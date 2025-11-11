Lewis Hamilton (Ferrari): «Diese Leute sind ein Witz»

​Ferrari-Superstar Lewis Hamilton erlebte in Brasilien das schlechteste Wochenende des Jahres: Startplatz 13, Ausfall im Rennen. Der Brite schäumt, dass er eine Strafe erhalten hat.

Lewis Hamilton erlebte ein Interlagos-Wochenende zum Abgewöhnen. Ausgerechnet der brasilianische Ehrenbürger, von vielen Fans gefeiert, musste eine schmerzliche Schmach hinnehmen – zuerst nur Startplatz 13 in der GP-Quali, dann eine Strafe im Rennen für die Kollision mit Franco Colapinto. Der Ferrari von Hamilton war letztlich zu beschädigt, um den Grand Prix fortsetzen zu können.

Nach einer leichten Berührung mit dem Williams von Carlos Sainz schon in Kurve 1 lag Hamilton im Windschatten von Alpine-Fahrer Colapinto, scherte bei Start und Ziel aus, um den Argentinier zu überholen, aber die Fahrzeuge berührten sich – Frontflügel kaputt, Unterboden beschädigt am Wagen von Lewis.

Erst in Runde 29 (wieso dauerte das eigentlich so lange?) kam dicke Post der Rennpolizei: fünf Sekunden Strafe wegen Auslösens einer Kollision.

Hamilton wird von Renningenieur Riccardo Adami informiert: «Wir haben eine Fünf-Sekunden-Strafe wegen Kollision.»



Der siebenfache Weltmeister schäumte: «Diese Leute sind ein Witz, ein kompletter Witz. Das Auto ist herübergezogen, daher hat er meinen Frontflügel berührt.»



Hamilton kam an die Box, sein Auto erhielt eine neue Fahrzeugnase, aber nur fünf Runden später nahmen die Italiener ihren Star-Piloten aus dem Rennen – zu sehr war der vordere Teil des Unterbodens beschädigt worden.



Hamilton am Funk: «Für welche Kollision bin ich bestraft worden?»



Adami: «Kurve 15, Colapinto.»



Die Rennkommissare Gerd Ennser (Deutschland), Mathieur Remmerie (Belgien), Luciano Burti (Brasilien) und Pedro Lamy (Portugal) begründeten die Strafe so: «In der zweiten Runde schloss Fahrzeug 44 (Hamilton) in Kurve 15 hinter Fahrzeug 43 (Colapinto) auf. Beim Anfahren kam es zu einer Berührung zwischen dem rechten Vorderreifen von Fahrzeug 44 und dem linken Hinterreifen von Fahrzeug 43. Während Fahrzeug 43 ohne Folgen weiterfahren konnte, wurde der Frontflügel von Fahrzeug 44 beschädigt. Die Rennleitung kam zu dem Schluss, dass Fahrzeug 44 die alleinige Verantwortung für den Vorfall trägt.»



«Obwohl die Berührung geringfügig war, wird der Vorfall als Kollision gewertet, da er zu einem mechanischen Schaden an einem der Fahrzeuge führte.»



«Es gibt mildernde Umstände, die eine Reduzierung der Standard-Zeitstrafe von 10 Sekunden auf 5 Sekunden rechtfertigen. Die Kollision ereignete sich bei geringem Geschwindigkeitsunterschied, hatte keine unmittelbaren und offensichtlichen sportlichen Folgen für das andere Fahrzeug und kann als relativ leichte Berührung angesehen werden.»



Es ist das dritte Mal in dieser Saison, dass Hamilton nicht klassiert ist: In China musste sein Ferrari aus der Wertung genommen werden (Bodenplatte zu sehr abgeschliffen), in Zandvoort hatte der grosse Champion einen Unfall.







São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22



