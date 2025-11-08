Kimi Antonelli (2.): «Sehr knifflige Bedingungen»

Kimi Antonelli nahm den Sprint in São Paulo von Startplatz 2 in Angriff und kam auch als Zweiter über die Ziellinie. Der Formel-1-Rookie aus dem Mercedes-Team erklärte, warum er nicht an Lando Norris vorbeiziehen konnte.

Lando Norris kontrollierte den Sprint auf dem Autódromo José Carlos Pace zu Beginn des Rennens. Doch als er nach der roten Flagge, die durch die Abflüge von Oscar Piastri, Franco Colapinto und Nico Hülkenberg ausgelöst wurde, auf weichen Reifen wieder in den Kampf stieg, hatte er gegenüber den Konkurrenten, die auf der Medium-Mischung ausgerückt waren, einen Nachteil.

Denn gegen Ende des Rennens brachen die Reifen ein, und entsprechend schnell konnte sein erster Verfolger Kimi Antonelli näher kommen. Der Rookie aus dem Mercedes-Team, der von Startplatz 2 neben dem Polesetter und späteren Sprint-Sieger losgefahren war, schaffte es aber nicht am McLaren vorbei. Er kreuzte die Ziellinie auf der gleichen Position, auf der er das Mini-Rennen auch in Angriff genommen hatte.

Danach erklärte der 19-Jährige: «Das Rennen hat Spass gemacht. Die Bedingungen waren speziell am Anfang sehr knifflig. Ich habe versucht, den Druck auf Lando Norris zu steigern, aber am Ende hat es knapp nicht gereicht. Der Reifenabbau war hoch, und der Wind hat im Verlauf des Rennens zugenommen. Das war schwierig, aber es hat Spass gemacht.»

Und mit Blick auf das anstehende GP-Qualifying betonte der Teenager aus Bologna: «Ich bin schon zuversichtlich, was die zweite Zeitenjagd angeht, aber das Feld ist so hart umkämpft, und gestern war es sehr knifflig, eine gute Runde hinzubekommen. Jeder hat da und dort kleine Fehler gemacht. Wir werden sehen, was möglich ist. Ich hoffe, dass wir wieder so gut wie im Sprint-Qualifying oder noch besser abschneiden werden.»

Sprint, Brasilien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 53:25,928 min

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +0,845 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +2,318

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +4,423

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,483

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +18,306

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +18,603

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +19,366

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,933

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +29,548

11. Esteban Ocon (F), Haas, +31,000

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +31,334

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +38,090

14. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +38,462

15. Carlos Sainz (E), Williams, +38,951

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +42,349

17. Alex Albon (T), Williams, +55,456

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1 Runde (Unfall)

Out

Franco Colapinto (RA), Alpine, Unfall

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 365 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 326

04. Russell 264

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 104

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Alonso 40

11. Hadjar 39

12. Sainz 38

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 21

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 721 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 368

03. Ferrari 362

04. Red Bull Racing 351

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 72

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 21