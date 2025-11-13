Alpine-Star Pierre Gasly: Fragezeichen nach Erfolg

Pierre Gasly hat sich auf dem Autódromo José Carlos Pace sowohl im Print als auch im Grand Prix jeweils einen frischen Punkt erkämpft. Der Franzose freute sich über den Erfolg, den er allerdings nicht erklären kann.

Es waren lange 104 Tage, die seit der letzten Punktefahrt von Pierre Gasly vergangen waren, bevor der Alpine-Routinier im Sprint von São Paulo als Achter die Ziellinie kreuzte und damit wieder einen frischen WM-Zähler bejubeln durfte. Die Freude war gross, schliesslich hatte er das 24-Runden-Rennen auf dem Interlagos-Rundkurs von Startplatz 13 in Angriff nehmen müssen.

Die Ausgangslage für den GP am Sonntag war besser, denn Gasly durfte von Startplatz 9 losfahren. Doch weil er auf den weichen Reifen losfuhr, musste er sich früh an die Box begeben, um frische Gummis zu holen. Anschliessend zeigte er eine Aufholjagd, für die er mit einem weiteren WM-Zähler belohnt wurde, denn er kreuzte die Ziellinie als Zehnter.

Nach dem Fallen der Zielflagge gestand der Franzose: «Ich bin unglaublich glücklich, denn wir haben seit dem Rennsonntag in Spa keinen WM-Punkt erobert, und das waren sehr lange drei Monate. Dieses Wochenende haben wir aber ein gutes Auto gehabt – und wir konnten gleich im Sprint und im Rennen punkten. Letzteres war ziemlich knifflig, deshalb bin ich sehr zufrieden mit meiner Leistung.»

Der 29-Jährige, der sich ein enges Duell mit dem letztlich achtplatzierten Racing Bulls-Rookie Isack Hadjar lieferte, erklärte: «Das war wirklich hart, denn ich konnte ihn zwei Mal in der ersten Kurve schnappen, aber er hat mich beide Male auf der Geraden vor der vierten Kurve wieder erwischt, deshalb dachte ich, dass ich Albträume vom Racing Bulls-Heckflügel haben würde. Aber sie waren dieses Jahr schon ziemlich stark, und alleine die Tatsache, dass ich mit ihm kämpfen konnte, hat bewiesen, wie stark unser Auto diesmal war.»

Warum sein GP-Renner aus Enstone auf der Strecke von Interlagos so gut funktionierte, konnte Gasly aber nicht sagen. Dass Interlagos ein gutes Pflaster für ihn ist, wolle er nicht als Erklärung stehen lassen. «Klar, in Brasilien lief es in der Vergangenheit schon gut für mich, aber diesmal war einfach auch das Auto auf einem ganz anderen Niveau als in den vergangenen drei Monaten. Wir müssen jetzt herausfinden, warum das so war. Und ich hoffe, dass wir in den verbleibenden Rennwochenenden wieder gute Renneinsätze zeigen können.»

In der Konstrukteurswertung machen weitere Punktefahrten in diesem Ausmass allerdings keinen Unterschied mehr aus, denn Alpine belegt mit 40 Punkten Rückstand auf das Sauber-Team den letzten Platz. In der Fahrer-Tabelle ist Gasly derzeit Achtzehnter. Sein Rückstand auf Red Bull Racing-Pilot Yuki Tsunoda beträgt nur sechs Punkte.

São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22