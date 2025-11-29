Kostspieliger Ausritt: Frust für Isack Hadjar
Isack Hadjar
Nachdem Racing Bulls-Rookie Isack Hadjar im ersten und einzigen freien Training auf dem Lusail International Circuit die fünftschnellste Runde gedreht hatte, war die Hoffnung gross, im darauffolgenden Sprint-Qualifying eine gute Ausgangslage für das 19-Runden-Rennen am Samstag zu schaffen.
Dem Franzosen gelang im Gegensatz zu seinem Teamkollegen Liam Lawson der Sprung ins SQ2, doch als es darum ging, sich mit dem letzten Versuch einen Platz im Stechen um die Top-10 der Sprint-Startaufstellung zu sichern, unternahm er einen folgenschweren Ausflug in der achten Kurve.
Die gute Rundenzeit, die ihm den Platz im letzten Sprint-Quali-Segment gesichert hätte, wurde ihm wegen des Ausritts gestrichen, sodass der aktuelle WM-Neunte mit dem elften Platz Vorlieb nehmen musste. Danach erklärte er gewohnt direkt: «Ich bin unglaublich frustriert. Und ich hätte das kommen sehen sollen, denn ich war wirklich deutlich neben der Bahn.»
Und der 21-Jährige schilderte: «Ich gab einfach Vollgas und die Runde war an sich schon gut. Das Auto ist ziemlich schnell, aber sehr schwierig zu fahren. Es ist schade, denn das Auto war schon im ersten Training schnell.»
Fürs 19-Runden-Rennen macht er sich keine Hoffnungen auf Punkte, verriet Hadjar: «Nur die Top-8 kann punkten und ich erwarte, dass wir einen DRS-Zug haben werden. Da wird es sehr schwierig, Positionen wettzumachen. Es geht also mehr darum, nützliche Erkenntnisse für den GP am Sonntag zu sammeln.»
Sprint-Qualifying, Katar
01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,055 min
02. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,087
03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,285
04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,450
05. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:20,519
06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,528
07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:20,532
08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:20,542
09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,622
10. Alex Albon (T), Williams, 1:20,788
11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:21,433
12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:21,494
13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:21,567
14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:21,631
15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:21,666
16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,807
17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:21,851
18. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:22,043
19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,112
20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:22,364
