Fernando Alonso: «Da wurde es etwas stressig»

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso darf den Sprint in Katar aus der 2. Startreihe in Angriff nehmen. Der zweifache Weltmeister war schon im freien Training schnell. Dennoch musste er im Sprint-Qualifying kurz zittern.

Damit hatte Fernando Alonso selbst nicht gerechnet – obwohl das Katar-Wochenende mit der drittschnellsten Runde im ersten Training bereits gut begonnen hatte: Der Spanier aus dem Aston Martin Team landete in der Zeitenjagd, in der die Startaufstellung für den Sprint bestimmt wurde, auf dem vierten Platz.

Hätte Mercedes-Star George Russell nicht eine seiner berühmten späten Runden aus dem Hut gezaubert, wäre der 44-Jährige sogar in der Top-3 gelandet. Doch das trübte die Laune des 32-fachen GP-Siegers kein Bisschen. Nach getaner Arbeit hielt er sichtlich zufrieden fest: «Ich bin sehr glücklich, das war eines der besten Ergebnisse in diesem Jahr.»

«Die Strecke ist anspruchsvoll, vor allem die Highspeed-Passagen, doch unser Auto war offensichtlich schon im freien Training im richtigen Arbeitsfenster», freute sich der zweifache Champion. «Auch im Qualifying fühlte sich das Fahrzeug gut an», fügte er an.

So ganz ohne Sorgen verlief die Session aber nicht. Den Sprung ins SQ3 schaffte er als Zehnter nur knapp, weil er bei seinem letzten schnellen Versuch in den Verkehr geraten war. Am Ende blieb er aber schneller als Kimi Antonelli und durfte sich über die Chance freuen, einen Top-10-Startplatz für das Mini-Rennen zu ergattern.

«Da wurde es stressig», gestand Alonso mit Blick auf das zweite Sprint-Qualifying-Segment. «Aber ich habe es trotzdem geschafft, und am Ende habe ich auch eine gute Runde hinbekommen», ergänzte er, und erklärte daraufhin lächelnd: «Ich habe 24 Jahre Erfahrung und bin 44 Jahre alt – das hat aber auch seine Nachteile. Ich spüre den Jetlag etwas stärker, aber der Vorteil ist, dass ich die Strecken gut kenne. Ich kenne auch die Reifen, das Auto und wie ich am Freitag vorgehen muss.»

«Am Samstag haben wir dann die Möglichkeit, das Auto noch anzupassen, bevor es ins GP-Qualifying geht. Mal schauen, was wir da ausrichten können. Vielleicht können wir das Set-up durch kleinere Anpassungen weiter verbessern, denn ich kämpfte ein bisschen mit dem Untersteuern des Autos. Aber wir nehmen einen Schritt nach dem anderen und konzentrieren uns jetzt erst einmal auf den Sprint», fügte der aktuelle WM-Dreizehnte an.





Sprint-Qualifying, Katar

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,055 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,087

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,285

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,450

05. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:20,519

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,528

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:20,532

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:20,542

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,622

10. Alex Albon (T), Williams, 1:20,788

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:21,433

12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:21,494

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:21,567

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:21,631

15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:21,666

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,807

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:21,851

18. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:22,043

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,112

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:22,364





