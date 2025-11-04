Lewis Hamilton und Ferrari: Antwort für Kritiker
Lewis Hamilton
Wer hätte das vor der GP-Saison 2025 gedacht? Lewis Hamilton auch nach 20 von 24 Grands Prix ohne Podestplatz für Ferrari. In den Sprints lief es besser: Sieg in Shanghai, Dritter in Miami.
Im internen Ferrari-Duell sieht der 105-fache GP-Sieger gegen den Monegassen Charles Leclerc alt aus – 5:15 gegen Leclerc in der Quali, 3:15 in den Grands Prix. Bei den Sprints steht es nach Quali 2:2, in den kurzen Rennen hat Hamilton besser abgeschnitten, 3:1.
Aber niemand kann das schönreden: Die erste Saison in Rot ist für Lewis Hamilton und die Ferrari-Fans eine glatte Ernüchterung.
Im offiziellen Ferrari-Magazin bittet der siebenfache Weltmeister die treuen Tifosi um Geduld, und für seine Kritiker hat der 40-jährige Engländer auch die passende Antwort.
Hamilton sagt im offiziellen Magazin des Hauses Ferrari: «Mir war klar, dass es eine Riesenkiste wird, wenn ich zu Ferrari gehe. Aber ab und an muss ich mich selber zwicken und mir sagen – das alles ist noch viel immenser als ich es mir vorgestellt hatte.»
«Das alles ist wunderbar und ich erkenne viel Positives, aber damit einher geht auch viel Verantwortung und Gewicht. Jeder hat von mir erwartet, dass ich hier gleich Rennen gewinne, aber es heisst nicht von ungefähr – Rom wurde nicht an einem Tag erbaut.»
«Nur die Mitarbeiter in einem Team verstehen durch und durch, wie ein Rennstall und wie die Formel 1 funktioniert. Ich bin ja schon lange in der Königsklasse, aber Ferrari ist dennoch ganz anders als alles, was ich zuvor gewohnt war.»
«Ich kann die Leute nicht anprangern, wenn sie aus Unwissenheit Kritik üben. Ich kann mich nur auf das konzentrieren, was ich kontrollieren kann und das ist meine Arbeit mit dem Team. Ich bleibe jeden Tag konstruktiv und positiv. Im Zentrum meiner Aufmerksamkeit ist die Art und Weise, wie ich mit Ferrari das Fundament für die Zukunft lege.»
Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h
02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049
04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065
06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837
07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287
08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446
09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min
10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863
11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048
12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde
13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1
14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1
15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1
17. Carlos Sainz (E), Williams, +4
Out
Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen
Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor
Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden
WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 357 Punkte
02. Piastri 356
03. Verstappen 321
04. Russell 258
05. Leclerc 210
06. Hamilton 146
07. Antonelli 97
08. Albon 73
09. Hülkenberg 41
10. Hadjar 39
11. Sainz 38
12. Alonso 37
13. Bearman 32
14. Stroll 32
15. Lawson 30
16. Ocon 30
17. Tsunoda 28
18. Gasly 20
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)
02. Ferrari 356
03. Mercedes 355
04. Red Bull Racing 346
05. Williams 111
06. Racing Bulls 72
07. Aston Martin 69
08. Haas 62
09. Sauber 60
10. Alpine 20