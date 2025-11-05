Max Verstappen: Wo kann er gegen McLaren glänzen?
Bei vier ausstehenden Formel-1-GP und zwei Sprints muss Max Verstappen weiter über sich hinauswachsen, wenn er in der WM 2025 die beiden McLaren-Fahrer Lando Norris und Oscar Piastr noch abfangen will.
Manche halten den Rückstand des 28-jährigen Niederländers rundweg für zu gross: 36 Punkte hinter WM-Leader Lando Norris, 35 hinter dem Australiern Oscar Piastri, das ist schon eine Menge. Aber viele halten die WM-Chancen von Verstappen für durchaus intakt, und dazu gehört auch der frühere Formel-1-Fahrer Jolyon Palmer.
Der 34-jährige Palmer sagt im Podcast F1 Nation über Verstappen: «Es liegt immer noch zu einem erheblichen Teil in seiner Hand. Ich habe mal versucht, das ein wenig aufzudröseln. Mexiko war ein kleiner Rückschlag, weil Landos Vorsprung auf Max wuchs, auch wenn der Abstand zwischen Verstappen und Oscar kleiner wurde.»
«Wenn Max nun in Brasilien gewinnt, wird es meiner Meinung nach völlig offen sein. Wenn er dort gewinnt, wird der Abstand weniger als 30 Punkte betragen.»
Die noch grössere Chance für Verstappen wittert Palmer aber beim auf Brasilien folgenden Rennen: «Las Vegas wird für Max deshalb die grosse Chance sein, weil Mercedes dort schnell sein wird. Sie sind in Vegas immer schnell. Ferrari ist ein unberechenbarer Faktor. Aber McLaren könnte in Vegas leicht Sechster oder Siebter werden. Das wäre die Chance für Max, den McLaren-Fahrern 15 Punkte abzunehmen.»
«Das könnte aus meiner Sicht bis nach Abu Dhabi gehen. Und dann ist der Druck auf McLaren gewaltig. Wir haben beim Saisonfinale schon so viele seltsame Dinge erlebt, wenn gerade ein Team wie McLaren, das zwei Fahrer im Rennen hat, durch dieses ganze Gerede von Fairness sich selber ein Bein stellen kann. Wenn Max den Abstand zum McLaren-Duo weiter verringert, dann kann am Ende alles passieren.»
Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h
02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049
04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065
06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837
07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287
08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446
09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min
10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863
11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048
12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde
13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1
14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1
15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1
17. Carlos Sainz (E), Williams, +4
Out
Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen
Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor
Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden
WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 357 Punkte
02. Piastri 356
03. Verstappen 321
04. Russell 258
05. Leclerc 210
06. Hamilton 146
07. Antonelli 97
08. Albon 73
09. Hülkenberg 41
10. Hadjar 39
11. Sainz 38
12. Alonso 37
13. Bearman 32
14. Stroll 32
15. Lawson 30
16. Ocon 30
17. Tsunoda 28
18. Gasly 20
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)
02. Ferrari 356
03. Mercedes 355
04. Red Bull Racing 346
05. Williams 111
06. Racing Bulls 72
07. Aston Martin 69
08. Haas 62
09. Sauber 60
10. Alpine 20