Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden

Live-Ticker Sprint: Wer schlägt Lando Norris?

Von Vanessa Georgoulas
Lando Norris hat die beste Ausgangslage für den diesjährigen Sprint in São Paulo
© Sam Bagnall / Getty Images

Lando Norris hat die beste Ausgangslage für den diesjährigen Sprint in São Paulo

Lando Norris darf erstmals in diesem Jahr einen Sprint von der Pole in Angriff nehmen. Neben und hinter ihm lauern starke Gegner auf ihre Chance. Ob sich diese bietet, kann hier im Ticker live mitverfolgt werden.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Formel-1-WM-Leader Lando Norris hat die beste Ausgangslage für das Mini-Rennen auf dem Autódromo José Carlos Pace. Der McLaren-Pilot darf zum ersten Mal in diesem Jahr einen Sprint vom ersten Startplatz aus in Angriff nehmen. Ob er die vierte Sprint-Pole seiner Karriere nutzen kann, um seinen dritten Sprint-Sieg einzufahren, hängt auch davon ab, wie gut sich seine Gegner anstellen.

Da wäre zum Beispiel Mercedes-Rookie Kimi Antonelli, der sich mit einer starken Sprint-Quali-Runde den zweiten Platz in der ersten Startreihe gesichert hat. Auch hinter dem Spitzenduo starten mit Norris’ Teamkollegen Oscar Piastri und Antonellis Stallgefährten George Russell zwei starke Piloten, die nach vorne kommen wollen.

Die dritte Startreihe teilen sich Fernando Alonso und Titelverteidiger Max Verstappen. Der Red Bull Racing-Star klagte bei der Zeitenjagd über das Fahrverhalten seines Dienstwagens und fehlenden Grip. Ungewöhnlich weit hinten in der Startaufstellung stehen auch die Ferrari-Stars Charles Leclerc (Startplatz 8) und Lewis Hamilton (Startplatz 11).

Wie weit sie sich nach vorne kämpfen können und wer am Ende die Ziellinie als Erster kreuzen wird, kann hier im SPEEDWEEK.com-Ticker live mitgelesen werden.

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Einmaliger Erfolg: Das große Jahr der Marquez-Brüder

Von Michael Scott
Marc und Alex Marquez haben in der MotoGP-Saison 2025 etwas erreicht, das nur sehr wenigen Brüdern im Spitzensport gelungen ist. Dabei stand die Karriere von beiden bereits kurz vor dem Aus.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Sa. 08.11., 14:25, Motorvision TV
    Superbike: Australian Championship
  • Sa. 08.11., 14:45, ORF 1
    Formel 1: Großer Preis von Brasilien
  • Sa. 08.11., 14:45, DF1
    Moto2: Großer Preis von Portugal
  • Sa. 08.11., 14:45, ServusTV
    Moto2: Großer Preis von Portugal
  • Sa. 08.11., 14:50, Schweiz 2
    Formel 1: Großer Preis von Brasilien
  • Sa. 08.11., 15:00, SPORT1+
    NASCAR Cup Series
  • Sa. 08.11., 15:30, DF1
    MotoGP: Großer Preis von Portugal
  • Sa. 08.11., 15:30, ServusTV
    MotoGP: Großer Preis von Portugal
  • Sa. 08.11., 15:40, Schweiz 2
    MotoGP: Großer Preis von Portugal
  • Sa. 08.11., 16:00, DF1
    MotoGP: Großer Preis von Portugal
» zum TV-Programm
6.98 07100916 C0811054513 | 5