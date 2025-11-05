Sergio Pérez: «Verstappen top, McLaren murkst herum»

​Der Mexikaner Sergio Pérez (35) ist bei Red Bull Racing jahrelang an der Seite von Max Verstappen gefahren. Er sagt, wieso das McLaren-Duo Lando Norris und Oscar Piastri höllisch aufpassen muss.

Sergio Pérez muss keiner erklären, wie Max Verstappen tickt: Der nächstjährige Cadillac-Fahrer aus Mexiko ging von 2021 bis 2024 neben dem Niederländer an den Start, für Red Bull Racing gewann der heute 35-jährige «Checo» fünf seiner sechs Grands Prix, 2023 wurde er hinter Verstappen WM-Zweiter.

Vor kurzem hat der 281-fache GP-Teilnehmer bei Sky über die vier ausstehenden GP-Wochenenden gesprochen und über die WM-Entscheidung zwischen den McLaren-Fahrern Lando Norris und Oscar Piastri sowie Max Verstappen.

Pérez meint: «Max ist für mich die Sensation des Jahres, er hat alle in seinen Bann gezogen in der Art und Weise, wie er dem McLaren-Duo die Stirn bietet. Wegen ihm gucken die Leute doch Formel 1.»

«Max und seine RBR-Jungs haben es irgendwie geschafft, dieser Saison eine neue Wendung zu geben, und jetzt, wo McLaren so herum murkst, hat Verstappen meiner Meinung nach eine echte Chance, den Titel zu holen. Und ich finde, er wäre von diesen drei Piloten der Fahrer, der den Titel am meisten verdient hat – denn er fährt rundweg phänomenal.»



Der 28-jährige Verstappen liegt vier Grands Prix und zwei Sprints vor Schluss der Saison 36 Punkte hinter WM-Leader Norris und 35 hinter dem Australier Piastri. Hand aufs Herz, Checo: Kann Max das wirklich noch rocken? Pérez sofort: «Ja, ich schätze, er kann das.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20





