Lando Norris nach GP-Pole: «Das war unnötig»

Im Qualifying für den GP von São Paulo schaffte es Lando Norris schneller als jeder andere Gegner um den Interlagos-Kurs. Der McLaren-Star äusserte hinterher Selbstkritik und auch einen frommen Wunsch.

Für Lando Norris war der Druck am Ende des Qualifyings für den Grand Prix am Rennsonntag in Interlagos besonders gross. Denn bei seinem ersten Versuch erlaubte sich der Brite einen Fehler, der viel Zeit kostete. Beim zweiten und letzten Versuch musste dann alles sitzen – was es auch tat. Damit sicherte sich der Brite wie schon im Sprint-Qualifying die beste Ausgangslage.

Danach erklärte der McLaren-Star: «Es war wieder schwierig da draussen, es war sehr rutschig, aber es hat Spass gemacht. Es ist immer schön, auf dieser Strecke auszurücken. Ich fühlte mich gut, auch wenn ich etwas unter Druck war, weil ich beim ersten Versuch die Räder blockiert habe. Es war etwas stressiger als gewünscht, aber ich blieb ruhig und habe alles gut hinbekommen, als es darauf angekommen ist, deshalb bin ich wirklich glücklich mit meiner Leistung.»

Gleichzeitig betonte Norris selbstkritisch: «Dem Team gebührt viel Dank, denn sie haben mir ein super Auto gegeben. Aber ich habe es ihnen und mir nicht leicht gemacht. Ich musste richtig Gas geben und am Ende habe ich mir selbst durch den Fehler in der ersten Kurve viel Druck verschafft. Das war unnötig. Aber wenn ich einen guten Rhythmus habe und Ruhe bewahre, kann ich dennoch am Ende ganz vorne stehen.»

Und der 25-Jährige äusserte auch einen Wunsch an Gegner Kimi Antonelli, der wie im Sprint neben ihm aus der ersten Reihe losfahren wird: «Ich habe schnell gelernt, dass Kimi bis zum Schluss Druck macht. Auf gewisse Art und Weise freue ich mich auf diese Herausforderung – andererseits aber auch nicht. Ich denke, es wird eine schwierige Aufgabe werden, vorne zu bleiben. Wir müssen auch am Sonntag erst einmal schauen, was das Wetter macht. Bisher war es ein sauberes Wochenende, ich hoffe, die anderen ruinieren das nicht.»

Qualifying, Brasilien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:09,511 min

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:09,685

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:09,805

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:09,886

05. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:09,931

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:09,942

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:09,962

08. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:09,977

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10,002

10. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:10,039

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:10,001

12. Alex Albon (T), Williams, 1:10,053

13. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:10,100

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:10,161

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:10,472

16. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,403

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:10,438

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:10,632

19. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:10,711

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, ohne Zeit