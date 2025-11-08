Kimi Antonelli zu Startplatz 2: «Das ärgert mich»

Formel-1-Rookie Kimi Antonelli schaffte es auch im zweiten Qualifying in Interlagos in die erste Startreihe. «Ich bin glücklich mit meiner Runde», erklärte der Mercedes-Star hinterher. Eine Sache ärgerte ihn aber etwas.

Kimi Antonelli präsentiert sich in Brasilien in Top-Form. Der Formel-1-Rookie aus dem Mercedes-Werksteam schaffte es im Sprint-Qualifying in die erste Startreihe und beendete das Mini-Rennen auf dem Autódromo José Carlos Pace auch auf dem zweiten Platz. Danach stand die zweite Zeitenjagd an, die über die Startreihenfolge für das Rennen am Sonntag entschied.

Und auch da schaffte es der Teenager in die erste Startreihe – wenn auch mit grösserem Rückstand. Während er die Pole zum Sprint um 97 Tausendstel verpasste, fehlten ihm im GP-Qualifying 0,174 sec auf die Bestzeit, die erneut Lando Norris im McLaren in den Asphalt der Interlagos-Strecke gebrannt hatte.

Antonelli erklärte nach getaner Arbeit lachend: «Ehrlich gesagt ärgert es mich, dass ich nun wieder hinter ihm gelandet bin. Wir waren auch im Sprint wirklich nahe dran. Und es war erneut eine sehr knifflige Session, weil der Wind die Arbeit am Steuer erschwert hat. Es war nicht einfach, eine gute Runde hinzubekommen.»

«Mein letzter schneller Versuch war aber ganz vernünftig, ich bin glücklich mit meiner Runde», beteuerte der 19-Jährige aus Bologna daraufhin. Und über das anstehende Rennen sagte er: «Natürlich ist McLaren sehr schnell, deshalb wird es wichtig sein, einen guten Start hinzulegen und danach einen starken Rhythmus zu finden.»

Qualifying, Brasilien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:09,511 min

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:09,685

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:09,805

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:09,886

05. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:09,931

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:09,942

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:09,962

08. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:09,977

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10,002

10. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:10,039

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:10,001

12. Alex Albon (T), Williams, 1:10,053

13. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:10,100

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:10,161

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:10,472

16. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,403

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:10,438

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:10,632

19. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:10,711

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, ohne Zeit