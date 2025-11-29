Katar-GP im TV: Pirelli warnt vor Reifenschäden!

​Um 15.00 Uhr europäischer Zeit beginnt auf dem Lusail International Circuit von Katar der Sprint. Formel-1-Alleinausrüster Pirelli macht sich Sorgen – die Italiener haben in den Reifen tiefe Schnitte gefunden.

Die Formel-1-Reifen werden auf dem Lusail International Circuit so richtig in die Mangel genommen, aus diesem Grund hat F1-Ausrüster Pirelli für den Grand Prix vom 30. November eine Maximal-Rundenzahl von 25 ausgegeben. Damit wird das Rennen eine Zweistopp-Taktik erzwingen.

Zum Sprint von heute, nur 19 Runden kurz, galt die Vorgabe: Die Fahrer können nach Herzenslust attackieren. Aber wir sind uns da inzwischen nicht mehr so sicher, denn nach der Sprint-Quali hat sich Simone Berra, der leitende Ingenieur von Pirelli, mit üblen Nachrichten zu Wort gemeldet.

Der Italiener sagt: «Wir haben in den Laufflächen zahlreicher Reifen tiefe Schnitte gefunden. Betroffen sind alle Walzen, rundum. Wir führen das auf wiederholte Ausflüge der Fahrer in die Kiesbetten zurück.»

«Die Organisatoren haben in diesem Jahr die Piste drei zusätzliche Kiesbetten angelegt und ein weiteres verlängert, die Fahrer, immer auf der Suche nach dem Limit, geraten oft neben die Bahn und fahren dann über die Steine. Und die scheinen scharfkantiger zu sein als auf anderen Rennstrecken.»



«Einige Schnitte gehen so tief, dass sie die Lauffläche bis hinunter zur Grundkonstruktion des Reifens verletzt haben. Fährt ein Pilot wiederholt durch den Kies, muss er mit Reifenschäden rechnen. Wir halten die Augen offen, auch wenn wir glauben, dass die Fahrer im Sprint oder im Grand Prix etwas weniger Risiken eingehen als in der Sprint-Quali und in der GP-Quali.»





Katar-GP im TV

Samstag, 29. November

13.15 Sky Sport F1 – Wiederholung Freies Training

14.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint

14.40 SRF zwei – Beginn Übertragung Sprint

14.45 ORF 1 – Beginn Übertragung Sprint

15.00 Sprint (19 Runden, bei uns im Live-Ticker)

16.15 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

16.45 Sky Sport F1 – Inside Story: Hulkenberg's incredible podium as Lando triumphs

18.20 Sky Sport F1 – Greatest Races: David Coulthard in Frankreich 2000

18.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

18.50 ORF 1 – Beginn Übertragung Qualifying

19.00 Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

19.10 SRF zwei – Beginn Übertragung Qualifying

20.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

21.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

22.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying



Sonntag, 30. November

06.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

07.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

10.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

11.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

12.30 Sky Sport F1 – Inside Story: Pit lane to glory

14.30 Sky Sport F1 – Best Onboards: Daniel Ricciardo

15.00 Sky Sport F1 – Sprint kompakt

15.15 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

15.30 Sky Sport F1 – Vorberichte

16.20 SRF zwei – Beginn Übertragung Rennen

16.35 ORF1 – Beginn Übertragung Rennen

16.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

17.00 Grosser Preis von Katar (57 Runden, bei uns im Live-Ticker)

18.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

19.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

20.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

20.15 ORF 1 – Die Analyse

20.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

22.30 Sky Sport F1 –Ted’s Notebook

22.55 ServusTV – Wiederholung Rennen

23.00 Sky Sport F1 – Rennen kompakt





Sprint-Qualifying, Katar

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,055 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,087

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,285

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,450

05. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:20,519

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,528

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:20,532

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:20,542

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,622

10. Alex Albon (T), Williams, 1:20,788

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:21,433

12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:21,494

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:21,567

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:21,631

15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:21,666

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,807

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:21,851

18. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:22,043

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,112

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:22,364





Alle Fahrer auf Sprint-Pole

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2024 ¬– Lando Norris (GB), McLaren

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Katar 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari

Miami 2025 – Kimi Antonelli (I), Mercedes

Spa 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Austin 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2025 – Lando Norris (GB), McLaren

Katar 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren