Piastri harmloser als Verstappen? Das sagt Norris

McLaren-Star Lando Norris hat zwei WM-Verfolger, die in den jüngsten Rennen sehr unterschiedliche Leistungen gezeigt haben. Dennoch ist der WM-Leader überzeugt, dass beide ernstzunehmende Gegner sind.

Kaum einer hätte gedacht, dass Max Verstappen das Blatt noch wenden würde, als er nach seinem Heimrennen 104 Punkte weniger auf dem WM-Konto hatte als der damalige WM-Leader Oscar Piastri. Doch in den sieben Rennen seither ist viel geschehen.

Während Verstappen wieder Top-Ergebnisse erzielen konnte, durchlief der Australier eine Leistungskrise, die ihn erst die WM-Führung an seinen Teamkollegen Lando Norris abgeben und Verstappen heranrücken liess. Die Doppel-Disqualifikation der McLaren-Stars in Las Vegas sorgte dafür, dass er punktgleich mit dem Titelverteidiger zum zweitletzten Rennwochenende der Saison anreiste.

Trotz der sehr unterschiedlichen Leistungen sieht Norris beide Gegner als ernsthafte Bedrohung im WM-Kampf, wie er im Fahrerlager von Katar betont hat. Auf die Frage, ob er Verstappen nun als den härteren Konkurrenten ansehe, erklärte er entschieden: «Nein, beide sind gleich, denke ich.»

«Jeder von ihnen ist so gut wie der andere, und ich weiss, wozu Max in der Lage ist. Ich denke, Oscar kann genau so viel wie Max, und beide haben ihre Stärken und Schwächen», betonte der Brite. «Max ist in einem anderen Team, Oscar in der gleichen Mannschaft – aber jeder von uns will beweisen, dass er der Beste ist. Beide sind sehr konkurrenzfähig, sehr starke, unglaubliche Fahrer, und ich freue mich darauf, auf der Strecke gegen sie anzutreten.»





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 366

04. Russell 294

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 137

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 48

12. Bearman 41

13. Alonso 40

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0







Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte

02. Mercedes 431

03. Red Bull Racing 391

04. Ferrari 378

05. Williams 121

06. Racing Bulls 90

08. Haas 73

07. Aston Martin 72

09. Sauber 68

10. Alpine 22