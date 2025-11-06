Kevin Magnussen: «Piastri wird zurückschlagen»

​Fast auf den Tag genau vor drei Jahren schaffte der Däne Kevin Magnussen eine Formel-1-Sensation: Pole-Position für den Traditions-GP von Brasilien, im Rennwagen von Haas.

An jenem 11. November 2022 passte einfach alles: Bei Wechselbedingungen zeigte der Däne Kevin Magnussen Nerven wie Drahtseile, war in der Quali zum Grand Prix von São Paulo zum idealen Zeitpunkt auf der Strecke und eroberte für den US-amerikanischen Rennstall Haas sensationell die Pole-Position.

Heute ist der 185-fache GP-Teilnehmer in der Langstrecken-WM als Werkfahrer von BMW unterwegs. Nach zehn Jahren Formel 1 begann eine neue Karriere.

Ohne freilich die Formel 1 außer Acht zu lassen, denn der WM-Neunter von 2018 gibt zu: «Wenn ich die Formel 1 im TV verfolge, vermisse ich sie. Weil ein Formel-1-Auto einfach toll zu fahren ist. Aber ich hatte zehn Jahre in der Formel 1, eine lange Zeit. Jetzt ist die Zeit im WEC wie eine Auffrischung. Gut, zeitweise hänge ich der Formel 1 nach, aber ich fühle mich andrerseits wieder zehn Jahre jünger in der WEC», sagt der 33-Jährige vor dem Finale am Samstag in Bahrain.



Als ehemaliger McLaren-Fahrer (2014/2015) sieht er im Zweikampf Lando Norris gegen Oscar Piastri noch keinen Favoriten: «Piastri ist etwas zurückgefallen in den jüngsten Rennen, aber er hat insgesamt eine starke Saison und wird zurückschlagen. Ich wünsche es ihm, dass er wieder in die Erfolgsspur findet.»



Sein erstes Jahr auf der Langstrecke (WEC sowie drei IMSA-Einsätze) beurteilt Magnussen so: «Ich hatte eine großartige Zeit, die ich wirklich genoss. Wir bekamen nicht immer die Ergebnisse, die wir erhofft hatten, aber wir sahen, dass die Leistungskurve sich zum Vorjahr stark verbesserte. Ich hoffe, dass sich unsere Steigerung nächstes Jahr auch in Resultaten zeigen wird.»



Und er bestätigt: «Der Umstieg vom Einsitzer zum Langstrecken-Rennwagen war nicht wirklich schwierig. Ich war ja schon davor in Endurance-Events dabei und kannte das Umfeld durch meinen Vater Jan. Das Problem war eher die Komplexität des LMDh-Autos. Klar, auch die Formel 1 war kompliziert, aber die Systeme im LMDh müssen auch einmal gelernt und umgesetzt werden.»



BMW hat seinen Kader und die Programme für 2026 noch nicht bekanntgegeben, aber Magnussen wird Teil der Familie bleiben. «Ich rechne wieder mit einem Saisonstart in Daytona, auch wenn noch nichts bestätigt ist.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20