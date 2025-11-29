Oscar Piastri: «Alle werden wohl etwas Zeit finden»

McLaren-Star Oscar Piastri machte im letzten Sprint des Jahres in Katar alles richtig und sicherte sich den Sieg vor George Russell und Lando Norris. Max Verstappen kam als Vierter über die Ziellinie.

Der Sprint-Sieg von Oscar Piastri war eigentlich nie in Gefahr. Der WM-Zweite fuhr von der Pole los, übernahm die Führung und kreuzte 19 Runden später auch die Ziellinie als Erster. Sein Vorsprung auf seinen ersten Verfolger George Russell betrug am Ende knapp fünf Sekunden. WM-Leader Lando Norris komplettierte die Top-3, hinter ihm kam Titelverteidiger Max Verstappen ins Ziel.

Piastri hielt nach dem Sprint sichtlich zufrieden fest: «Das war bisher ein gutes Wochenende, im Sprint lief alles reibungslos, deshalb bin ich soweit auch ganz glücklich. Wir müssen jetzt einfach so weitermachen.»

Der Australier ergänzte: «Es hat hier sehr viel mehr Grip als in den vergangenen Rennen, aber ich denke, das Tempo war auch zuletzt nicht schlecht, es sind einfach ein paar Dinge nicht nach Plan gelaufen. Hier läuft es hingegen wie am Schnürchen und es macht richtig Spass.»

Und Piastri ergänzte: «Natürlich werden wir versuchen, vor dem GP-Qualifying noch etwas zuzulegen, denn alle werden wohl noch etwas Zeit finden. Dabei geht es aber mehr um die Details als darum, grosse Veränderungen vorzunehmen, denn unser Basis-Tempo ist schon sehr gut.»

So lief der Sprint

Zum Start des letzten Formel-1-Sprintrennen des Jahres herrschten noch 25,1 Grad Celsius Aussentemperatur, der Lusail International Circuit warn noch 31,4 Grad warm, als das Feld – angeführt von Polesetter Oscar Piastri, zur Aufwärmrunde aufbrach. Während sich die meisten Fahrer in der Startaufstellung einfädelten, bogen Lance Stroll, Lewis Hamilton, Pierre Gasly und Franco Colapinto an die Box ab, weil sie aus der Boxengasse losfahren mussten, da an ihren GP-Rennern gearbeitet wurde, als sie im Parc Fermé waren.

Piastri schaffte es beim Start, seine Führung zu verteidigen, George Russell und Lando Norris konnten ihre Positionen auch halten, während Max Verstappen gleich auf den vierten Platz vorfuhr. Sein vor ihm gestarteter Red Bull Racing-Teamkollege Yuki Tsunoda hatte brav Platz gemacht, während der Titelverteidiger Fernando Alonso schnell aus eigener Kraft überholt hatte.

Hinter dem Spanier, der auf den sechsten Platz hinter beide Red Bull Racing-Fahrer zurückgefallen war, komplettierten Kimi Antonelli, Carlos Sainz, Isack Hadjar und Alex Albon die Top-10 vor Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman, Charles Leclerc, Liam Lawson, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Stroll, Hamilton, Gasly und Colapinto.

Verstappen machte gleich Jagd auf WM-Leader Lando Norris und war zum Start der dritten Runde bereits in Schlagdistanz. Während der Brite im McLaren alle Hände voll zu tun hatte, zog sein Teamkollege an der Spitze weg und Russell fehlten zum Start der vierten Runde bereits 1,3 sec auf den Spitzenreiter.

Norris war zu diesem Zeitpunkt kurz in DRS-Distanz zu Russell, doch der Mercedes-Pilot gab daraufhin gleich etwas mehr Gas und vergrösserte seinen Vorsprung auf mehr als eine Sekunde. Verstappen drehte die bis dato schnellste Rennrunde und klebte weiterhin am Heck seines Vordermannes und WM-Gegners.

Weiter hinten kämpfte Leclerc um seinen Verbleib auf der Bahn, er vertat sich in der dritten Runde in der fünften Kurve, schon nach dem Start hatte der Ferrari-Star einen Ausflug unternommen. Für seinen Teamkollegen Hamilton lief es schlechter, er war auch in Runde 6 immer noch nur Achtzehnter.

