Brasilien-GP im TV: Formel 1 von Regen gestoppt

​Wegen Gewittern und Starkregens konnte die GP-Quali von São Paulo 2024 nicht gefahren werden. Das könnte auch 2025 passieren. Es ist gar nicht so selten, dass sich die Königsklasse dem Wetter beugen muss.

Nichts ging mehr in Interlagos: Eine enormen Gewitterzelle mit Starkregen verhinderte am 2. November 2024 die Austragung des Qualifyings zum Grossen Preis von São Paulo, bei so viel Wasser auf der Bahn war ans Formel-1-Fahren auf der brasilianischen Traditionsstrecke nicht zu denken. GP-Quali und Grand Prix fanden dann am gleichen 3. November statt.

Auch für den kommenden Samstag, 8. November sind Schauer und Gewitter angesagt in der brasilianischen Millionen-Stadt, durchaus möglich, dass die Formel 1 erneut ein Notfallszenario starten muss.

Es kommt immer wieder vor, dass die Formel-1-Rennwagen wegen des Wetters nicht auf die Bahn gehen können und das Programm umgestellt werden muss.

Sechs Mal in der Formel-1-WM musste wegen schlechten Wetters die Qualifikation am Renntag gefahren werden, in Japan 2004, in Japan 2010, in Australien 2013, in den USA 2015, in Japan 2019 und in Brasilien 2024.

Aber auch Grands Prix wurden vom schlechten Wetter immer wieder beeinträchtigt.

Japan 2019

Der Taifun Hagibis wütete über Japan, am Samstag ging auf der Traditionsstrecke Suzuka gar nichts. Quali und Rennen wurden am Sonntag durchgeführt.



USA 2015

In Austin schüttete es am Samstag wie aus Kübeln. Besucher wurden am Radio und im Fernsehen aufgefordert, gar nicht erst an der Rennstrecke zu erscheinen. Die Quali wurde vom damaligen Rennleiter Charlie Whiting sechs Mal verschoben und dann auf Sonntag verlegt, als es langsam dunkel wurde. Das Wasser lief nicht nur in die Boxen der Rennställe, sondern auch ins Medienzentrum.



Australien 2013

Das Abschlusstraining musste unterbrochen werden, weil in Melbourne Land unter herrschte. Das erste Quali-Segment konnte noch gefahren werden, Q2 und Q3 jedoch müssen auf den Sonntagmorgen verschoben werden.



Kanada 2011

Montreal zeigte sich grau in grau. Das Rennen begann hinter dem Safety-Car. In Runde 26 wurde der Regen so stark, dass der Grand Prix neutralisiert werden musste. Unvergessen die Szene, als eine junge Frau hinter der Box mutterseelenalleine im Regen stand, komplett durchnässt. Sie wartete auf ihren Fahrer, der im Verkehrschaos hängengeblieben war. Es handelte sich um Popstar Rihanna. Inzwischen redeten sich die TV-Reporter den Mund fusselig, erst zwei Stunden später konnten die Autos wieder fahren. Mit einer Laufzeit von mehr als vier Stunden (die Uhr hält bei einer Renn-Neutralisation nicht mehr an) ist der Kanada-GP 2011 der längste WM-Lauf der Formel-1-Historie.



Japan 2010

Der Regen fielt so stark, dass das Abschlusstraining von Suzuka gar nicht erst aufgenommen werden kann. Die Teams vertrieben sich die Zeit mit Schiffchenbauen, die sich auf der abschüssigen Boxengasse treiben liessen. Mechaniker stellten sich in den Regen hinaus und forderten die Fans zu La-Ola-Wellen durch. Die patschnassen Besucher dankten es mit brandendem Applaus. Die Qualifikation muss am Sonntagmorgen gefahren werden.



Malaysia 2009

Nach 31 von 56 Runden ging gar nichts mehr: Das Rennen musste unterbrochen werden. Der Regen fiel so lange und intensiv, bis es einzudunkeln begann. Damit stand fest: Der Grand Prix würde nicht fortgesetzt. Erstmals seit 18 Jahren wurden halbe Punkte verteilt.



