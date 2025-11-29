Keine Überholmanöver? Warnung von George Russell

George Russell schaffte es im Sprint-Qualifying in Katar in die erste Startreihe. Der Zweitschnellste äusserte hinterher die Befürchtung, dass es ein langweiliges Rennen werden könnte – und forderte eine Änderung.

Werden wir im Sprint und GP von Katar kaum Überholmanöver sehen? Geht es nach George Russell, könnte die Reihenfolge in den beiden Rennen auf dem Wüstenkurs bereits nach der ersten Kurve feststehen. Der Mercedes-Star, der im Sprint-Qualifying als Zweitschnellster einen Platz in der ersten Startreihe für das Mini-Rennen ergattert hatte, äusserte eine Warnung.

«Ich fürchte, es könnte schwierig werden, hier zu überholen», bestätigte der Brite auf die entsprechende Frage. Und er betonte: «Ich will da keine Erwartungen dämpfen, aber in der ersten Kurve werden wir etwa wissen, auf welcher Position wir auch ins Ziel kommen werden.»

Der 27-Jährige erzählte: «Wir haben heute Morgen im Fahrer-Meeting darüber gesprochen und die Frage aufgeworfen, warum die DRS-Zone nicht erweitert wurde. Und ich hoffe, dass wir da nach dem Sprint Anpassungen vornehmen können, wenn es für das Rennen nötig ist. Ich denke, es wird sehr knifflig werden, an einem Gegner vorbeizukommen.»

Mit seinem starken Auftritt im Sprint-Qualifying hatte er nicht gerechnet, gestand der Sternfahrer ausserdem: «Ganz ehrlich, das habe ich nicht», winkte er ab. «Im Training war ich noch auf Platz 14. Aber es ist natürlich schön, denn abgesehen von Singapur waren meine Qualifying-Auftritte zuletzt nicht so berauschend. Umso glücklicher war ich, ein paar gute Runden drehen zu können, bei denen ich immer bei der Musik war», schilderte er, und schwärmte: «Diese Strecke bereitet so viel Fahrspass, sie ist schnell, bietet viel Grip und fühlt sich einfach gut an.»





Sprint-Qualifying, Katar

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,055 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,087

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,285

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,450

05. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:20,519

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,528

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:20,532

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:20,542

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,622

10. Alex Albon (T), Williams, 1:20,788

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:21,433

12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:21,494

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:21,567

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:21,631

15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:21,666

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,807

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:21,851

18. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:22,043

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,112

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:22,364





Alle Fahrer auf Sprint-Pole

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2024 ¬– Lando Norris (GB), McLaren

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Katar 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari

Miami 2025 – Kimi Antonelli (I), Mercedes

Spa 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Austin 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2025 – Lando Norris (GB), McLaren

Katar 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren



