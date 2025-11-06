Damon Hill: «McLaren verwirrt Norris und Piastri»

​Formel-1-Weltmeister Damon Hill (65) kritisiert Konstrukteurs-Champion McLaren: «Stallorder funktioniert einfach nicht, das verwirrt die Fans, und es verwirrt auch Lando Norris und Oscar Piastri.»

Anfang 2025 gab McLaren die so genannte Papaya-Regel heraus, basierend auf der traditionellen Rennwagenfarbe des Traditions-Teams: Die Vorgabe für Oscar Piastri und Lando Norris lautete – ihr dürft frei und auch beinhart fahren, aber sich gegenseitig in die Kiste zu rumpeln, das ist tabu.

Und dann das in Singapur: Kurz nach dem Start ellbögelte Lando Norris seinen McLaren-Stallgefährten Oscar Piastri zur Seite. Daraufhin sprach das Team geheimnisvoll von «repurcussions» für den Engländer, also Auswirkungen oder Konsequenzen. Aber weder CEO Zak Brown noch Teamchef Andrea Stella hatten den Mumm in den Knochen zu sagen, woraus diese Folgen bestehen.

Sky-GP-Experte Timo Glock sprach vielen Fans aus dem Herzen: «Keine Ahnung, was diese Aussagen sollen. Meine Meinung ist: Entweder sage ich da ganz klar nach aussen, was Sache ist, oder ich sage besser gar nichts. Dieses 'Ja, es gab da was' und 'Wir haben irgendwas gemacht' – das ist doch völliger Blödsinn!»



«Dass eine so kleine Berührung Gegenstand einer Team-internen Untersuchung wurde, ist ohnehin komplett lächerlich. Beide fahren um die WM. Soll der eine den anderen vielleicht höflich vorbeiwinken? Dieses ganze Thema 'Wir haben uns alle lieb' und 'Wir reden jetzt im Stuhlkreis mal darüber' – da muss ich ehrlich sagen, dass ich anfange zu zweifeln.»



Kollision dann von Piastri und Norris kurz nach dem Start zum Sprint in Texas, daraufhin hat Oscar Piastri im Fahrerlager des Autódromo Hermanos Rodríguez bestätigt, dass die «repurcussions» gegen Norris aufgehoben seien. Man sei quasi quitt.



Noch immer schweigt McLaren, was die Konsequenzen eigentlich waren. Spielt aber auch keine Rolle mehr, denn offenbar handelte es sich lediglich darum, dass Piastri erste Wahl erhält, wann er in der Quali auf die Bahn gehen will. Ein lächerliches Affentheater, ohne Not.



Auch Formel-1-Champion Damon Hill hat dafür wenig Verständnis. Der 65-jährige Engländer (22 GP-Siege, Weltmeister 1996 mit Williams) sagt im Podcast «Stay On Track»: «Dieses Durcheinander verwirrt alle – die Fahrer, das Team, die Zuschauer. Sie fragen sich: ‚Was ist da los?‘»



«Stallorder funktioniert einfach nicht, wir haben das in der Vergangenheit so oft erlebt. Ich weiss noch, wie bei McLaren schon früher die Reihenfolge umgedreht wurde – oder eben nicht. Ich erinnere mich an einen Monaco-GP mit den zwei McLaren von Mika Häkkinen und David Coulthard. Wir dachten, sie würden ein Rennen fahren, aber später stellte sich heraus, dass sie sich darauf geeinigt hatten, sich am Ende nicht mehr zu überholen oder gegeneinander zu fahren. Ich fühlte mich damals als Fan hintergangen.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20











