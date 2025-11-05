Lewis Hamilton im Ferrari: Grauenhaft anzusehen
Max Verstappen gegen Lewis Hamilton in Mexiko
Auch in Mexiko hat es nicht geklappt: 20. Grand Prix von Lewis Hamilton im leuchtenden Rot von Ferrari, zum 20. Mal nach einem GP nicht auf dem Podest. Kein F1-Werksfahrer musste länger auf seinen ersten Podestplatz nach einem Grossen Preis warten als der englische Superstar.
Sein Landsmann Johnny Herbert stuft die Leistung des siebenfachen Champions in Mexiko ein als «durchwachsen. Es war prima, dieses schöne Duell zwischen Lewis und Max Verstappen zu erleben. Das war fabelhaft. Es gab dabei ein paar Fahrzeugberührungen, aber so sollte Rennsport sein. Max griff spät an und auf der Innenseite. Lewis hatte das in dieser Art nicht erwartet.»
Aber der dreifache GP-Sieger Herbert (161 Grands Prix, WM-Vierter 1995) sagt im Portal AventureGamers auch: «Doch letztlich war das erneut ein frustrierendes Wochenende für Hamilton. Das Qualifying lief etwas besser als sonst. Lewis schien mit seiner Leistung zufriedener zu sein. Aber im Rennen ging es ein weiteres Mal schief. Er scheint ein Dauerproblem zu haben. Es ist grauenhaft anzusehen.»
«Die fortlaufende Geschichte bei Ferrari geht so, dass Charles Leclerc anhaltend sehr konstant fährt und ein ums andere Mal Leistung bringt. Da kann Hamilton nicht mithalten.»
«Lewis sagt zwar, er fühle sich im Auto inzwischen wohler. Mal sehen, ob es an den verbleibenden vier Rennwochenenden Fortschritte gibt. Alle Tifosi und Hamilton-Fans wünschen sich das. Aber bislang ist das einfach nicht passiert.»
Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h
02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049
04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065
06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837
07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287
08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446
09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min
10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863
11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048
12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde
13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1
14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1
15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1
17. Carlos Sainz (E), Williams, +4
Out
Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen
Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor
Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden
WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 357 Punkte
02. Piastri 356
03. Verstappen 321
04. Russell 258
05. Leclerc 210
06. Hamilton 146
07. Antonelli 97
08. Albon 73
09. Hülkenberg 41
10. Hadjar 39
11. Sainz 38
12. Alonso 37
13. Bearman 32
14. Stroll 32
15. Lawson 30
16. Ocon 30
17. Tsunoda 28
18. Gasly 20
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)
02. Ferrari 356
03. Mercedes 355
04. Red Bull Racing 346
05. Williams 111
06. Racing Bulls 72
07. Aston Martin 69
08. Haas 62
09. Sauber 60
10. Alpine 20