz in der Königsklasse und belegte nach 29 Runden den 19. Platz auf der Zeitenliste.



Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden



WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20