Sprint-Crash von Oscar Piastri: «Ein Fehler ohne Not»
Oscar Piastri wird nach seinem Unfall im Sprint weggeführt, vorne der kaputte Wagen von Alpine-Fahrer Franco Colapinto
Der Australier Oscar Piastri kann auch im zweiten Sprint in Folge nicht punkten: In Texas gab es kurz nach dem Start eine Kollision mit den Autos von Nico Hülkenberg und Lando Norris, nun in Brasilien geriet der McLaren-Fahrer auf einen feuchten Fleck und kreiselte von der Bahn – aus!
WM-Leader Norris führte in der sechsten Runde souverän, als Bilder zeigten: Der drittplatzierte Piastri war in Kurve 3 innen links zu sehr auf den Randstein geraten, schon kreiselte sein Papaya-Renner.
Kimi Antonelli berichtete am Funk, dass Leader Norris links auf den Randstein geraten war und Wasser aus den Randsteinkerben auf die Bahn geschaufelt hatte. Dann auch Hülkenberg und Colapinto an der gleichen Stelle in der Pistenbegrenzung – Safety-Car!
Das Pikante am Ganzen also: Piastri rutschte auf Wasser aus, das Norris auf die Bahn geschaufelt hatte. Aber Oscar hatte seinen Wagen sehr weit links positioniert, vielleicht wäre er auch so in Nöte geraten, nachträglich unmöglich zu sagen.
Jedenfalls ein rabenschwarzer Sprint für Oscar, denn Norris hat seinen Vorsprung nun auf neun Punkte ausgebaut.
Klar ist Piastri bodenlos enttäuscht: «Was heute passiert ist, das ist natürlich nicht ideal. Es spielt dabei eigentlich keine Rolle, in welcher WM-Position ich bin. Das war ein Fehler ohne Not auf einem feuchten Fleck, mehr kann ich dazu nicht sagen.»
«Ich muss nun versuchen, das so schnell als möglich hinter mir zu lassen. Ich will eine gute Quali zeigen, am Sonntag gibt es viele Punkte zu gewinnen.»
Sprint, Brasilien
01. Lando Norris (GB), McLaren, 53:25,928 min
02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +0,845 sec
03. George Russell (GB), Mercedes, +2,318
04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +4,423
05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,483
06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +18,306
07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +18,603
08. Pierre Gasly (F), Alpine, +19,366
09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,933
10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +29,548
11. Esteban Ocon (F), Haas, +31,000
12. Oliver Bearman (GB), Haas, +31,334
13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +38,090
14. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +38,462
15. Carlos Sainz (E), Williams, +38,951
16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +42,349
17. Alex Albon (T), Williams, +55,456
18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1 Runde (Unfall)
Out
Franco Colapinto (RA), Alpine, Unfall
Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall
WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 365 Punkte
02. Piastri 356
03. Verstappen 326
04. Russell 264
05. Leclerc 214
06. Hamilton 148
07. Antonelli 104
08. Albon 73
09. Hülkenberg 41
10. Alonso 40
11. Hadjar 39
12. Sainz 38
13. Bearman 32
14. Stroll 32
15. Lawson 30
16. Ocon 30
17. Tsunoda 28
18. Gasly 21
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 721 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 368
03. Ferrari 362
04. Red Bull Racing 351
05. Williams 111
06. Racing Bulls 72
07. Aston Martin 72
08. Haas 62
09. Sauber 60
10. Alpine 21
Alle Sprint-Sieger
Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes
Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes
Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes
Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing
Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes
Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Shanghai 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2024 – Lando Norris (GB), McLaren
Katar 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes
Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari
Miami 2025 – Lando Norris (GB), McLaren
Spa 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Austin 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2025 – Lando Norris (GB), McLaren