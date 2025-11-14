Lando Norris: Das sagt er über Buhrufe und Kritik

Wer in der Formel-1-WM um den Titel kämpft, muss ein dickes Fell haben. Das weiss auch Lando Norris aus eigener Erfahrung. In São Paulo sprach der McLaren-Star über die Kritik von aussen.

Es ist nicht einfach, im Rampenlicht zu stehen – das weiss jeder Formel-1-Star, der auf der grossen Bühne der Königsklasse unterwegs ist. Wenn die GP-Piloten ihre Arbeit verrichten, schaut die Welt zu – und urteilt. Die Kritik ist teilweise hart und unberechtigt, damit müssen die Rennfahrer umgehen können. Einer, der ein Lied davon Singen kann, ist Lando Norris.

Der McLaren-Pilot wird seit einiger Zeit ausgebuht, wenn er nach glänzenden Auftritten auf dem Podest steht. Das geht nicht spurlos an ihm vorbei, gestand er im Fahrerlager von Interlagos, als er darauf angesprochen wurde. «Es gibt immer irgendwelche Leute da draussen, die versuchen, dich runterzumachen. Ich schätze, das gehört dazu», holte der 25-Jährige aus.



«Wir stehen auf einer grossen Bühne, und da gibt es immer viele Leute, die gewisse Dinge sagen, um andere zu beeinflussen. Auch der Applaus und die Buhrufe – als Fahrer hörst du die und das ist natürlich nicht schön. Aber ich denke, dass ich in den vergangenen Monaten gut damit umgegangen bin», stellte sich Norris selbst ein gutes Zeugnis aus.

«Ich mache mir viele Gedanken über die Ansichten anderer und darüber, wie ich in den Medien dargestellt werde. Wahrscheinlich habe ich mir in der Vergangenheit zu viele Gedanken gemacht – sogar zu Beginn des Jahres war das noch so, und wahrscheinlich hat mich das nicht gerade positiv beeinflusst», sinnierte der WM-Leader nach seinem elften GP-Sieg in São Paulo.

«Ich habe einfach gelernt, besser mit solchen Dingen umzugehen – nicht, indem ich mich nicht darum schere, denn ich möchte immer einen guten Eindruck hinterlassen. Ich möchte niemals unhöflich sein oder solche Dinge tun», beteuerte Norris daraufhin. «Aber ich werde immer versuchen, meinen Standpunkt klar zu machen und zu sagen, woran ich glaube. Das ist eine der wichtigsten Lektionen, die ich gelernt habe: einfach sich selbst treu zu bleiben, Selbstvertrauen zu haben, an sich selbst zu glauben und seine Meinung zu sagen. Deshalb halte ich mich einfach zurück und konzentriere mich auf mich selbst.»

São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22