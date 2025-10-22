Feiertage für Schnäppchenjäger in Sursee/Schweiz

Auf dem Areal des Schweizer Yamaha-Importeurs Hostettler in Sursee LU findet am 24./25. Oktober der Motocross- und Racingmarkt statt. Weihnachten und Ostern zusammen für Motorrad-Schnäppchenjäger.

Der traditionelle Motocross- und Racingmarkt ist für Rennfahrer, Sportfans und Schnäppchenjäger ein absoluter Renner. Am Freitag Nachmittag (ab 13.30 Uuhr) und am Samstag (ab 8.00 Uhr) des letzten Oktober-Wochenendes wird auf dem Gelände von Hostettler in Sursee (Kanton Luzern/Schweiz) wieder getauscht, verkauft, gekauft und gefeilscht was das Zeug hält.

Die Schwelle für private Anbieter ist denkbar niedrig: Am Motocross- und Racingmarkt kann jeder Motorräder, Bekleidung, Zubehör und Ersatzteile zum Kauf anbieten und dabei die Preise selber bestimmen. Eine Standreservation ist nicht nötig, eine Gebühr wird nicht erhoben. Gewerbliche Händler sind nicht zugelassen.

Als Yamaha Importeur und Produzent von iXS Motorcycle Fashion verkauft Hostettler zudem neue Racingteile, Reifen, Helme, Stiefel, Motorsportbekleidung und vieles mehr zu einmalig günstigen Sonderpreisen. Ebenso kann man an diesen beiden Tagen von besonders attraktiven Angeboten von Intercycle, der Fahrrad-Sparte von Hostettller, profitieren.

Wer im umfangreichen Angebot nichts passendes findet, was fast nicht möglich ist, kann immerhin seine Autogrammsammlung von Schweizer Rennfahrern vervollständigen. Am Freitag ab 15.00 Uhr schreiben Mat Rebeaud, Domi Aegerter, Arnaud Tonus und Mike Pfister Autogramme, am Samstag ab 13.00 Uhr stehen Mat Rebeaud, Domi Aegerter, Randy Krummenacher, Arnaud Tonus, Jeremy Seewer, Mike Pfister und Lenoxx Phommara bereit, um ihre Autogrammkarten zu signieren. Verpflegen kann man sich im eigens aufgebauten Festzelt.