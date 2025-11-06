Brasilien-GP im TV: Formel 1 von Regen gestoppt
Lando Norris im brasilianischen Regen 2024
Nichts ging mehr in Interlagos: Eine enormen Gewitterzelle mit Starkregen verhinderte am 2. November 2024 die Austragung des Qualifyings zum Grossen Preis von São Paulo, bei so viel Wasser auf der Bahn war ans Formel-1-Fahren auf der brasilianischen Traditionsstrecke nicht zu denken. GP-Quali und Grand Prix fanden dann am gleichen 3. November statt.
Auch für den kommenden Samstag, 8. November sind Schauer und Gewitter angesagt in der brasilianischen Millionen-Stadt, durchaus möglich, dass die Formel 1 erneut ein Notfallszenario starten muss.
Es kommt immer wieder vor, dass die Formel-1-Rennwagen wegen des Wetters nicht auf die Bahn gehen können und das Programm umgestellt werden muss.
Sechs Mal in der Formel-1-WM musste wegen schlechten Wetters die Qualifikation am Renntag gefahren werden, in Japan 2004, in Japan 2010, in Australien 2013, in den USA 2015, in Japan 2019 und in Brasilien 2024.
Aber auch Grands Prix wurden vom schlechten Wetter immer wieder beeinträchtigt.
Japan 2019
Der Taifun Hagibis wütete über Japan, am Samstag ging auf der Traditionsstrecke Suzuka gar nichts. Quali und Rennen wurden am Sonntag durchgeführt.
USA 2015
In Austin schüttete es am Samstag wie aus Kübeln. Besucher wurden am Radio und im Fernsehen aufgefordert, gar nicht erst an der Rennstrecke zu erscheinen. Die Quali wurde vom damaligen Rennleiter Charlie Whiting sechs Mal verschoben und dann auf Sonntag verlegt, als es langsam dunkel wurde. Das Wasser lief nicht nur in die Boxen der Rennställe, sondern auch ins Medienzentrum.
Australien 2013
Das Abschlusstraining musste unterbrochen werden, weil in Melbourne Land unter herrschte. Das erste Quali-Segment konnte noch gefahren werden, Q2 und Q3 jedoch müssen auf den Sonntagmorgen verschoben werden.
Kanada 2011
Montreal zeigte sich grau in grau. Das Rennen begann hinter dem Safety-Car. In Runde 26 wurde der Regen so stark, dass der Grand Prix neutralisiert werden musste. Unvergessen die Szene, als eine junge Frau hinter der Box mutterseelenalleine im Regen stand, komplett durchnässt. Sie wartete auf ihren Fahrer, der im Verkehrschaos hängengeblieben war. Es handelte sich um Popstar Rihanna. Inzwischen redeten sich die TV-Reporter den Mund fusselig, erst zwei Stunden später konnten die Autos wieder fahren. Mit einer Laufzeit von mehr als vier Stunden (die Uhr hält bei einer Renn-Neutralisation nicht mehr an) ist der Kanada-GP 2011 der längste WM-Lauf der Formel-1-Historie.
Japan 2010
Der Regen fielt so stark, dass das Abschlusstraining von Suzuka gar nicht erst aufgenommen werden kann. Die Teams vertrieben sich die Zeit mit Schiffchenbauen, die sich auf der abschüssigen Boxengasse treiben liessen. Mechaniker stellten sich in den Regen hinaus und forderten die Fans zu La-Ola-Wellen durch. Die patschnassen Besucher dankten es mit brandendem Applaus. Die Qualifikation muss am Sonntagmorgen gefahren werden.
Malaysia 2009
Nach 31 von 56 Runden ging gar nichts mehr: Das Rennen musste unterbrochen werden. Der Regen fiel so lange und intensiv, bis es einzudunkeln begann. Damit stand fest: Der Grand Prix würde nicht fortgesetzt. Erstmals seit 18 Jahren wurden halbe Punkte verteilt.
Japan 2004
Der Taifun Ma-On brachte peitschenden Regen und heftigen Wind in die Region von Suzuka. Der Veranstalter macht Schotten dicht, keiner durfte an der Rennstrecke auftauchen. Abschlusstraining und Rennen finden im Paket am Sonntag statt. Teams und Medien wurden aufgefordert, sich mit Lebensmitteln auszurüsten und in ihren Hotels den Sturm auszusitzen. Viele Besucher aus Europa fanden: Ein wenig dramatisch, nicht wahr? Als ich am Morgen aus dem Fenster schaute und die ersten Wellblechdächer vorbeiflogen, wurde schlagartig klar, wie ernst die Lage ist. Vor die Boxen der Rennställe wurden Kleinlaster gestellt, um die Gefahr zu minimieren, dass die Rolltore eingedrückt werden. Einige der Laster wurden um Meter verschoben.
