Franco Colapinto schimpft über Lance Stroll

Franco Colapinto (mit Pierre Gasly) und Lance Stroll (mit Fernando Alonso) bei der Fahrerparade vor dem Rennen in Interlagos

Lance Stroll und Gabriel Bortoleto berührten sich zu Beginn des Sao-Paulo-GP, für Bortoleto war danach das Rennen gelaufen. Alpine-Pilot Franco Colapinto erhebt im Rennen und auch danach Vorwürfe gegen Stroll.

Der Sao-Paulo-GP in Interlagos hatte viele Berührungen, Strafen und kritische Szenen zu bieten. Eine Berührung früh im Rennen zwischen Aston-Martin-Pilot Lance Stroll und Sauber-Fahrer Gabriel Bortoleto sorgte dafür, dass der Brasilianer die Mauer touchierte und das Rennen vorzeitig beenden musste.

Zu der Szene hatte auch ein eigentlich unbeteiligter Fahrer eine klare Meinung: Alpine-Pilot Franco Colapinto. Der Argentinier hatte während des Rennens am Funk über Stroll geschimpft.

Angesprochen auf den Funkspruch, sprudelte es in Interlagos nach dem Rennen aus Colapinto raus: «Stroll schaltet ständig Leute aus, schaut nicht in die Spiegel, verlässt die Strecke. Er hat Gabi in die Wand befördert. Das macht er die ganze Zeit.» Schon nach dem Mexiko-Rennen hatte Colapinto über Stroll gemeckert, dass er nicht in die Rückspiegel schaue.

Gabriel Bortoleto bezeichnete die Berührung mit Stroll übrigens als Rennunfall und erklärte, dass er bei Stroll keine Absicht sehe. Brisant: Colapinto selbst hatte im Rennen Lewis Hamilton touchiert, der daraufhin seinen Heckflügel verlor und schließlich wie Bortoleto abstellen musste.

São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll

WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22