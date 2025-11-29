Lando Norris (3.): «Verstappen hat keine Ahnung»
Lando Norris vor Max Verstappen
Ein dritter Platz für den WM-Leader Lando Norris im langweiligen Sprint von Katar, der McLaren-Pilot blickt so auf seinen Einsatz zurück: «Viel passiert ist nicht, also gibt es auch nicht viel zu sagen.»
«Hier ist es fast unmöglich, einem Gegner dichtauf zu folgen, um ihn für eine Attacke zurecht zu legen. Sobald du deinem Rivalen näher kommst, beginnen die Probleme mit einem rutschenden Wagen.»
«Dann untersteuerst du in einigen Kurven, in anderen hast du Übersteuern, und an diesem Punkt ist es gescheiter, den Reifen Sorge zu tragen und einen dritten Platz ins Ziel zu bringen.»
«Wir haben auch hier ein schnelles Auto, das macht Mut für die Quali später und dann für den Grand Prix. Ich will noch ein paar kleine Änderungen an der Abstimmung vornehmen, am Freitag in der Sprint-Quali lag das Auto nicht perfekt.»
Vor kurzem hat Max Verstappen sich einen kleinen Nadelstich erlaubt und festgehalten, dass er in einem McLaren längst Weltmeister wäre.
Norris kontert: «Nun, natürlich darf Max sagen, was immer er will. Er hat sich als vierfacher Weltmeister dieses Recht erarbeitet. Ich habe viel Respekt für ihn und was er alles erreicht hat, mehr als die meisten Rennfahrer je erreichen werden.»
«Max hat normalerweise eine gute Vorstellung von den Zusammenhängen, aber ganz ehrlich – es gibt auch jede Menge an Dingen, von welchen er da keine Ahnung hat. Aber solche Aussagen sind ein wenig Teil von Red Bull, wie man so vorgeht, das liegt in ihrer aggressiven Natur, mit all dem Blödsinn, der da ständig verzapft wird.»
Sprint, Lusail International Circuit
01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 26:51,033 min
02. George Russell (GB), Mercedes, +4,951 sec
03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,279
04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +9,054
05. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, + 19,327
06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,391
07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,556
08. Carlos Sainz (E), Williams, +27,333
09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +28,206
10. Alex Albon (T), Williams, +28,925
11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +32,966
12. Oliver Bearman (GB), Haas, +34,529
13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +35,182
14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +36,916
15. Esteban Ocon (F), Haas, +38,838
16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +39,638
17. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +46,171
18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,534 min
19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:17,960
20. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:20,804
WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 396 Punkte
02. Piastri 374
03. Verstappen 371
04. Russell 301
05. Leclerc 226
06. Hamilton 152
07. Antonelli 140
08. Albon 73
09. Hadjar 51
10. Hülkenberg 49
11. Sainz 49
12. Alonso 42
13. Bearman 41
14. Lawson 36
15. Ocon 32
16. Stroll 32
17. Tsunoda 32
18. Gasly 22
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 770 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 441
03. Red Bull Racing 400
04. Ferrari 378
05. Williams 122
06. Racing Bulls 90
07. Aston Martin 74
08. Haas 73
09. Sauber 68
10. Alpine 22
Alle Sprint-Sieger
Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes
Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes
Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes
Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing
Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes
Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Shanghai 2024 ¬– Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2024 – Lando Norris (GB), McLaren
Katar 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes
Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari
Miami 2025 – Lando Norris (GB), McLaren
Spa 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Austin 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2025 – Lando Norris (GB), McLaren
Katar 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren