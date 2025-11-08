Live-Ticker Sprint: Wer schlägt Lando Norris?

Lando Norris darf erstmals in diesem Jahr einen Sprint von der Pole in Angriff nehmen. Neben und hinter ihm lauern starke Gegner auf ihre Chance. Ob sich diese bietet, kann hier im Ticker live mitverfolgt werden.

Formel-1-WM-Leader Lando Norris hat die beste Ausgangslage für das Mini-Rennen auf dem Autódromo José Carlos Pace. Der McLaren-Pilot darf zum ersten Mal in diesem Jahr einen Sprint vom ersten Startplatz aus in Angriff nehmen. Ob er die vierte Sprint-Pole seiner Karriere nutzen kann, um seinen dritten Sprint-Sieg einzufahren, hängt auch davon ab, wie gut sich seine Gegner anstellen.

Da wäre zum Beispiel Mercedes-Rookie Kimi Antonelli, der sich mit einer starken Sprint-Quali-Runde den zweiten Platz in der ersten Startreihe gesichert hat. Auch hinter dem Spitzenduo starten mit Norris’ Teamkollegen Oscar Piastri und Antonellis Stallgefährten George Russell zwei starke Piloten, die nach vorne kommen wollen.

Die dritte Startreihe teilen sich Fernando Alonso und Titelverteidiger Max Verstappen. Der Red Bull Racing-Star klagte bei der Zeitenjagd über das Fahrverhalten seines Dienstwagens und fehlenden Grip. Ungewöhnlich weit hinten in der Startaufstellung stehen auch die Ferrari-Stars Charles Leclerc (Startplatz 8) und Lewis Hamilton (Startplatz 11).

Wie weit sie sich nach vorne kämpfen können und wer am Ende die Ziellinie als Erster kreuzen wird, kann hier im SPEEDWEEK.com-Ticker live mitgelesen werden.