Australien 1991
In Montreal also sorgte der Regen für das längste Rennen der WM-Historie, 1991 in Australien für das kürzeste: Nach nur 14 von 81 Runden war ans Weiterfahren nicht mehr zu denken, links und rechts knallten die Fahrer wegen Aquaplanings in die Mauern. Das Rennen konnte nicht fortgesetzt werden.
Grosser Preis von São Paulo im TV
Freitag, 7. November
06.00 Sky Sport F1 – Sprint von São Paulo 2023
07.00 Sky Sport F1 – Grand Prix von Brasilien 1989
07.45 Sky Sport F1 – Grand Prix von Brasilien 2003
10.00 Sky Sport F1 – Grand Prix von Brasilien 2008
12.05 Sky Sport F1 – Inside Story: Norris in Australien 2025
12.25 Sky Sport F1 – Grand Prix von Brasilien 2012
14.30 Sky Sport F1 – WM-Finale von Brasilien 2008
15.00 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial
15.20 ORF 1 – Beginn Übertragung freies Training
15.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung freies Training
15.30 Freies Training
17.00 Sky Sport F1 – WM-Finale von Brasilien 2008
17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs
18.30 Sky Sport F1 – GP Confidential
19.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint-Qualifying
19.25 SRF zwei – Beginn Übertragung Sprint-Qualifying
19.15 ORF 1 – Beginn Übertragung Sprint-Qualifying
19.30 Sprint-Qualifying (bei uns im Ticker)
20.45 Sky Sport F1 – Grand Prix von Brasilien 1989
21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint-Qualifying
22.30 Sky Sport F1 – Wiederholung freies Training
Samstag, 8. November
06.00 Sky Sport F1 – Wiederholung freies Training
07.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint-Qualifying
08.30 Sky Sport F1 – Grand Prix von São Paulo 2024
11.30 Sky Sport F1 – Wiederholung freies Training
13.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint-Qualifying
14.00 ServusTV – Vorberichte Sprint
14.00 Sky Sport F1 – Top 20: Boxenstopp-Chaos
14.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint
14.45 ORF 1 – Beginn Übertragung Sprint
14.50 SRF zwei – Beginn Übertragung Sprint
15.00 Sprint (bei uns im Ticker)
16.15 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge
16.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint-Qualifying
17.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint
18.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung GP-Qualifying
18.55 SRF zwei – Beginn Übertragung GP-Qualifying
18.55 ORF 1 – Beginn Übertragung GP-Qualifying
19.00 Qualifying (bei uns im Ticker)
20.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Qualifying
21.00 Sky Sport F1 – Sprint kompakt
21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung GP-Qualifying
23.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint
Sonntag, 9. November
07.30 Sky Sport F1 – Sprint kompakt
07.45 Sky Sport F1 – GP-Qualifying kompakt
08.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint
09.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
12.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint
13.00 Sky Sport F1 – Best Onboards: Kimi Räikkönen
13.20 Sky Sport F1 – Best Onboards: Mark Webber
13.45 Sky Sport F1 – Best Onboards: Max Verstappen
14.10 Sky Sport F1 – Best Onboards: Daniel Ricciardo
14.45 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
16.15 Sky Sport F1 – Sprint kompakt
16.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen
16.40 ORF 1 – Formel-1-News
17.20 SRF info – Beginn Übertragung Rennen
17.25 ORF 1 – Beginn Übertragung Rennen
18.00 Grosser Preis von São Paulo (bei uns im Ticker)
19.40 ORF 1 – Analysen
19.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews
20.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen
21.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen
22.55 ServusTV – Wiederholung Rennen
23.30 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
04.05 ORF 1 – Wiederholung Rennen
Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h
02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049
04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065
06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837
07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287
08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446
09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min
10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863
11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048
12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde
13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1
14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1
15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1
17. Carlos Sainz (E), Williams, +4
Out
Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen
Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor
Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden
WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 357 Punkte
02. Piastri 356
03. Verstappen 321
04. Russell 258
05. Leclerc 210
06. Hamilton 146
07. Antonelli 97
08. Albon 73
09. Hülkenberg 41
10. Hadjar 39
11. Sainz 38
12. Alonso 37
13. Bearman 32
14. Stroll 32
15. Lawson 30
16. Ocon 30
17. Tsunoda 28
18. Gasly 20
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)
02. Ferrari 356
03. Mercedes 355
04. Red Bull Racing 346
05. Williams 111
06. Racing Bulls 72
07. Aston Martin 69
08. Haas 62
09. Sauber 60
10. Alpine 20