Gonzalez: Braucht es zwei Moto2-Titel für die MotoGP?

Viele sahen Manuel Gonzalez 2026 in der MotoGP. Nachdem dort alle Plätze vergeben waren, verlängerte er seinen Vertrag bei Intact GP. Er könnte nach Johann Zarco der zweite Doppelweltmeister in der Moto2 werden.

Intact-Pilot Manuel Gonzalez hat in der Moto2-Saison 2025 bislang neun Podestplätze erreicht, vier Rennen konnte er gewinnen. Keiner war so konstant wie er. Zurückgeworfen wurde er durch technische Defekte, wie einem kaputten Kühler auf dem Red Bull Ring, oder durch die nachträgliche Disqualifikation im Indonesien-GP, wo er bei seiner Kalex eine nicht homologierte Software aufgespielt hatte.

In den letzten vier Saisonrennen kämpft der 23-Jährige um den WM-Titel – derzeit hat er in der Gesamtwertung neun Punkte Vorsprung auf den Brasilianer Diogo Moreira. Gonzalez hat sich in seiner bisherigen Karriere konstant weiterentwickelt und ging stets seinen eigenen Weg. Er hatte keine überfürsorglichen Eltern. Keinen «Motocross-Vater». Daher wurde seine Mentalität irgendwie und irgendwo geprägt.

«Ich weiß nicht, was ich sagen soll! Ich bin so, weil ich mich selbst immer wieder angetrieben habe. Ich konzentriere mich immer auf das, was ich will oder brauche. Nicht nur auf dem Motorrad, sondern auch außerhalb», betonte der Spanier im exklusiven Gespräch mit SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler. «Ich versuche immer, zu unterscheiden, was für mich wichtig ist und was nicht. Das habe ich nicht von irgendwo gelernt. Was man kontrollieren kann, muss man verbessern – das lässt sich auf alles anwenden. Aber wenn man im Wettbewerb eine Lücke lässt, wird sie jemand anderes ausnutzen.»

2025 könnte für Gonzalez ein bedeutendes Jahr werden, aber abgesehen vom Missgeschick in Indonesien gab es auch Enttäuschungen. Sein Speed sorgte in der ersten Saisonhälfte für viel Aufsehen, und er wurde weithin als MotoGP-Fahrer für 2026 gehandelt. Dann hatte er ein vielversprechendes «Vorsprechen», als er beim eintägigen Test nach dem Grand Prix von Aragon für den verletzten Ai Ogura (seinen Moto2-Gegner von 2024) einsprang. Das Team von Trackhouse Racing lobte Gonzalez' Besonnenheit und Herangehensweise, und er kam mit der Aprilia RS-GP gut zurecht. Die beiden wichtigsten Türen zur MotoGP-WM 2026 – Pramac Yamaha und LCR Honda – haben sich schließlich geschlossen. Yamaha entschied sich für einen anderen Rookie-Typ in Form der WorldSBK-Ikone Toprak Razgatlioglu, der am 16. Oktober 29 Jahre alt wird, und behielt Jack Miller wegen seiner großen Erfahrung. Für Gonzalez war es ärgerlich, dass sich Honda für seinen härtesten Rivalen in der Moto2-WM, Diogo Moreira, entschied.

Das Talent des 21-jährigen Moreira steht außer Frage, aber es gibt auch eine andere Meinung, die besagt, dass Gonzalez seine MotoGP-Chance aufgrund seiner Nationalität nicht bekommen hat. Wenn er 2026 in die Startaufstellung gekommen wäre, wäre er der neunte Spanier von 22 gewesen. Moreira hingegen erfüllt die Anforderungen für einen wichtigen Markt für die Serie, obwohl die Tatsache, dass der Brasilianer Gonzalez noch bezwingen könnte, der Hauptgrund ist. Es wird ein spannendes Finale werden.

Auf die Frage, wie er den Druck abbauen oder auf andere Weise entkommen kann, fällt es Gonzalez schwer, eine Antwort zu finden. Er verbringt seine Zeit zwischen Madrid und Valencia und trainiert im Winter in letzterer Stadt. «Ich mag Autos sehr, die Formel 1 und Autorennen», antwortete er auf Nachfrage. Auf seinem Instagram-Account gibt es außer Rennen, Autos und Fotos seiner langjährigen Freundin Paula wenig zu sehen.

Da sie sich bewusst war, dass seine Boxencrew wahrscheinlich seine technischen Fähigkeiten und sein Talent lobpreisen würde, war Karina Homilius, Pressesprecherin und Teamkoordinatorin von Intact GP, eine alternative Quelle, um mehr über Gonzalez' Charakter zu erfahren.

«Er ist überhaupt nicht nervös», beschrieb sie ihn. «Man sieht ihn in der Box und so ist er auch außerhalb: ein ganz normaler Junge. Er muss nicht angeben, daher ist es sehr einfach, mit ihm zu arbeiten. Er zeigt seine Gefühle nicht allzu sehr, das sagen sogar seine Eltern!»

«Er ist sehr konzentriert, aber irgendwie wirkt das ganz natürlich», fügte sie hinzu. «Er ist nicht der Typ Mensch, der das Schlechte in den Menschen sieht. Er ist von Natur aus nicht misstrauisch. Seine Crew ist sehr höflich und offen, das ist eine gute Kombination. Vielleicht hatten wir einfach Glück, denn wenn man Menschen zusammenbringt, weiß man nie, ob es funktionieren wird.»

Gonzalez und Intact GP arbeiten offensichtlich gut zusammen. Als die Option MotoGP für 2026 verschwand, verlängerte er schnell seinen Vertrag mit dem gleichen Team für das nächste Jahr. Wenn Manu tatsächlich der letzte Weltmeister von 2025 wird, dann wird er das Ziel haben, der zweite Doppelweltmeister in dieser Klasse zu werden. Das ist seit Johann Zarco, dem ersten und einzigen Doppelsieger in den Jahren 2015 und 2016, nicht mehr gelungen.

«Für einen spanischen Fahrer ist es nicht einfach, in der Moto2 gute Leistungen zu zeigen und eine gute Chance auf den Aufstieg in die MotoGP zu haben, da es viele spanische Fahrer gibt», kommentierte Zarco gegenüber Journalisten über Gonzalez. «Aber wenn er dieses Jahr den Titel holen und ihn dann im nächsten Jahr erneut holen kann, die positiven Aspekte daraus mitnimmt und weiter an sich arbeitet, um sich persönlich weiter zu verbessern, dann kann er sehr stark werden. Ich habe durch meinen zweiten Titel so viel gelernt, weil es nicht einfach war, ihn zu gewinnen. Und dadurch bin ich so stark in die MotoGP gekommen.»