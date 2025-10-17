Senna Agius: Besuch von Stoner & Co. als Motivation

Dem australischen Moto2-Fahrer Senna Agius (Intact GP) scheint beim Heim-GP auf Phillip Island der Motivationsschub durch Landsmann Casey Stoner bereits am Freitag gut getan zu haben.

Das Heim-Wochenende hat für Moto2-Ass Senna Agius auf Phillip Island stark begonnen. Der 20-jährige Australier aus dem deutschen Team Liqui Moly Dynavolt Intact GP beendete das Zeittraining auf Phillip Island auf Platz 2, womit er sich den direkten Einzug ins Q2 am Samstag sicherte. Agius fehlten nur acht Tausendstel auf Kalex-Kollege Diogo Moreira aus dem Team Italtrans.

Agius’ Teamkollege und WM-Leader Manuel Gonzalez reihte sich am Freitag als Fünfter ein. Senna Agius, der in Australien von den Anhängern längst als neuer Grand-Prix-Held gefeiert wird, muss dieser Tage unzählige Selfie- und Autogrammwünsche erfüllen, genießt diesen Zuspruch aber auch in vollen Zügen. Dazu bekam er am Donnerstag auch noch Besuch von Australiens MotoGP-Ikone Casey Stoner.

«Dieser Ort gibt mir sehr viel Kraft», stellte Agius fest. «Es war ein unglaublicher Support, den ich von all den Leuten gespürt habe.» Gemeinsam mit Stoner, dem zweifachen MotoGP-Weltmeister der Jahre 2007 und 2011, sowie aktuellen MotoGP-Assen wie Jack Miller, Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Alex Marquez und Enea Bastianini gab es für Agius auch noch einen offiziellen Fototermin vor hunderten geparkten Bikes auf der Start-Ziel-Gerade. Auch 500er-Held Mick Doohan war hier dabei.

Dem noch nicht genug: Agius und Stoner führten auch gemeinsam die traditionelle Motorrad-Parade der Hobby-Biker um die Strecke an. Zur Erinnerung: Senna Agius setzte bereits im Vorjahr auf Phillip Island ein Karriere-Highlight – er fuhr damals im Moto2-Rennen als Dritter über die Ziellinie und hatte damit seine Podiums-Premiere in der Motorrad-Weltmeisterschaft. 2025 hat er in Silverstone sein erstes Moto2-Rennen gewonnen. Der Vertrag für 2026 mit der Truppe aus Memmingen wurde bereits verlängert.

Ergebnisse Moto2 Phillip Island, Zeittraining (17. Oktober):

1. Diogo Moreira (BR), Kalex, 1:30,307 min

2. Senna Agius (AUS), Kalex, +0,008 sec

3. David Alonso (CO), Kalex, +0,228

4. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +0,300

5. Manuel Gonzalez (E), Kalex, +0,433

6. Mario Aji (RI), Kalex, +0,448

7. Aron Canet (E), Kalex, +0,469

8. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +0,485

9. Darryn Binder (ZA), Kalex, +0,511

10. Collin Veijer (NL), Kalex, +0,533

11. Daniel Munoz (E), Kalex, +0,612

12. Barry Baltus (B), Kalex, +0,642

13. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +0,658

14. Ayumu Sasaki (J), Kalex, +0,659