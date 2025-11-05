Max Verstappen: Wo kann er gegen McLaren glänzen?

​36 Punkte Rückstand auf Lando Norris, 35 Punkte Rückstand auf Oscar Piastri: Ist der WM-Titel 2025 für Max Verstappen noch drin? Ex-GP-Fahrer Jolyon Palmer findet: «Ja, und so geht das …»

Bei vier ausstehenden Formel-1-GP und zwei Sprints muss Max Verstappen weiter über sich hinauswachsen, wenn er in der WM 2025 die beiden McLaren-Fahrer Lando Norris und Oscar Piastr noch abfangen will.

Manche halten den Rückstand des 28-jährigen Niederländers rundweg für zu gross: 36 Punkte hinter WM-Leader Lando Norris, 35 hinter dem Australiern Oscar Piastri, das ist schon eine Menge. Aber viele halten die WM-Chancen von Verstappen für durchaus intakt, und dazu gehört auch der frühere Formel-1-Fahrer Jolyon Palmer.

Der 34-jährige Palmer sagt im Podcast F1 Nation über Verstappen: «Es liegt immer noch zu einem erheblichen Teil in seiner Hand. Ich habe mal versucht, das ein wenig aufzudröseln. Mexiko war ein kleiner Rückschlag, weil Landos Vorsprung auf Max wuchs, auch wenn der Abstand zwischen Verstappen und Oscar kleiner wurde.»

«Wenn Max nun in Brasilien gewinnt, wird es meiner Meinung nach völlig offen sein. Wenn er dort gewinnt, wird der Abstand weniger als 30 Punkte betragen.»



Die noch grössere Chance für Verstappen wittert Palmer aber beim auf Brasilien folgenden Rennen: «Las Vegas wird für Max deshalb die grosse Chance sein, weil Mercedes dort schnell sein wird. Sie sind in Vegas immer schnell. Ferrari ist ein unberechenbarer Faktor. Aber McLaren könnte in Vegas leicht Sechster oder Siebter werden. Das wäre die Chance für Max, den McLaren-Fahrern 15 Punkte abzunehmen.»



«Das könnte aus meiner Sicht bis nach Abu Dhabi gehen. Und dann ist der Druck auf McLaren gewaltig. Wir haben beim Saisonfinale schon so viele seltsame Dinge erlebt, wenn gerade ein Team wie McLaren, das zwei Fahrer im Rennen hat, durch dieses ganze Gerede von Fairness sich selber ein Bein stellen kann. Wenn Max den Abstand zum McLaren-Duo weiter verringert, dann kann am Ende alles passieren.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20





