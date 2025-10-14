Intact-Pilot Gonzalez: Die Realität sieht anders aus!

SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler sprach exklusiv mit Moto2-WM-Leader Manuel Gonzalez (Intact GP) über schwierige Momente, Motivation, Perfektionismus und seine Vorbilder.

Der Grand Prix von Indonesien könnte als das seltsamste Rennen des Jahres 2025 gelten. Es war mit Sicherheit eines der unvorhersehbarsten, denn die MotoGP feierte ihren fünfzehnten spanischen Sieger in der Königsklasse.

Jose Antonio Rueda sicherte sich vier Runden vor Saisonende den Moto3-Weltmeistertitel (als siebter Iberer in den letzten zehn Jahren), während Manuel Gonzalez aufgrund der Verwendung einer nicht homologierten Software vom zweiten Platz disqualifiziert wurde, was seinen Titelambitionen einen Dämpfer versetzte.

Die Moto2, angetrieben von Triumphs knurrenden 765-Motoren, ist die letzte Kategorie, die 2025 entschieden wird, nachdem Ruedas neunter Moto3-Sieg ihm und KTM den Titel einbrachte. Die Meisterschaft war mit zehn verschiedenen Siegern in 18 Rennen und neuen Fahrern auf dem Podium (sechs zum ersten Mal) äußerst spannend. Die Form der Konkurrenten war sehr unterschiedlich: Der Amerikaner Joe Roberts gewann in Tschechien, hat es aber seitdem nicht mehr unter die Top-5 geschafft. Der ewige Moto2-Titelanwärter Aron Canet holte fünf Podestplätze aus den ersten zehn Rennen und dann nur noch ein (zufälliges) Top-3-Resultat aus den letzten acht. Die Pirelli-Reifen und die Eigenheiten der Kalex-, Forward- und Boscoscuro-Chassis sowie das unterschiedliche Alter, Können und die Erfahrung der Piloten sind ebenfalls Faktoren.

Der 23-jährige Intact-Pilot Manuel Gonzalez war einer der wenigen Konstanten. Er hat bisher neun Prosecco-Flaschen entkorkt, vier davon als GP-Sieger. Nach allem, was man hört, hat der Madrider dieses hohe Niveau dank seiner messerscharfen Konzentration erreicht. Ambition und Konzentration sind offensichtliche Voraussetzungen für den Gewinn einer Weltmeisterschaft und stehen bei den Fahrern in den meisten Fällen ganz oben auf der psychologischen Prioritätenliste. Sie wurden durch Hunderte von Rennen in ihrer Jugend und als Teenager gefördert und geformt, während sie sich an die Spitze hochgearbeitet haben.

Gonzalez verhält sich jedoch anders. Er wirkt zurückhaltend, unauffällig, privat. Fast ungesellig. 2025 ist sein viertes volles Jahr in der Moto2-WM und nach einem unorthodoxen Weg in die mittlere Kategorie über die Supersport-WM statt über die Moto3. Er brauchte eine Saison, um unter die Top-5 zu kommen, zwei für einen Podiumsplatz. 2024, in seiner dritten Saison, fuhr er seinen ersten GP-Sieg ein. Intact GP ist sein drittes Team in vier Jahren, und die Erfahrung der Deutschen (Teamkollege Senna Agius hat 2025 ebenfalls Karrierehöhepunkte erreicht) in Kombination mit seiner Reife hat eine erfolgreiche Kombination geschaffen. Mit seinem kantigen Kinn und seinem durchtrainierten Körper könnte «Manu» leicht in die Rolle eines Hollywood-Schauspielers schlüpfen. Wenn man sich mit ihm an einem Tisch in der dunklen und «industriellen» Einrichtung der Intact-Hospitality unterhält, wirkt er lockerer und sympathischer. Er lacht häufig. Gonzalez führt die Moto2-Wertung seit dem fünften Event im April an. «Das ist etwas, was jeder Fahrer erreichen will; das Ziel von allen, nicht wahr?», erklärte er. «Und wenn man einmal dort angekommen ist, ändert sich das Ziel. Dann geht es darum, dort zu bleiben! Meine Mentalität bleibt dieselbe, egal ob ich Erster, Dritter, Zehnter oder Zwanzigster bin: immer auf die Strecke zu gehen und mit dem Motorrad, das man zur Verfügung hat, das Beste zu geben.»

