Rennen 2: Eric Granado mit Doppelsieg in Barcelona

LCR-Pilot Eric Granado war auch im zweiten Schlagabtausch der MotoE nicht zu stoppen. Der Brasilianer siegte vor Spinelli und Casadei – der sich die WM-Führung jetzt mit Lorenzo Baldassari (Intact) teilt.

Nach einer Schrauberorgie für die Mannschaft von Mattia Casadei hatte es der Italiener und Ex-Tabellenführer wieder zurück in die Startaufstellung geschafft. Damit waren wieder 17 Piloten zum zweiten Rennen der MotoE in Barcelona angetreten.

Einen Sensationsstart produzierte Snipers-Pilot Nicolas Spinelli. Von Platz 7 aus Reihe 3 gestartet, gelang es dem Italiener, als Erster einzubiegen. Doch nur wenige Kurven später räuberte sich Intact-Pilot Baldassarri, der mit Platz 2 im ersten Lauf auch die WM-Führung erobert hatte, an Spinelli vorbei.

Auch im zweiten Lauf dann ein schnelles Crash-Drama. Nach einer Kollision in Kurve 4 waren sowohl Andrea Mantovani als auch Rookie Tibor Varga aus dem zehnten Rennen der Saison.

Nur eine Runde später mischten dann auch wieder Eric Granado und Matteo um die Spitze mit. Ferrari zeigte dabei enormes Tempo, ging in Führung und sogar eine kleine Lücke auf. Doch Granado, Sieger im ersten Lauf, ging die Pace des Gresini-Piloten mit.

Der Brasilianer konnte nicht nur folgen – in der drittletzten Runde schob sich der LCR-Held wieder an die Spitze. Matteo Ferrari verlor im Finale die Nerven und stürzte am Hinterrad von Granado aus dem Event. Damit war der Weg frei für den zweiten Sieg Granados an einem Tag.

Hart ging es um Platz 3 zu. Zu hart. Alessandro Zacco fasste für seine harte Fahrweise eine Zeitstrafe von drei Sekunden aus, die den Italiener auf Platz 8 zurückwarf. Lorenzo Baldassarri, der als Dritter über die Linie gefahren war, wurde ebenfalls bestraft. Der Intact-Pilot bekam eine Long-Lap für das Missachten der Streckenbegrenzung aufgebrummt. «Balda» konnte die Strafe nicht mehr absitzen – dadurch ging es auch für ihn um drei Plätze auf Rang 6 zurück. Damit standen hinter Grandado Nicolas Spinelli und Mattia Casadei wieder auf dem Podest.

Kurios: Dank dem Podest-Comeback von Casadei, teilen sich der Routinier der LCR-Mannschaft und Lorenzo Baldassarri nun die WM-Führung. Eric Granado rückte auf Platz 6 vor.

Ergebnisse MotoE, Barcelona, Rennen 2 (6. September):

1. Eric Granado (BR), Ducati, 6 Runden in 10:54,179 min

2. Nicholas Spinelli (I), Ducati, +0,495 sec

3. Mattia Casadei (I), Ducati, +0,675

4. Kevin Zannoni (I), Ducati, +2,807

5. Jacopo Hosciuc (RO), Ducati, +3,130

6. Lorenzo Baldassarri (I), Ducati, +3,603

7. Hector Garzo (E), Ducati, +4,466

8. Alessandro Zaccone (I), Ducati, +4,789

9. Oscar Gutierrez (E), Ducati, +5,420

10. Luca Bernardi (RSM), Ducati, +7,611

11. Alessio Finello (I), Ducati, +8,605

12. Raffaele Fusco (I), Ducati, +13,003

13. Tommaso Occhi (I), Ducati, +13,144

14. Matteo Ferrari (I), Ducati, +53,333

– Andrea Mantovani (I), Ducati

– Tibor Erik Varga (H), Ducati

– Jordi Torres (E), Ducati

WM-Stand MotoE nach 10 von 14 Rennen:

1. Casadei 132 Punkte. 2. Baldassarri, 132 Punkte. 3. Zaccone 122. 4. Spinelli 114. 5. Ferrari 112. 6. Granado 109. 7. Mantovani 109. 8. Garzo 92. 9. Zannoni 86. 10.Torres 79. 11. Gutierrez 65. 12. Hosciuc 59. 13. Varga 46. 14. Finello 38. 15. Bernardi 31. 16. Herrera 29. 17. Fusco 22. 18. Occhi 11. 19. Perez 4.