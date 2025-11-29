Live-Ticker: Holt Piastri auch die Pole zum Katar-GP?

Oscar Piastri sicherte sich die Sprint-Pole, schafft er es auch im GP-Qualifying, schneller als alle anderen Fahrer zu sein?

Im Sprint-Qualifying auf dem Katar-Rundkurs hat sich Oscar Piastri die Pole gesichert. Ob der McLaren-Star auch in der Zeitenjagd um die GP-Startaufstellung der Schnellste bleibt, kann hier live mitverfolgt werden.

Oscar Piastri liess schon im Sprint-Qualifying erahnen, dass er zu seiner alten Form zurückgefunden hat. Der McLaren-Star, der die WM-Führung lange inne hatte, den ersten Platz in der WM-Wertung in Mexiko aber seinem Teamkollegen Lando Norris hatte überlassen müssen, sicherte sich mit einer fehlerfreien Runde die Pole zum Mini-Rennen.

Die bestmögliche Ausgangslage nutzte der Australier dann, um seinen ersten Sieg seit dem GP in Zandvoort einzufahren. Damit verkürzte er seinen Rückstand auf Norris auf 22 WM-Zähler, denn der Brite schaffte es hinter seinem Landsmann George Russell als Dritter über die Ziellinie. Gleich nach Norris sah mit Titelverteidiger Max Verstappen der dritte WM-Titelanwärter die schwarz-weiss karierte Flagge.

Der Niederländer aus dem Red Bull Racing Team hatte mit seinem GP-Renner zu kämpfen. Da die Teams vor dem GP-Qualifying noch einmal Hand anlegen und das Set-up anpassen dürfen, darf der Weltmeister der vergangenen Jahre nicht abgeschrieben werden. Auch Norris hofft auf eine Verbesserung und eine saubere Runde, um die Pole für das Rennen am Sonntag zu erobern.

Ob es ihm gelingen oder sein Stallgefährte auch die Zeitenjagd für den GP für sich entscheiden wird, kann hier im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com mitverfolgt werden.