Manu behauptet, dass ihn das unermüdliche Streben eines Sportlers nach Verbesserung antreibt. «Das ist ein Druck, den ich wirklich mag – und ich versuche, gut damit umzugehen.» Für seinen brasilianischen Rivalen Diogo Moreira, der nun nur noch neun Punkte Rückstand hat, wobei 2025 maximal noch 100 Punkte zu holen sind, und den Rest des Moto2-Feldes ist es ein schlechtes Omen, dass Gonzalez in Australien wahrscheinlich hochmotiviert sein wird, nachdem er in Mandalika 20 Punkte seines Vorsprungs in der Gesamtwertung eingebüßt hat. «Ich glaube, ich bin ein Athlet, der nach schwierigen Momenten besser zurückkommt», grübelte er. «Jedes Mal, wenn ich [schwierige Momente] hatte, war ich am nächsten Tag, in der nächsten Woche, im nächsten Rennen noch besser. Die Leistung war besser. Ich war dieses Jahr auch stärker als im letzten. Ich mag es wirklich, mich in vielen Dingen sehr zu pushen.»

Gonzalez strahlt Intensität aus. «Motorsport kann von außen betrachtet körperlich etwas einfach erscheinen, aber die Realität sieht anders aus», erklärte er. «Man muss fast perfekt sein, um 100 Prozent geben zu können. Ich versuche immer, mich an das Motorrad anzupassen und meinen Körper so einzustellen, dass ich mich wohlfühle. Wenn ich irgendwie Probleme habe, trainiere ich, um mich zu verbessern – um in jeder Hinsicht gut zu sein.»

Ich frage mich laut, ob dieser Ansatz anstrengend sein kann. «Natürlich ist es anstrengend, denn unsere Arbeit findet jeden Tag statt, nicht nur auf der Rennstrecke», antwortete er. «Man muss jeden Tag ‘gut‘ sein. Mental, körperlich – in jeder Hinsicht muss man besser werden, denn man erreicht nie den perfekten Moment. Man will immer mehr. Es mag Momente geben, in denen man denkt: ‘Ich bin müde, ich muss mal durchatmen‘, aber man weiß auch, dass in diesem Sport ein anderer [Rivale] einen überholt, wenn man durchatmet. Das ist nicht einfach. Wenn man etwas will, wenn man gewinnen will, die Meisterschaft gewinnen will, besser sein will, dann gibt es immer einen Moment, der einen antreibt.»

Natürlich gehört dazu auch die Analyse. «Schon als ich jung war, habe ich versucht, von anderen Fahrern zu lernen. Am meisten mochte ich [Valentino] Rossi, aber ich habe mir auch viele andere angesehen, um ihre Stärken zu erkennen und zu lernen, wie ich so sein könnte. Das mache ich heute auch noch, aber hauptsächlich in anderen Sportarten. Man kann von vielen Menschen lernen, was sie gut machen.» Ein Beispiel? «Nun, ähm ..., wenn man sich die MotoGP ansieht, kann man viel von Valentino lernen und davon, wie er auch mit 40 Jahren noch jeden Tag beim Rennen das Maximum aus seinem Motorrad herausholen und nach Möglichkeiten suchen wollte, Spaß daran zu haben. Er fährt immer noch Rennen, es liegt ihm also im Blut. Im Tennis sieht man bei Alcaraz, dass er ‘alles gibt’. Er versteckt sich nicht. Hier ist es genauso.» Etwas Bestimmtes, das er verbessert hat? «Die nötige Aggressivität auf dem Motorrad», meinte er. «Als ich in der Supersport-WM fuhr, kämpften viele erfahrene Fahrer gegen mich, und sie waren in diesem Bereich viel besser.»

Trotz einer gewissen Prahlerei vermittelt Gonzalez Stoizismus. Diese Einstellung hat ihm zweifellos in Indonesien geholfen, aber auch in Österreich, als er ebenfalls wegen eines technischen Defekts ausfiel. «Wir sind auf viele Dinge angewiesen, nicht nur auf uns selbst, wie es vielleicht in anderen Sportarten der Fall ist; im Tennis bist nur du und dein Schläger! Hier hast du ein Team im Rücken, eine Maschine und andere Dinge, die du nicht kontrollieren kannst. Aber du kannst dich selbst kontrollieren.»

Fortsetzung folgt…