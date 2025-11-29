Katar-GP im TV: Pirelli warnt vor Reifenschäden!
Die Fahrer lassen es in Katar so richtig krachen
Die Formel-1-Reifen werden auf dem Lusail International Circuit so richtig in die Mangel genommen, aus diesem Grund hat F1-Ausrüster Pirelli für den Grand Prix vom 30. November eine Maximal-Rundenzahl von 25 ausgegeben. Damit wird das Rennen eine Zweistopp-Taktik erzwingen.
Zum Sprint von heute, nur 19 Runden kurz, galt die Vorgabe: Die Fahrer können nach Herzenslust attackieren. Aber wir sind uns da inzwischen nicht mehr so sicher, denn nach der Sprint-Quali hat sich Simone Berra, der leitende Ingenieur von Pirelli, mit üblen Nachrichten zu Wort gemeldet.
Der Italiener sagt: «Wir haben in den Laufflächen zahlreicher Reifen tiefe Schnitte gefunden. Betroffen sind alle Walzen, rundum. Wir führen das auf wiederholte Ausflüge der Fahrer in die Kiesbetten zurück.»
«Die Organisatoren haben in diesem Jahr die Piste drei zusätzliche Kiesbetten angelegt und ein weiteres verlängert, die Fahrer, immer auf der Suche nach dem Limit, geraten oft neben die Bahn und fahren dann über die Steine. Und die scheinen scharfkantiger zu sein als auf anderen Rennstrecken.»
«Einige Schnitte gehen so tief, dass sie die Lauffläche bis hinunter zur Grundkonstruktion des Reifens verletzt haben. Fährt ein Pilot wiederholt durch den Kies, muss er mit Reifenschäden rechnen. Wir halten die Augen offen, auch wenn wir glauben, dass die Fahrer im Sprint oder im Grand Prix etwas weniger Risiken eingehen als in der Sprint-Quali und in der GP-Quali.»
Sprint-Qualifying, Katar
01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,055 min
02. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,087
03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,285
04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,450
05. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:20,519
06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,528
07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:20,532
08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:20,542
09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,622
10. Alex Albon (T), Williams, 1:20,788
11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:21,433
12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:21,494
13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:21,567
14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:21,631
15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:21,666
16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,807
17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:21,851
18. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:22,043
19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,112
20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:22,364
Alle Fahrer auf Sprint-Pole
Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes
Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes
Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas
Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari
Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes
Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren
Shanghai 2024 ¬– Lando Norris (GB), McLaren
Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren
Katar 2024 – Lando Norris (GB), McLaren
Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari
Miami 2025 – Kimi Antonelli (I), Mercedes
Spa 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren
Austin 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2025 – Lando Norris (GB), McLaren
Katar 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren