Franco Colapinto schimpft über Lance Stroll
Franco Colapinto (mit Pierre Gasly) und Lance Stroll (mit Fernando Alonso) bei der Fahrerparade vor dem Rennen in Interlagos
Der Sao-Paulo-GP in Interlagos hatte viele Berührungen, Strafen und kritische Szenen zu bieten. Eine Berührung früh im Rennen zwischen Aston-Martin-Pilot Lance Stroll und Sauber-Fahrer Gabriel Bortoleto sorgte dafür, dass der Brasilianer die Mauer touchierte und das Rennen vorzeitig beenden musste.
Zu der Szene hatte auch ein eigentlich unbeteiligter Fahrer eine klare Meinung: Alpine-Pilot Franco Colapinto. Der Argentinier hatte während des Rennens am Funk über Stroll geschimpft.
Angesprochen auf den Funkspruch, sprudelte es in Interlagos nach dem Rennen aus Colapinto raus: «Stroll schaltet ständig Leute aus, schaut nicht in die Spiegel, verlässt die Strecke. Er hat Gabi in die Wand befördert. Das macht er die ganze Zeit.» Schon nach dem Mexiko-Rennen hatte Colapinto über Stroll gemeckert, dass er nicht in die Rückspiegel schaue.
Gabriel Bortoleto bezeichnete die Berührung mit Stroll übrigens als Rennunfall und erklärte, dass er bei Stroll keine Absicht sehe. Brisant: Colapinto selbst hatte im Rennen Lewis Hamilton touchiert, der daraufhin seinen Heckflügel verlor und schließlich wie Bortoleto abstellen musste.
São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h
02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750
04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749
06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630
07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642
08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873
09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324
10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914
11. Alex Albon (T), Williams, +54,184
12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696
13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420
14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766
15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777
16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247
17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min
Out
Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden
Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden
Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll
WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 390 Punkte
02. Piastri 366
03. Verstappen 341
04. Russell 276
05. Leclerc 214
06. Hamilton 148
07. Antonelli 122
08. Albon 73
09. Hülkenberg 43
10. Hadjar 43
11. Bearman 40
12. Alonso 40
13. Sainz 38
14. Lawson 36
15. Stroll 32
16. Ocon 30
17. Tsunoda 28
18. Gasly 22
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 398
03. Red Bull Racing 366
04. Ferrari 362
05. Williams 111
06. Racing Bulls 82
07. Aston Martin 72
08. Haas 70
09. Sauber 62
10. Alpine 22