Lando Norris: «Ich kann sagen, was ich möchte»

WM-Leader Lando Norris schraubt mit Blick auf das kommende Rennen in Las Vegas die Erwartungen runter, betont auch, dass es zum WM-Titel noch ein weiter Weg ist. Tut sich Norris mit der Favoritenrolle schwer?

Lando Norris ist WM-Leader und hat mit seinem Sieg in Interlagos 24 Punkte Vorsprung auf seinen Teamkollegen Oscar Piastri und 49 Zähler auf Max Verstappen (Red Bull Racing). Er liegt also einen Sieg (bei gleichzeitigem Nuller) vor seinem Stallgefährten und sogar zwei Siege vor Verstappen. Doch in der Favoritenrolle scheint sich Lando Norris nicht so wohlzufühlen.

«Man weiß ja nie mit der WM.», «Ich bin sehr zufrieden, aber es liegt noch ein langer Weg vor uns. Daher ist es noch zu früh, sich übermäßig zu freuen oder aufzuregen.» Und eine betont vorsichtige, abwartende Haltung in Bezug auf das kommende Rennen in Las Vegas.

Tut sich Lando Norris mit seiner Rolle als Leader schwer? Weite Teile der Saison war er der erste Verfolger seines Teamkollegen Piastri. Seit Baku strauchelt der Australier. In Mexiko zog Norris vorbei. Und jetzt brachte er erstmals Distanz zwischen sich und seine Verfolger. Noch 83 Punkte kann ein Fahrer maximal holen.

Angesprochen auf seine zurückhaltenden Äußerungen, vor allem in Bezug auf Vegas, sagte Norris in Interlagos: «Ich kann sagen, was ich möchte. Ich kann denken, was ich möchte. Ich würde sagen, dass ich immer versuche, so ehrlich wie möglich zu sein. Wenn ich nicht glaube, dass wir schnell sein werden, dann glaube ich nicht, dass wir schnell sein werden. Und ich sage nicht, dass wir Zehnter werden. Ich sage nur, dass es meiner Meinung nach schwierig werden wird, zu gewinnen.»

Und in Richtung des fragenden Journalisten sagte er: «Wir waren weit weg – schauen Sie sich einfach die Daten aus dem letzten Jahr an. Sehen Sie sich die Renndaten an – wir waren meilenweit davon entfernt. Es gab in diesem Jahr viele Rennen, in denen wir nicht schnell genug waren. Es ist nicht so, dass wir jedes einzelne Rennen gewonnen haben und Sie von mir erwarten, dass ich solche Dinge sage. Ich gebe lediglich meine Meinung dazu ab, ob ich denke, dass es einfach werden wird.»

Norris: «Letztes Wochenende habe ich mit 30 Sekunden Vorsprung gewonnen – also sehr, sehr leicht. Heute habe ich mit viel mehr Anstrengung gewonnen, nur 10 Sekunden Vorsprung, und Max war heute wahrscheinlich der Schnellste auf der Strecke. Wir waren noch nie gut in Vegas. Warum sollte ich also denken: ‹Ja, das wird schon gut gehen›? Ich gebe meine ehrliche Meinung darüber ab, wie ich unsere Chancen einschätze. Wir waren dort noch nie gut, daher bin ich nicht besonders zuversichtlich, was dieses Rennen angeht. Vielleicht gewinne ich – wir werden sehen. Aber ich werde nicht lügen und sagen: ‹Ja, ich bin sehr zuversichtlich und ich denke, es wird ein einfaches Wochenende›, denn ich glaube nicht, dass es so kommen wird. Also nein – ich meine, Sie haben völlig Recht, Ihre eigene Meinung darüber zu haben, was ich sagen sollte und was nicht, aber ich werde tun, was ich möchte.» Und demnach sind McLaren und Norris in Vegas nicht Favorit…

São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll

WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22