Nico Hülkenberg (Sauber): Brasilien-GP unberechenbar

​Interlagos hat im Herzen von Nico Hülkenberg einen besonderen Platz: Sensationelle Pole-Position 2010, 2012 und 2014 geführt. Der Sauber/Audi-Fahrer weiss: «Dieses Rennen ist unberechenbar – und das eröffnet Chancen.»

Brasilien ist für den 38-jährigen Nico Hülkenberg kein GP-Wochenende wie jedes andere: Hier pflanzte er in seiner ersten Formel-1-Saison den Williams-Rennwagen auf den besten Startplatz, hier führte er in den Grands Prix 2012 und 2014. Interlagos und Hülki, das passt.

Vor Ausgabe 2025 des Traditions-GP und seinem 247. WM-Lauf sagt der Emmericher: «Interlagos ist einzigartig – ein echter Klassiker im Rennkalender, und es stimmt, ich habe hier viele tolle Erinnerungen.»

«Das Wetter ist oft unberechenbar, und Sprintwochenenden sind immer intensiv, aber genau das bedeutet auch mehr Chancen, Punkte zu holen.»

«Mexiko verlief für mich enttäuschend, vor allem, weil wir ein gutes Tempo hatten und darauf hätten aufbauen können. Aber das Team hat das Problem angegangen, und wir können mit Zuversicht nach São Paulo fahren. Wir wissen, dass der Kampf um uns herum eng wird und jedes Detail den Unterschied ausmachen wird.»



«Unser Ziel an diesem Wochenende besteht darin, auf den positiven Aspekten der letzten Rennen aufzubauen und zu sehen, was wir daraus machen können.»



Teamchef Jonathan Wheatley ergänzt: «Brasilien ist immer ein aufregendes Wochenende – die Geschichte, die Atmosphäre, die Fans und die Unberechenbarkeit der Strecke machen es zu etwas ganz Besonderem.»



«Als Sprint-Wochenende bieten sich noch mehr Möglichkeiten, Akzente zu setzen und Meisterschaftspunkte zu holen. Mit dem Tempo des C45 und unseren Leistungen an der Strecke haben wir uns darauf konzentriert, an unsere jüngste Form anzuknüpfen. Es ist in greifbarer Nähe, beide Fahrer regelmässig in die Punkte zu bringen. Für Gabriel ist es ein wichtiges Wochenende, denn er bestreitet sein erstes Heimrennen: ein stolzer Moment für ihn und das gesamte Team.»



Der 21-jährige Bortoleto meint: «Ich bin in São Paulo aufgewachsen und habe immer davon geträumt, in Interlagos zu fahren. Das jetzt als Formel-1-Fahrer zu tun, ist etwas, worauf ich mich riesig freue – es fühlt sich fast unwirklich an.»



«Die ganze Arbeit, die meine Familie und ich über die Jahre investiert haben, hat sich ausgezahlt, und ich kann es kaum erwarten, endlich vor meinen Fans auf die Strecke zu gehen.»



«Trotzdem bleibt mein Fokus für das Wochenende unverändert: Ich bin tipptopp vorbereitet und werde mein Bestes geben. Es ist wieder ein Sprintwochenende, was bedeutet, dass weniger Zeit bleibt, um alles in Form zu bringen. Wir haben als Team in letzter Zeit ein paar gute Ergebnisse erzielt, daher ist es unser Ziel, weiter hart zu arbeiten, jede Chance zu nutzen und hoffentlich hier vor heimischer Kulisse wieder eine Top-Ten-Platzierung zu erreichen.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20