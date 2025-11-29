Lando Norris (3.): «Verstappen hat keine Ahnung»

​Der Sprint von Katar endet mit einem dritten Platz für Lando Norris, er muss sich von Oscar Piastri und George Russell klar schlagen lassen. Danach gibt es eine scharfe Antwort für Max Verstappen.

Ein dritter Platz für den WM-Leader Lando Norris im langweiligen Sprint von Katar, der McLaren-Pilot blickt so auf seinen Einsatz zurück: «Viel passiert ist nicht, also gibt es auch nicht viel zu sagen.»

«Hier ist es fast unmöglich, einem Gegner dichtauf zu folgen, um ihn für eine Attacke zurecht zu legen. Sobald du deinem Rivalen näher kommst, beginnen die Probleme mit einem rutschenden Wagen.»

«Dann untersteuerst du in einigen Kurven, in anderen hast du Übersteuern, und an diesem Punkt ist es gescheiter, den Reifen Sorge zu tragen und einen dritten Platz ins Ziel zu bringen.»

«Wir haben auch hier ein schnelles Auto, das macht Mut für die Quali später und dann für den Grand Prix. Ich will noch ein paar kleine Änderungen an der Abstimmung vornehmen, am Freitag in der Sprint-Quali lag das Auto nicht perfekt.»



Vor kurzem hat Max Verstappen sich einen kleinen Nadelstich erlaubt und festgehalten, dass er in einem McLaren längst Weltmeister wäre.



Norris kontert: «Nun, natürlich darf Max sagen, was immer er will. Er hat sich als vierfacher Weltmeister dieses Recht erarbeitet. Ich habe viel Respekt für ihn und was er alles erreicht hat, mehr als die meisten Rennfahrer je erreichen werden.»



«Max hat normalerweise eine gute Vorstellung von den Zusammenhängen, aber ganz ehrlich – es gibt auch jede Menge an Dingen, von welchen er da keine Ahnung hat. Aber solche Aussagen sind ein wenig Teil von Red Bull, wie man so vorgeht, das liegt in ihrer aggressiven Natur, mit all dem Blödsinn, der da ständig verzapft wird.»





Sprint, Lusail International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 26:51,033 min

02. George Russell (GB), Mercedes, +4,951 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,279

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +9,054

05. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, + 19,327

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,391

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,556

08. Carlos Sainz (E), Williams, +27,333

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +28,206

10. Alex Albon (T), Williams, +28,925

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +32,966

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +34,529

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +35,182

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +36,916

15. Esteban Ocon (F), Haas, +38,838

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +39,638

17. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +46,171

18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,534 min

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:17,960

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:20,804





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 396 Punkte

02. Piastri 374

03. Verstappen 371

04. Russell 301

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 140

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 49

12. Alonso 42

13. Bearman 41

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 32

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 770 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 441

03. Red Bull Racing 400

04. Ferrari 378

05. Williams 122

06. Racing Bulls 90

07. Aston Martin 74

08. Haas 73

09. Sauber 68

10. Alpine 22





Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Shanghai 2024 ¬– Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Katar 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari

Miami 2025 – Lando Norris (GB), McLaren

Spa 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2025 – Lando Norris (GB), McLaren

Katar 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren