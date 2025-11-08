Max Verstappen (4.): «So bin ich im Niemandsland»

Max Verstappen nahm den Sprint in Interlagos nach einem schwierigen Qualifying von Startplatz 6 in Angriff. nach 24 ereignisreichen Runden sah er die Zielflagge als Vierter. Glücklich war er damit aber nicht.

Für Max Verstappen hat das Rennwochenende auf dem Autódromo José Carlos Pace enttäuschend begonnen. Bereits im ersten Training schaffte es der Titelverteidiger aus dem Red Bull Racing Team nicht, eine schnelle Runde zu drehen. Am Ende der einzigen freien Session belegte er den 17. Platz.

Auch im Sprint-Qualifying hatte Verstappen alle Hände voll zu tun, um seinen Dienstwagen auf der Piste zu halten. Der 28-Jährige schaffte es dennoch ins Stechen um die Top-10-Startplätze für das Mini-Rennen, dort musste er sich aber mit der sechstschnellsten Runde begnügen.

Im Sprint gab der 68-fache GP-Sieger wie gewohnt alles, um nach vorne zu kommen. Doch mehr als zwei Positionen konnte er in den 24 Runden, die durch eine rote Flagge unterbrochen wurden, nicht gewinnen. Überholen konnte er nur Fernando Alonso, der als Fünfter vor ihm startete. Den anderen Platz gewann er durch den Ausfall von Piastri.

Obwohl der Sprint unter anderen Bedingungen stattfand als die Zeitenjagd tags zuvor, fühlte sich das Auto gleich schlecht an, berichtete Verstappen nach dem Fallen der Zielflagge: «Es war genauso wie gestern», erklärte er. Und er tröstete sich: «Ich denke, wir konnten dennoch das bestmögliche Ergebnis holen. Ich schätze, das ist positiv. Aber natürlich müssen wir jetzt vor dem Qualifying etwas finden, um konkurrenzfähiger zu sein. Wir werden schauen, was sich machen lässt.»

«Wir werden jetzt ein paar Änderungen vornehmen und ich hoffe, dass wir das Auto dadurch in ein besseres Arbeitsfenster bringen werden. Wenn wir das schaffen, dann können wir auf den Reifen etwas mehr Druck machen – dann werden wir sehen, was passiert», betonte der Red Bull Racing-Pilot. Und er stellte auch klar: «So, wie es jetzt ist, bin ich im Niemandsland. Ich kann nicht wirklich mit den Jungs vor mir mithalten. Und das will ich natürlich. Aber wenn wir etwas mehr Leistung finden, dann reicht es vielleicht, um mit Mercedes kämpfen zu können.»

Sprint, Brasilien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 53:25,928 min

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +0,845 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +2,318

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +4,423

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,483

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +18,306

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +18,603

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +19,366

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,933

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +29,548

11. Esteban Ocon (F), Haas, +31,000

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +31,334

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +38,090

14. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +38,462

15. Carlos Sainz (E), Williams, +38,951

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +42,349

17. Alex Albon (T), Williams, +55,456

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1 Runde (Unfall)

Out

Franco Colapinto (RA), Alpine, Unfall

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 365 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 326

04. Russell 264

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 104

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Alonso 40

11. Hadjar 39

12. Sainz 38

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 21

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 721 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 368

03. Ferrari 362

04. Red Bull Racing 351

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 72

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 21