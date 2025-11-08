Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden

Live-Ticker GP-Quali Brasilien: Alle jagen Norris

Von Mathias Brunner
Die Meute jagt McLaren-Ass Lando Norris
© AndyHoneLAT/Getty Images

Die Meute jagt McLaren-Ass Lando Norris

​Spannung vor dem Abschlusstraining zum São Paulo-GP: Nach dem spektakulären Sprint mit Sieger Lando Norris lautet die erste Frage: Wer kann den Engländer stoppen? Das Wetter bleibt ein Fragezeichen.
Die erfahrenen brasilianischen Fans wissen sich zu helfen: Viele sind mit Regenschutz zum Autódromo José Carlos Pace von Interlagos gekommen, denn noch ist unklar, wo die Reise hinführt im Abschlusstraining zum Grand Prix von São Paulo.

WM-Leader Lando Norris hat den atemberaubenden Sprint gewonnen und seine Führung ausgebaut, Oscar Piastri ging nach einem Fahrfehler leer aus. Norris geht als Favorit in die Quali.

Hier in unserem Live-Ticker halten wir Sie über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Laufenden.


