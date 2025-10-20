Kawasaki Z650S: Updates für den Bestseller

Das Sugomi-Design gefällt - und wurde an der Z650S moderat verschärft

Neue, sportlichere Ergonomie, geschärftes Design, zusätzliche Elektronik: Kawasaki wertet das 2026er Modell des beliebten Roadsters auf, belässt aber die bewährte mechanische Basis fast unverändert.

Lenker 300 mm breiter, 40 mm nach vorne, 10 mm nach oben, Sitzbank mit 15 mm mehr Polsterung, Fussrasten nach unten: So setzt Kawasaki den Fahrer Vorderrad-orientierten und sportlicher auf die neue Z650S.

Eine neue Scheinwerfereinheit mit dreiteiligem LED-Scheinwerfer und breitere seitliche Verkleidungselemente verschärfen passend dazu das Styling. Das TFT-Farbisplay mit 4.3 Zoll messender Diagonale ist neu gestaltet und ermöglicht mit der Rideology-App Smartphone-Koppelung und Zusatzfunktionen. Neu ist optional ein Quickshifter erhältlich.

Die technische Basis – Zweizylindermotor im Gitterrohrrahmen, konventionelle Gabel, Horizontal eingebautes Federbein mit Umlekhebelei – übernimmt Kawasaki fast unverändert von 2025er Modell. Lediglich der Motor sei neu angestimmt für ein verbessertes Drehmoment im unteren und mittleren Drehzahlbereich.

Die Kawasaki Z650S ist ab März 2026 lieferbar in drei Farbvarianten ab 7.545 €; ein Aufpreis von 100 € zur Z650 (ohne S), die auch 2026 im Modellprogramm ist.