Wer tut so etwas? Grab von Bruce McLaren geschändet

​Die Menschen sind schockiert, weit über die Grenzen von Neuseeland hinaus: Die letzten Ruhestätten von Rennfahrer und Rennstallgründer Bruce McLaren und seiner Frau wurden geschändet.

Haben gewisse Menschen denn überhaupt keinen Anstand? Auf dem Friedhof Waikumete von West Auckland (Neuseeland) sind die Gräber der Motorsportlegende Bruce McLaren und seiner Gattin Patricia geschändet worden.

Der unvergessene Rennfahrer und Rennstallgründer Bruce McLaren wurde dort im Juni 1970 zur letzten Ruhe gelegt, nachdem er sein Leben bei einem Testunfall im CanAm-McLaren verloren hatte. Seine grosse Liebe Patricia (Pat) verstarb 2016.

Die Grabsteine beider sind nun von Vandalen beschädigt worden, wie der «Bruce McLaren Trust» bestätigt. Laut dem neuseeländischen Online-Magazin Stuff wurde der Schaden von George Stewart-Dalzell der Firma «Grave Guardians» entdeckt.

Die Grabsteine von McLaren, seiner Frau und seinen Eltern waren mit Farbe versprüht und mit Spielzeugautos beklebt worden. Auch das Grab von McLarens Schwester und seinem Schwager wurden beschädigt.



Der Trust teilt mit: «Mit Bestürzung müssen wir mitteilen, dass die Gräber von Bruce, Patty, Ruth und Pop auf dem Waikumete-Friedhof in Auckland geschändet wurden. Sie wurden mit Goldfarbe besprüht und mit Spielzeugautos beklebt. Wir sind fassungslos, warum jemand so etwas tun sollte.»



«Die Grave Guardians, eine ehrenamtliche Organisation, die Grabsteine restauriert, hat sich freundlicherweise anerboten, die Schäden zu beheben, wofür wir sehr dankbar sind. Während der Arbeiten sind die Grabsteine verpackt und können nicht besichtigt werden.»



Bizarr: Als die Spezialisten der Grave Guardians tagelang an der Arbeit waren, um die Steine zu reinigen, kehrten die Täter nachts zurück, um die Gräber erneut zu entehren.



Michael Clark vom Bruce McLaren Trust hat gegenüber Stuff die Vermutung geäussert, der Grabschänder sei «wahrscheinlich psychisch labil» und forderte ihn auf, die Gräber in Ruhe zu lassen und sich besser Hilfe zu suchen.



Clark erklärte, die Gräber seien noch nie zuvor geschändet worden, und Bruce McLarens Tochter Amanda sei «sehr bestürzt, so wie das jeder wäre, dessen Elterngrab geschändet wird».