Lewis Hamilton und Ferrari: Antwort für Kritiker

​Superstar Lewis Hamilton zieht 2025 gegen Charles Leclerc den Kürzeren. Der erfolgreichste Formel-1-Fahrer ermahnt die treuen Tifosi zur Geduld und hat für seine Kritiker eine passende Antwort.

Wer hätte das vor der GP-Saison 2025 gedacht? Lewis Hamilton auch nach 20 von 24 Grands Prix ohne Podestplatz für Ferrari. In den Sprints lief es besser: Sieg in Shanghai, Dritter in Miami.

Im internen Ferrari-Duell sieht der 105-fache GP-Sieger gegen den Monegassen Charles Leclerc alt aus – 5:15 gegen Leclerc in der Quali, 3:15 in den Grands Prix. Bei den Sprints steht es nach Quali 2:2, in den kurzen Rennen hat Hamilton besser abgeschnitten, 3:1.

Aber niemand kann das schönreden: Die erste Saison in Rot ist für Lewis Hamilton und die Ferrari-Fans eine glatte Ernüchterung.

Im offiziellen Ferrari-Magazin bittet der siebenfache Weltmeister die treuen Tifosi um Geduld, und für seine Kritiker hat der 40-jährige Engländer auch die passende Antwort.

Hamilton sagt im offiziellen Magazin des Hauses Ferrari: «Mir war klar, dass es eine Riesenkiste wird, wenn ich zu Ferrari gehe. Aber ab und an muss ich mich selber zwicken und mir sagen – das alles ist noch viel immenser als ich es mir vorgestellt hatte.»

«Das alles ist wunderbar und ich erkenne viel Positives, aber damit einher geht auch viel Verantwortung und Gewicht. Jeder hat von mir erwartet, dass ich hier gleich Rennen gewinne, aber es heisst nicht von ungefähr – Rom wurde nicht an einem Tag erbaut.»



«Nur die Mitarbeiter in einem Team verstehen durch und durch, wie ein Rennstall und wie die Formel 1 funktioniert. Ich bin ja schon lange in der Königsklasse, aber Ferrari ist dennoch ganz anders als alles, was ich zuvor gewohnt war.»



«Ich kann die Leute nicht anprangern, wenn sie aus Unwissenheit Kritik üben. Ich kann mich nur auf das konzentrieren, was ich kontrollieren kann und das ist meine Arbeit mit dem Team. Ich bleibe jeden Tag konstruktiv und positiv. Im Zentrum meiner Aufmerksamkeit ist die Art und Weise, wie ich mit Ferrari das Fundament für die Zukunft lege.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20