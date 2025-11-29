Kostspieliger Ausritt: Frust für Isack Hadjar

Isack Hadjar war stark in das Katar-Wochenende gestartet, im Sprint-Qualifying unterlief dem Racing Bulls-Talent aber ein Fehler, der sein Weiterkommen verhinderte. Entsprechend frustriert war er hinterher.

Nachdem Racing Bulls-Rookie Isack Hadjar im ersten und einzigen freien Training auf dem Lusail International Circuit die fünftschnellste Runde gedreht hatte, war die Hoffnung gross, im darauffolgenden Sprint-Qualifying eine gute Ausgangslage für das 19-Runden-Rennen am Samstag zu schaffen.

Dem Franzosen gelang im Gegensatz zu seinem Teamkollegen Liam Lawson der Sprung ins SQ2, doch als es darum ging, sich mit dem letzten Versuch einen Platz im Stechen um die Top-10 der Sprint-Startaufstellung zu sichern, unternahm er einen folgenschweren Ausflug in der achten Kurve.

Die gute Rundenzeit, die ihm den Platz im letzten Sprint-Quali-Segment gesichert hätte, wurde ihm wegen des Ausritts gestrichen, sodass der aktuelle WM-Neunte mit dem elften Platz Vorlieb nehmen musste. Danach erklärte er gewohnt direkt: «Ich bin unglaublich frustriert. Und ich hätte das kommen sehen sollen, denn ich war wirklich deutlich neben der Bahn.»

Und der 21-Jährige schilderte: «Ich gab einfach Vollgas und die Runde war an sich schon gut. Das Auto ist ziemlich schnell, aber sehr schwierig zu fahren. Es ist schade, denn das Auto war schon im ersten Training schnell.»

Fürs 19-Runden-Rennen macht er sich keine Hoffnungen auf Punkte, verriet Hadjar: «Nur die Top-8 kann punkten und ich erwarte, dass wir einen DRS-Zug haben werden. Da wird es sehr schwierig, Positionen wettzumachen. Es geht also mehr darum, nützliche Erkenntnisse für den GP am Sonntag zu sammeln.»





Sprint-Qualifying, Katar

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,055 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,087

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,285

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,450

05. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:20,519

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,528

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:20,532

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:20,542

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,622

10. Alex Albon (T), Williams, 1:20,788

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:21,433

12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:21,494

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:21,567

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:21,631

15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:21,666

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,807

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:21,851

18. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:22,043

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,112

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:22,364





Alle Fahrer auf Sprint-Pole

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2024 ¬– Lando Norris (GB), McLaren

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Katar 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari

Miami 2025 – Kimi Antonelli (I), Mercedes

Spa 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Austin 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2025 – Lando Norris (GB), McLaren

Katar 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren



