Piastri harmloser als Verstappen? Das sagt Norris
Lando Norris
Kaum einer hätte gedacht, dass Max Verstappen das Blatt noch wenden würde, als er nach seinem Heimrennen 104 Punkte weniger auf dem WM-Konto hatte als der damalige WM-Leader Oscar Piastri. Doch in den sieben Rennen seither ist viel geschehen.
Während Verstappen wieder Top-Ergebnisse erzielen konnte, durchlief der Australier eine Leistungskrise, die ihn erst die WM-Führung an seinen Teamkollegen Lando Norris abgeben und Verstappen heranrücken liess. Die Doppel-Disqualifikation der McLaren-Stars in Las Vegas sorgte dafür, dass er punktgleich mit dem Titelverteidiger zum zweitletzten Rennwochenende der Saison anreiste.
Trotz der sehr unterschiedlichen Leistungen sieht Norris beide Gegner als ernsthafte Bedrohung im WM-Kampf, wie er im Fahrerlager von Katar betont hat. Auf die Frage, ob er Verstappen nun als den härteren Konkurrenten ansehe, erklärte er entschieden: «Nein, beide sind gleich, denke ich.»
«Jeder von ihnen ist so gut wie der andere, und ich weiss, wozu Max in der Lage ist. Ich denke, Oscar kann genau so viel wie Max, und beide haben ihre Stärken und Schwächen», betonte der Brite. «Max ist in einem anderen Team, Oscar in der gleichen Mannschaft – aber jeder von uns will beweisen, dass er der Beste ist. Beide sind sehr konkurrenzfähig, sehr starke, unglaubliche Fahrer, und ich freue mich darauf, auf der Strecke gegen sie anzutreten.»
WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 390 Punkte
02. Piastri 366
03. Verstappen 366
04. Russell 294
05. Leclerc 226
06. Hamilton 152
07. Antonelli 137
08. Albon 73
09. Hadjar 51
10. Hülkenberg 49
11. Sainz 48
12. Bearman 41
13. Alonso 40
14. Lawson 36
15. Ocon 32
16. Stroll 32
17. Tsunoda 28
18. Gasly 22
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 756 Punkte
02. Mercedes 431
03. Red Bull Racing 391
04. Ferrari 378
05. Williams 121
06. Racing Bulls 90
08. Haas 73
07. Aston Martin 72
09. Sauber 68
10. Alpine 22