Lewis Hamilton im Ferrari: Grauenhaft anzusehen

​GP-Sieger Johnny Herbert sagt über Ferrari-Superstar Lewis Hamilton in Mexiko: «Sein Dauerproblem ist grauenhaft anzusehen. Immerhin hatte er mal ein schönes Duell mit Max Verstappen.»

Auch in Mexiko hat es nicht geklappt: 20. Grand Prix von Lewis Hamilton im leuchtenden Rot von Ferrari, zum 20. Mal nach einem GP nicht auf dem Podest. Kein F1-Werksfahrer musste länger auf seinen ersten Podestplatz nach einem Grossen Preis warten als der englische Superstar.

Sein Landsmann Johnny Herbert stuft die Leistung des siebenfachen Champions in Mexiko ein als «durchwachsen. Es war prima, dieses schöne Duell zwischen Lewis und Max Verstappen zu erleben. Das war fabelhaft. Es gab dabei ein paar Fahrzeugberührungen, aber so sollte Rennsport sein. Max griff spät an und auf der Innenseite. Lewis hatte das in dieser Art nicht erwartet.»

Aber der dreifache GP-Sieger Herbert (161 Grands Prix, WM-Vierter 1995) sagt im Portal AventureGamers auch: «Doch letztlich war das erneut ein frustrierendes Wochenende für Hamilton. Das Qualifying lief etwas besser als sonst. Lewis schien mit seiner Leistung zufriedener zu sein. Aber im Rennen ging es ein weiteres Mal schief. Er scheint ein Dauerproblem zu haben. Es ist grauenhaft anzusehen.»

«Die fortlaufende Geschichte bei Ferrari geht so, dass Charles Leclerc anhaltend sehr konstant fährt und ein ums andere Mal Leistung bringt. Da kann Hamilton nicht mithalten.»



«Lewis sagt zwar, er fühle sich im Auto inzwischen wohler. Mal sehen, ob es an den verbleibenden vier Rennwochenenden Fortschritte gibt. Alle Tifosi und Hamilton-Fans wünschen sich das. Aber bislang ist das einfach nicht passiert.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20