Japan 2004

Der Taifun Ma-On brachte peitschenden Regen und heftigen Wind in die Region von Suzuka. Der Veranstalter macht Schotten dicht, keiner durfte an der Rennstrecke auftauchen. Abschlusstraining und Rennen finden im Paket am Sonntag statt. Teams und Medien wurden aufgefordert, sich mit Lebensmitteln auszurüsten und in ihren Hotels den Sturm auszusitzen. Viele Besucher aus Europa fanden: Ein wenig dramatisch, nicht wahr? Als ich am Morgen aus dem Fenster schaute und die ersten Wellblechdächer vorbeiflogen, wurde schlagartig klar, wie ernst die Lage ist. Vor die Boxen der Rennställe wurden Kleinlaster gestellt, um die Gefahr zu minimieren, dass die Rolltore eingedrückt werden. Einige der Laster wurden um Meter verschoben.



Australien 1991

In Montreal also sorgte der Regen für das längste Rennen der WM-Historie, 1991 in Australien für das kürzeste: Nach nur 14 von 81 Runden war ans Weiterfahren nicht mehr zu denken, links und rechts knallten die Fahrer wegen Aquaplanings in die Mauern. Das Rennen konnte nicht fortgesetzt werden.







Grosser Preis von São Paulo im TV

Freitag, 7. November

06.00 Sky Sport F1 – Sprint von São Paulo 2023

07.00 Sky Sport F1 – Grand Prix von Brasilien 1989

07.45 Sky Sport F1 – Grand Prix von Brasilien 2003

10.00 Sky Sport F1 – Grand Prix von Brasilien 2008

12.05 Sky Sport F1 – Inside Story: Norris in Australien 2025

12.25 Sky Sport F1 – Grand Prix von Brasilien 2012

14.30 Sky Sport F1 – WM-Finale von Brasilien 2008

15.00 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial

15.20 ORF 1 – Beginn Übertragung freies Training

15.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung freies Training

15.30 Freies Training

17.00 Sky Sport F1 – WM-Finale von Brasilien 2008

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

18.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

19.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint-Qualifying

19.25 SRF zwei – Beginn Übertragung Sprint-Qualifying

19.15 ORF 1 – Beginn Übertragung Sprint-Qualifying

19.30 Sprint-Qualifying (bei uns im Ticker)

20.45 Sky Sport F1 – Grand Prix von Brasilien 1989

21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint-Qualifying

22.30 Sky Sport F1 – Wiederholung freies Training



Samstag, 8. November

06.00 Sky Sport F1 – Wiederholung freies Training

07.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint-Qualifying

08.30 Sky Sport F1 – Grand Prix von São Paulo 2024

11.30 Sky Sport F1 – Wiederholung freies Training

13.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint-Qualifying

14.00 ServusTV – Vorberichte Sprint

14.00 Sky Sport F1 – Top 20: Boxenstopp-Chaos

14.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint

14.45 ORF 1 – Beginn Übertragung Sprint

14.50 SRF zwei – Beginn Übertragung Sprint

15.00 Sprint (bei uns im Ticker)

16.15 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

16.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint-Qualifying

17.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

18.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung GP-Qualifying

18.55 SRF zwei – Beginn Übertragung GP-Qualifying

18.55 ORF 1 – Beginn Übertragung GP-Qualifying

19.00 Qualifying (bei uns im Ticker)

20.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Qualifying

21.00 Sky Sport F1 – Sprint kompakt

21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung GP-Qualifying

23.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint



Sonntag, 9. November

07.30 Sky Sport F1 – Sprint kompakt

07.45 Sky Sport F1 – GP-Qualifying kompakt

08.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

09.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

12.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

13.00 Sky Sport F1 – Best Onboards: Kimi Räikkönen

13.20 Sky Sport F1 – Best Onboards: Mark Webber

13.45 Sky Sport F1 – Best Onboards: Max Verstappen

14.10 Sky Sport F1 – Best Onboards: Daniel Ricciardo

14.45 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

16.15 Sky Sport F1 – Sprint kompakt

16.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

16.40 ORF 1 – Formel-1-News

17.20 SRF info – Beginn Übertragung Rennen

17.25 ORF 1 – Beginn Übertragung Rennen

18.00 Grosser Preis von São Paulo (bei uns im Ticker)

19.40 ORF 1 – Analysen

19.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

20.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

21.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

22.55 ServusTV – Wiederholung Rennen

23.30 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

04.05 ORF 1 – Wiederholung Rennen







Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20