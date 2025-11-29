Fernando Alonso: «Da wurde es etwas stressig»
Fernando Alonso
Damit hatte Fernando Alonso selbst nicht gerechnet – obwohl das Katar-Wochenende mit der drittschnellsten Runde im ersten Training bereits gut begonnen hatte: Der Spanier aus dem Aston Martin Team landete in der Zeitenjagd, in der die Startaufstellung für den Sprint bestimmt wurde, auf dem vierten Platz.
Hätte Mercedes-Star George Russell nicht eine seiner berühmten späten Runden aus dem Hut gezaubert, wäre der 44-Jährige sogar in der Top-3 gelandet. Doch das trübte die Laune des 32-fachen GP-Siegers kein Bisschen. Nach getaner Arbeit hielt er sichtlich zufrieden fest: «Ich bin sehr glücklich, das war eines der besten Ergebnisse in diesem Jahr.»
«Die Strecke ist anspruchsvoll, vor allem die Highspeed-Passagen, doch unser Auto war offensichtlich schon im freien Training im richtigen Arbeitsfenster», freute sich der zweifache Champion. «Auch im Qualifying fühlte sich das Fahrzeug gut an», fügte er an.
So ganz ohne Sorgen verlief die Session aber nicht. Den Sprung ins SQ3 schaffte er als Zehnter nur knapp, weil er bei seinem letzten schnellen Versuch in den Verkehr geraten war. Am Ende blieb er aber schneller als Kimi Antonelli und durfte sich über die Chance freuen, einen Top-10-Startplatz für das Mini-Rennen zu ergattern.
«Da wurde es stressig», gestand Alonso mit Blick auf das zweite Sprint-Qualifying-Segment. «Aber ich habe es trotzdem geschafft, und am Ende habe ich auch eine gute Runde hinbekommen», ergänzte er, und erklärte daraufhin lächelnd: «Ich habe 24 Jahre Erfahrung und bin 44 Jahre alt – das hat aber auch seine Nachteile. Ich spüre den Jetlag etwas stärker, aber der Vorteil ist, dass ich die Strecken gut kenne. Ich kenne auch die Reifen, das Auto und wie ich am Freitag vorgehen muss.»
«Am Samstag haben wir dann die Möglichkeit, das Auto noch anzupassen, bevor es ins GP-Qualifying geht. Mal schauen, was wir da ausrichten können. Vielleicht können wir das Set-up durch kleinere Anpassungen weiter verbessern, denn ich kämpfte ein bisschen mit dem Untersteuern des Autos. Aber wir nehmen einen Schritt nach dem anderen und konzentrieren uns jetzt erst einmal auf den Sprint», fügte der aktuelle WM-Dreizehnte an.
Sprint-Qualifying, Katar
01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,055 min
02. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,087
03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,285
04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,450
05. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:20,519
06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,528
07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:20,532
08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:20,542
09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,622
10. Alex Albon (T), Williams, 1:20,788
11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:21,433
12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:21,494
13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:21,567
14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:21,631
15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:21,666
16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,807
17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:21,851
18. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:22,043
19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,112
20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:22,364
Alle Fahrer auf Sprint-Pole
Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes
Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes
Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas
Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari
Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes
Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren
Shanghai 2024 ¬– Lando Norris (GB), McLaren
Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren
Katar 2024 – Lando Norris (GB), McLaren
Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari
Miami 2025 – Kimi Antonelli (I), Mercedes
Spa 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren
Austin 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2025 – Lando Norris (GB), McLaren
Katar 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren