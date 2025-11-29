Max Verstappen (3.): «Dann muss ich wohl abkürzen!»
Max Verstappen
Die Statistik spricht gegen Max Verstappen: Von Startplatz 3 ist bislang noch kein Formel-1-GP von Katar gewonnen worden. Aber davon lässt sich der Niederländer nicht ins Bockshorn jagen.
Der Red Bull Racing-Star sagt nach seiner drittschnellsten Zeit: «Das Handling meines Auto ist ein wenig besser geworden, aber der grösste Nachteil ist leider noch immer da – der Wagen untersteuert zu stark.»
«Am Freitag war der Wagen wirklich nicht gut, und wir haben versucht, die grössten Schwierigkeiten aus der Welt zu schaffen. Aber ich habe weiterhin an der Vorderachse zu wenig Haftung, um so angreifen zu können, wie ich es gerne hätte. Und das macht sich auf dieser Strecke, mit diesen vielen mittelschnellen Kurven besonders schmerzlich bemerkbar.»
«Ich habe versucht, das Beste aus unseren Möglichkeiten zu machen. Die letzte Runde war gut, aber mit diesen Nachteil war einfach nicht mehr drin. Und dieses Problem ist nicht streckenspezifisch, wir haben das schon länger, mal ist es etwas weniger schlimm, mal schlimmer.»
«Was den Grand Prix angeht, so haben wir nichts zu verlieren – ich brauche einen guten Start und werde mich in der ersten Kurve nicht zurückhalten. Wenn ich beim Start nicht an mindestens einem McLaren vorbeikomme, dann wird es im späteren Verlauf knifflig, das hat sich ja schon im Sprint gezeigt. Denn als Verfolger überhitzen deine Reifen ziemlich bald.»
«Wenn du hier hinter den Rivalen fährst, dann beginnen die Reifen zu leiden. Zudem hat Oscar zum Schluss des Sprints Runden auf die Bahn gebrannt, um das zu erreichen, muss ich wohl abkürzen!»
«Ich lass mich mal überraschen – wir wissen in der Formel 1 ja, dass so ziemlich alles passieren kann. Es kann ja auch sein, dass sich noch andere Piloten unter die drei Erstplatzierten mischen.»
GP-Qualifying, Katar
01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,387 min
02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,495
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,651
04. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,662
05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:19,846
06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:20,114
07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:20,287
08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,418
09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,477
10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,561
11. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:20,353
12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:20,433
13. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:20,438
14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:20,534
15. Alex Albon (T), Williams, 1:20,629
16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:20,761
17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:20,864
18. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:20,907
19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,058
20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:21,137
Sprint, Lusail International Circuit
01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 26:51,033 min
02. George Russell (GB), Mercedes, +4,951 sec
03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,279
04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +9,054
05. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, + 19,327
06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,391
07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,556
08. Carlos Sainz (E), Williams, +27,333
09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +28,206
10. Alex Albon (T), Williams, +28,925
11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +32,966
12. Oliver Bearman (GB), Haas, +34,529
13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +35,182
14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +36,916
15. Esteban Ocon (F), Haas, +38,838
16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +39,638
17. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +46,171
18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,534 min
19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:17,960
20. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:20,804
WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 396 Punkte
02. Piastri 374
03. Verstappen 371
04. Russell 301
05. Leclerc 226
06. Hamilton 152
07. Antonelli 140
08. Albon 73
09. Hadjar 51
10. Hülkenberg 49
11. Sainz 49
12. Alonso 42
13. Bearman 41
14. Lawson 36
15. Ocon 32
16. Stroll 32
17. Tsunoda 32
18. Gasly 22
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 770 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 441
03. Red Bull Racing 400
04. Ferrari 378
05. Williams 122
06. Racing Bulls 90
07. Aston Martin 74
08. Haas 73
09. Sauber 68
10. Alpine 22