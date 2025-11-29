Keine Überholmanöver? Warnung von George Russell
George Russell
Werden wir im Sprint und GP von Katar kaum Überholmanöver sehen? Geht es nach George Russell, könnte die Reihenfolge in den beiden Rennen auf dem Wüstenkurs bereits nach der ersten Kurve feststehen. Der Mercedes-Star, der im Sprint-Qualifying als Zweitschnellster einen Platz in der ersten Startreihe für das Mini-Rennen ergattert hatte, äusserte eine Warnung.
«Ich fürchte, es könnte schwierig werden, hier zu überholen», bestätigte der Brite auf die entsprechende Frage. Und er betonte: «Ich will da keine Erwartungen dämpfen, aber in der ersten Kurve werden wir etwa wissen, auf welcher Position wir auch ins Ziel kommen werden.»
Der 27-Jährige erzählte: «Wir haben heute Morgen im Fahrer-Meeting darüber gesprochen und die Frage aufgeworfen, warum die DRS-Zone nicht erweitert wurde. Und ich hoffe, dass wir da nach dem Sprint Anpassungen vornehmen können, wenn es für das Rennen nötig ist. Ich denke, es wird sehr knifflig werden, an einem Gegner vorbeizukommen.»
Mit seinem starken Auftritt im Sprint-Qualifying hatte er nicht gerechnet, gestand der Sternfahrer ausserdem: «Ganz ehrlich, das habe ich nicht», winkte er ab. «Im Training war ich noch auf Platz 14. Aber es ist natürlich schön, denn abgesehen von Singapur waren meine Qualifying-Auftritte zuletzt nicht so berauschend. Umso glücklicher war ich, ein paar gute Runden drehen zu können, bei denen ich immer bei der Musik war», schilderte er, und schwärmte: «Diese Strecke bereitet so viel Fahrspass, sie ist schnell, bietet viel Grip und fühlt sich einfach gut an.»
Sprint-Qualifying, Katar
01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,055 min
02. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,087
03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,285
04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,450
05. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:20,519
06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,528
07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:20,532
08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:20,542
09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,622
10. Alex Albon (T), Williams, 1:20,788
11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:21,433
12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:21,494
13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:21,567
14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:21,631
15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:21,666
16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,807
17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:21,851
18. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:22,043
19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,112
20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:22,364
Alle Fahrer auf Sprint-Pole
Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes
Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes
Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas
Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari
Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes
Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren
Shanghai 2024 ¬– Lando Norris (GB), McLaren
Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren
Katar 2024 – Lando Norris (GB), McLaren
Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari
Miami 2025 – Kimi Antonelli (I), Mercedes
Spa 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren
Austin 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2025 – Lando Norris (GB), McLaren
Katar 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren