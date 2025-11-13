Brundle zu Verstappen: «Eine Fahrt für die Ewigkeit»

Nein, den São Paulo-Sieg konnte Max Verstappen in diesem Jahr nicht einfahren. Dennoch zeigte der Red Bull Racing-Star «eine der grossartigsten Fahrten aller Zeiten», wie GP-Veteran Martin Brundle betont.

Im vergangenen Jahr hatte Max Verstappen bereits für viele offene Münder im Fahrerlager von Interlagos gesorgt, als er bei schwierigsten Bedingungen von Startplatz 17 zum Sieg fuhr. Diesmal reichte es nicht für den Sieg, doch der Auftritt, den der aus der Boxengasse startende Titelverteidiger zeigte, und die auf dem Podest endete, war dennoch ein weiterer Beweis für sein ausserordentliches Talent.

Das weiss auch Martin Brundle, der Verstappens Leistung auf dem Autódromo José Carlos Pace in São Paulo in seiner Analyse auf «Skysports.com» als «eine der grossartigsten Fahrten aller Zeiten» bezeichnet: «Verstappen war aus der Boxengasse gestartet, weil sein Auto in Qualifying einen derart schlechten Eindruck hinterliess, dass es besser war, etwas Neues auszuprobieren und einen neuen Motor einzubauen, als mit einem bekanntermassen langsamen Paket von Platz 16 zu starten.»

«Und so begann eine der grossartigsten Fahrten aller Zeiten durch ein dicht gedrängtes Feld, und das unter komplett trockenen Bedingungen», ergänzte der Brite, der auch nicht vergass, den Plattfuss vorne rechts zu erwähnen, den sich der Red Bull Racing-Star bei der Fahrt durch Trümmerteile zugezogen hatte und der ihn früh an die Box zwang.

«Der Nachteil war, dass er dadurch wieder weit zurückfiel, aber zumindest konnte er so den unliebsamen harten Reifen abgeben und schon in der siebten Runde den vorgeschriebenen Wechsel der Reifenmischungen absolvieren. Danach machte er sich mit viel Tempo daran, das Feld von hinten aufzurollen, und er war mit seinem Auto und Motor sichtlich zufriedener als zuvor. Er zeigte präzise Manöver und einen unerbittlichen Speed, und bald wurde klar, dass das Podest in Reichweite war. Nach ein paar weiteren Runden war der Podestplatz so gut wie sicher», schwärmt der 66-Jährige, der das Geschehen in der Königsklasse als TV-Experte mitverfolgt.

Dass Verstappen diesmal im Gegensatz zum Vorjahr ohne den Vorteil des Reifenwechsels während einer roten Flagge und ohne Regen-Chaos auskam, sei besonders beeindruckend, betonte Brundle. «Es war eine Fahrt für die Ewigkeit, und zwar nicht weil es nass war oder er einen Reifenwechsel ohne Zeitverlust während einer Unterbrechung machen konnte. Er schaffte das dank seines reinen Tempos in einem der am härtesten umkämpften Felder in der Geschichte der Formel 1.»





São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22