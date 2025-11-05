Sergio Pérez: «Verstappen top, McLaren murkst herum»
Sergio Pérez und Max Verstappen 2024 in Katar
Sergio Pérez muss keiner erklären, wie Max Verstappen tickt: Der nächstjährige Cadillac-Fahrer aus Mexiko ging von 2021 bis 2024 neben dem Niederländer an den Start, für Red Bull Racing gewann der heute 35-jährige «Checo» fünf seiner sechs Grands Prix, 2023 wurde er hinter Verstappen WM-Zweiter.
Vor kurzem hat der 281-fache GP-Teilnehmer bei Sky über die vier ausstehenden GP-Wochenenden gesprochen und über die WM-Entscheidung zwischen den McLaren-Fahrern Lando Norris und Oscar Piastri sowie Max Verstappen.
Pérez meint: «Max ist für mich die Sensation des Jahres, er hat alle in seinen Bann gezogen in der Art und Weise, wie er dem McLaren-Duo die Stirn bietet. Wegen ihm gucken die Leute doch Formel 1.»
«Max und seine RBR-Jungs haben es irgendwie geschafft, dieser Saison eine neue Wendung zu geben, und jetzt, wo McLaren so herum murkst, hat Verstappen meiner Meinung nach eine echte Chance, den Titel zu holen. Und ich finde, er wäre von diesen drei Piloten der Fahrer, der den Titel am meisten verdient hat – denn er fährt rundweg phänomenal.»
Der 28-jährige Verstappen liegt vier Grands Prix und zwei Sprints vor Schluss der Saison 36 Punkte hinter WM-Leader Norris und 35 hinter dem Australier Piastri. Hand aufs Herz, Checo: Kann Max das wirklich noch rocken? Pérez sofort: «Ja, ich schätze, er kann das.»
