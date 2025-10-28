Dr. Helmut Marko: Lob für die Rennkommissare

Max Verstappen zeigte auch in Mexiko eine beachtliche Leistung. Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko war voll des Lobes für den Auftritt des Red Bull Racing-Star. Nette Worte gab es auch für die Regelhüter.

Auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez zeichnete sich schon am Freitagabend ab: Gegen Lando Norris würde die Konkurrenz im Renntrimm alt aussehen. Denn der McLaren-Star legte in den Longruns einen beachtlichen Speed an den Tag. Tatsächlich sicherte sich der Brite erst die Pole, dann den Rennsieg und damit auch die WM-Führung – auch wenn nur knapp, sein Vorsprung auf seinen Teamkollegen Oscar Piastri beträgt nur einen Punkt.

Vom drittplatzierten Max Verstappen trennen ihn 36 Punkte. Der Niederländer hatte kein so leichtes Spiel und musste bereits im Qualifying mit der fünftschnellsten Runde Vorlieb nehmen. Im Rennen zeigte er eine beherzte Fahrt und kreuzte die Ziellinie schliesslich als Dritter hinter dem McLaren-Sieger und Ferrari-Star Charles Leclerc. Den Monegassen konnte er am Ende wegen der späten virtuellen Safety-Car-Phase nicht mehr angreifen.

Dennoch gab es Lob von Dr. Helmut Marko. Der Red Bull-Motorsportberater sagte: «Max hat am Ende auf der weichen Mischung einen wirklich guten Speed hingelegt und die Reifen am Leben gehalten. Das war typisch Max.»

Zum Zweikampf des Titelverteidigers mit dem siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton sagte der Grazer: «Das war wie schon in der Vergangenheit – wenn die Zwei aufeinander treffen, dann gibt es immer Action.» Auch zum Startgetümmel, bei dem Verstappen neben die Bahn geriet, dafür aber nicht bestraft wurde, äusserte sich der 82-Jährige. Dabei lobte er die Stewards: «Das ist so in Mexiko. Max hatte keinen Platz, und er hatte auch keinen Vorteil durchs Verlassen der Strecke. Deshalb denke ich, dass die Rennkommissare richtig entschieden haben.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden

WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20