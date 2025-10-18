Phillip Island, Q2: Moreira vor IntactGP-Duo!

Diogo Moreira stellte im Qualifying der Moto2-WM in Australien einen neuen Rundenrekord auf. Lokalmatador Senna Agius scheiterte knapp an der Pole, WM-Leader Manuel Gonzalez erlebte ein ereignisreiches Q2.

Bevor die ersten sechs Startreihen ausgefahren wurden, gingen 13 Piloten im Q1 an den Start, um sich für den finalen Durchgang zu qualifizieren. Nicht mehr mit dabei war Filip Salac, der sich am Freitag seine lädierte rechte Schulter erneut angeschlagen hatte und deshalb aussetzen musste.

Die Q1-Bestzeit ging an Daniel Holgado, der zusammen mit Ivan Ortola, Albert Arenas und Adrian Huertas ins Q2 aufstieg. Marcos Ramirez zerlegte seine Kalex bei einem spektakulären Sturz in Kurve 12, zog sich dabei aber offensichtlich keine ernsthaften Verletzungen zu. Joe Roberts scheiterte knapp und steht somit nur auf Startplatz 19.

Das Q2 begann dramatisch: Aron Canet, der aktuell WM-Dritter ist, stürzte in seiner ersten Runde in Kurve 4. Er brachte die lädierte Kalex an die Box zurück. Auch WM-Leader Manuel Gonzalez erlebte eine Schrecksekunde. Ausgangs der ersten Kurve fing der Spanier einen Hinterradrutscher ein und blieb sitzen. In Kurve 4 kam Ivan Ortola zu Sturz, nachdem sein Motorrad beim Anbremsen unruhig wurde.

Diogo Moreira setzte die erste 1:29er-Zeit und behauptete sich an der Spitze der Wertung. Manuel Gonzalez lag vor dem finalen Versuch nur auf der 13. Position und ärgerte sich über Mario Aji, der langsam auf der Ideallinie fuhr. Der Vorfall wurde untersucht.

In der finalen Minute des Q2 befanden sich mehrere Fahrer auf Bestzeit-Kurs. Diogo Moreira verbesserte seine eigene Bestmarke, doch die Runde wurde gestrichen. Lokalmatador Senna Agius vom IntactGP-Team war ein Kandidat für die Pole, scheiterte aber um 0,011 Sekunden an der Moreira-Zeit. Startplatz 2 für den Australier.

WM-Leader Manuel Gonzalez gelang eine beeindruckende Schlussoffensive. Der Spanier stürmte in die erste Startreihe. Lediglich 0,076 Sekunden fehlten zur Pole-Zeit. Somit stehen beide IntactGP-Piloten am Sonntag in der ersten Startreihe – ein gutes Teamergebnis nach dem Drama beim zurückliegenden Grand Prix in Indonesien.

Jake Dixon war als Vierter bester Boscoscuro-Pilot. Daniel Holgado und David Alonso komplettieren die zweite Startreihe. Ayumu Sasaki führt als Siebter die dritte Reihe an. Aron Canet fuhr mit der im Eiltempo reparierten Kalex noch eine gezeitete Runde und qualifizierte sich für Startplatz 8. Darryn Binder vervollständigt die dritte Startreihe als Neunter.

Die weiteren Startpositionen gingen an Barry Baltus, Albert Arenas, Tony Arbolino, Adrian Huertas, Ivan Guevara, Collin Veijer, Mario Aji, Daniel Munoz und Ivan Ortola. Achtung: Das Moto2-Rennen am Sonntag über 23 Runden wird nach der Änderung des Zeitplans erst um 4:15 Uhr gestartet.

Ergebnisse Moto2 Phillip Island, Qualifying 2 (18. Oktober):

1. Diogo Moreira (BR), Kalex, 1:29,817 min

2. Senna Agius (AUS), Kalex, +0,011 sec

3. Manuel Gonzalez (E), Kalex, +0,076

4. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +0,176

5. Daniel Holgado (E), Kalex, +0,178

6. David Alonso (CO), Kalex, +0,290

7. Ayumu Sasaki (J), Kalex, +0,311

8. Aron Canet (E), Kalex, +0,324

9. Darryn Binder (ZA), Kalex, +0,450

10. Barry Baltus (B), Kalex, +0,510

11. Albert Arenas (E), Kalex, +0,565

12 Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +0,565

13. Adrian Huertas (E), Kalex, +0,566

14. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +0,687

15. Collin Veijer (NL), Kalex, +0,719

16. Mario Aji (RI), Kalex, +1,309

17. Daniel Munoz (E), Kalex, +1,417

18. Ivan Ortola (E), Boscoscuro, +3,886