Auch in Runde 7 kam Verstappen nicht vorbei, durfte aber im Gegensatz zu Norris den Heckflügel flachstellen und arbeitete sich näher an den McLaren vor ihm heran. Allerdings öffnete sich die Lücke zwischen dem Dritten und Vierten wieder, sodass die Top-10-Reihenfolge zur Halbzeit immer noch Piastri, Russell, Norris, Verstappen, Tsunoda, Alonso, Antonelli, Sainz, Hadjar und Albon lautete.

Die Probleme von Verstappen wurden nicht kleiner, der GP-Renner des Red Bull Racing-Stars hüpfte sichtlich auf der Geraden, ausserdem meldete er Funkprobleme. Ganz andere Sorgen hatte Sainz, dessen Auto ein Teil bei voller Fahrt verlor.

Mehrere Piloten fanden sich neben der Strecke wieder, so wurden Colapinto, Tsunoda und Antonelli Rundenzeiten gestrichen, weil sie in der zehnten Kurve neben der Bahn waren – der Argentinier und der Japaner vertaten sich in den ersten zehn Runden gleich zwei Mal. Das Duo wurde denn auch bald wegen des wiederholten Verlassens der Strecke verwarnt.

Lawson, der sich mit Leclerc im Kampf um Platz 13 angelegt hatte, wurde von seinem Team angewiesen, die gewonnene Position an den Ferrari-Star zurückzugeben. Offenbar hatte er sich mit einem Ausritt in der sechsten Kurve einen Vorteil verschafft, der zu einer Strafe führen würde, wenn er vor dem Monegassen bleiben würde.

Wie es richtig geht, zeigte Antonelli, der sich in Runde 13 an Alonso vorbei arbeitete, als der Aston Martin-Routinier durch einen wilden Ritt über die Randsteine seinen Schwung verlor. Schlechte Nachrichten von den Regelhütern gab es für Tsunoda, der eine 5-sec-Zeitstrafe kassierte, weil er zu oft neben der Bahn gewesen war.

Stroll steuerte in Runde 14 die Box an, um sich weiche Reifen geben zu lassen. Der Stopp dauerte mit 4,9 sec ungewöhnlich lange, weil der hintere Wagenheber nicht wie geplant gleich entfernt wurde. Damit wurde Strolls Rückstand auf Colapinto auf dem zweitletzten Platz noch grösser.

Piastri bekundete in Runde 16, dass er mit Vibrationen zu kämpfen hatte, allerdings hatte er einen komfortablen Vorsprung von rund zwei Sekunden auf seinen ersten Verfolger Russell. Der Mercedes-Star wurde seinerseits von Norris gejagt, der die Lücke zum Vordermann auf unter zwei Sekunden hatte drücken können. Verstappen war hingegen nicht mehr in Schlagdistanz zum McLaren-Fahrer vor ihm, er war 3,3 sec hinter dem Papaya-Renner des Briten unterwegs.

Auch Antonelli geriet ins Visier der Regelhüter wegen seiner Ausritte, während Gasly und Colapinto an die Box abbogen und sich weiche Reifen geben liessen. Kurz darauf fiel die schwarz-weiss karierte Flagge und Piastri durfte sich über den Sieg vor Russell und Norris freuen.

Auch Verstappen, Tsunoda, Antonelli und Alonso kamen auf den Punkterängen ins Ziel, wobei der Italiener hinter Tsunoda ins Ziel kam, wegen der Zeitstrafe des Red Bull Racing-Stars aber als Fünfter gewertet wurde. Das änderte sich aber kurz nach dem Rennen, weil auch der Teenager aus Bologna eine 5-sec-Zeitstrafe kassierte, weil er zu viele Ausritte unternommen hatte. Damit war Tsunoda Fünfter und Antonelli wieder Sechster.





Sprint, Lusail International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 26:51,033 min

02. George Russell (GB), Mercedes, +4,951 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,279

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +9,054

05. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, + 19,327

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,391

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,556

08. Carlos Sainz (E), Williams, +27,333

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +28,206

10. Alex Albon (T), Williams, +28,925

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +32,966

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +34,529

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +35,182

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +36,916

15. Esteban Ocon (F), Haas, +38,838

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +39,638

17. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +46,171

18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,534 min

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:17,960

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:20,804

WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 396 Punkte

02. Piastri 374

03. Verstappen 371

04. Russell 301

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 140

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 49

12. Alonso 42

13. Bearman 41

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 32

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 770 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 441

03. Red Bull Racing 400

04. Ferrari 378

05. Williams 122

06. Racing Bulls 90

07. Aston Martin 74

08. Haas 73

09. Sauber 68

10. Alpine 22

