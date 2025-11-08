Live-Ticker GP-Quali Brasilien: Alle jagen Norris

​Spannung vor dem Abschlusstraining zum São Paulo-GP: Nach dem spektakulären Sprint mit Sieger Lando Norris lautet die erste Frage: Wer kann den Engländer stoppen? Das Wetter bleibt ein Fragezeichen.

Die erfahrenen brasilianischen Fans wissen sich zu helfen: Viele sind mit Regenschutz zum Autódromo José Carlos Pace von Interlagos gekommen, denn noch ist unklar, wo die Reise hinführt im Abschlusstraining zum Grand Prix von São Paulo.

WM-Leader Lando Norris hat den atemberaubenden Sprint gewonnen und seine Führung ausgebaut, Oscar Piastri ging nach einem Fahrfehler leer aus. Norris geht als Favorit in die Quali.

