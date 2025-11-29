Max Verstappen (3.): «Dann muss ich wohl abkürzen!»

​Max Verstappen hat im packenden Abschlusstraining zum Grossen Preis von Katar den dritten Startplatz errungen. Der 28-jährige Weltmeister sagt: «Leider untersteuert mein Wagen noch immer.»

Die Statistik spricht gegen Max Verstappen: Von Startplatz 3 ist bislang noch kein Formel-1-GP von Katar gewonnen worden. Aber davon lässt sich der Niederländer nicht ins Bockshorn jagen.

Der Red Bull Racing-Star sagt nach seiner drittschnellsten Zeit: «Das Handling meines Auto ist ein wenig besser geworden, aber der grösste Nachteil ist leider noch immer da – der Wagen untersteuert zu stark.»

«Am Freitag war der Wagen wirklich nicht gut, und wir haben versucht, die grössten Schwierigkeiten aus der Welt zu schaffen. Aber ich habe weiterhin an der Vorderachse zu wenig Haftung, um so angreifen zu können, wie ich es gerne hätte. Und das macht sich auf dieser Strecke, mit diesen vielen mittelschnellen Kurven besonders schmerzlich bemerkbar.»

«Ich habe versucht, das Beste aus unseren Möglichkeiten zu machen. Die letzte Runde war gut, aber mit diesen Nachteil war einfach nicht mehr drin. Und dieses Problem ist nicht streckenspezifisch, wir haben das schon länger, mal ist es etwas weniger schlimm, mal schlimmer.»



«Was den Grand Prix angeht, so haben wir nichts zu verlieren – ich brauche einen guten Start und werde mich in der ersten Kurve nicht zurückhalten. Wenn ich beim Start nicht an mindestens einem McLaren vorbeikomme, dann wird es im späteren Verlauf knifflig, das hat sich ja schon im Sprint gezeigt. Denn als Verfolger überhitzen deine Reifen ziemlich bald.»



«Wenn du hier hinter den Rivalen fährst, dann beginnen die Reifen zu leiden. Zudem hat Oscar zum Schluss des Sprints Runden auf die Bahn gebrannt, um das zu erreichen, muss ich wohl abkürzen!»



«Ich lass mich mal überraschen – wir wissen in der Formel 1 ja, dass so ziemlich alles passieren kann. Es kann ja auch sein, dass sich noch andere Piloten unter die drei Erstplatzierten mischen.»





GP-Qualifying, Katar

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,387 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,495

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,651

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,662

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:19,846

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:20,114

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:20,287

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,418

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,477

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,561

11. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:20,353

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:20,433

13. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:20,438

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:20,534

15. Alex Albon (T), Williams, 1:20,629

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:20,761

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:20,864

18. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:20,907

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,058

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:21,137

Sprint, Lusail International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 26:51,033 min

02. George Russell (GB), Mercedes, +4,951 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,279

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +9,054

05. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, + 19,327

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,391

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,556

08. Carlos Sainz (E), Williams, +27,333

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +28,206

10. Alex Albon (T), Williams, +28,925

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +32,966

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +34,529

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +35,182

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +36,916

15. Esteban Ocon (F), Haas, +38,838

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +39,638

17. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +46,171

18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,534 min

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:17,960

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:20,804



WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 396 Punkte

02. Piastri 374

03. Verstappen 371

04. Russell 301

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 140

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 49

12. Alonso 42

13. Bearman 41

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 32

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 770 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 441

03. Red Bull Racing 400

04. Ferrari 378

05. Williams 122

06. Racing Bulls 90

07. Aston Martin 74

08. Haas 73

09. Sauber 68

10. Alpine 22





