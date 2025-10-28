Andrea Stella verrät: Deshalb darf Piastri stolz sein

McLaren-Star Oscar Piastri erlebte in Mexiko ein schwieriges Wochenende. Den GP beendete er als Fünfter und gab die WM-Führung damit ab. Teamchef Andrea Stella erklärt, warum er dennoch stolz sein darf.

Für Oscar Piastri verlief das Wochenende in Mexiko so gar nicht nach Wunsch. Nachdem der Australier im Qualifying fast sechs Zehntel langsamer als sein McLaren-Teamkollege geblieben war, musste er den fünftletzten Grand Prix der Saison von der vierten Startreihe in Angriff nehmen. Dass er durch die Strafversetzung von Carlos Sainz noch um eine Position auf den siebten Startplatz vorrückte, war nur ein schwacher Trost, denn sein Stallgefährte und erster Gegner im WM-Fight durfte die Pole bejubeln.

Im Rennen musste der 24-Jährige aus Melbourne dann Schadensbegrenzung betreiben. Er kam am Ende auf dem fünften Platz ins Ziel – auch weil die späte virtuelle Safety-Car-Phase dafür sorgte, dass er Haas-Rookie Oliver Bearman nicht mehr angreifen konnte. Die Ziellinie kreuzte er knapp 42 Sekunden nach seinem Stallgefährten, der die WM nun mit einem Punkt Vorsprung anführt.

Dennoch darf Piastri stolz auf sich sein, ist sich McLaren-Teamchef Andrea Stella sicher. In seiner Presserunde nach dem Rennen erklärte der Italiener: «Wir haben mit Oscar nach dem Qualifying alle Daten genau analysiert und einige wichtige Informationen darüber gesammelt, wie das Auto bei diesen schwierigen Streckenverhältnissen zu fahren ist. Er hat das dann im Rennen sehr gut umgesetzt, deshalb kann er auch sehr stolz auf sich sein. Sein Tempo war definitiv konkurrenzfähiger als im Qualifying.»

Die Lehren, die man aus einem schwierigen Wochenende wie diesem ziehen kann, seien auch mit Blick auf die Entwicklung Piastris zu einem kompletteren Formel-1-Fahrer entscheidend, betonte der Ingenieur. «Es ist auch wichtig für die nächsten vier Rennen, in denen wir wieder andere Bedingungen vorfinden werden», fügte Stella an.



Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden



WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20