Alonso (2.): «Das anstrengendste Rennen von allen!»

David Alonso (Aspar) sicherte sich im Moto2-Rennen auf Phillip Island nach hartem Kampf Rang 2. Dabei kam der 19-jährige Kolumbianer körperlich an seine Grenzen. Sieger Senna Agius (Intact GP) war außer Reichweite.

Aspar-Pilot David Alonso konnte letztes Jahr das Moto3-Rennen in Australien gewinnen. In diesem Jahr hatte der Kolumbianer auf Phillip Island seine Premiere in der Moto2-WM. Obwohl ihm die schnelle und flüssige Strecke liegt, war er vor dem Rennwochenende hinsichtlich der Erwartungen zurückhaltend.

Im Qualifying holte sich Alonso mit seiner hellblauen Kalex Startplatz 6 – die zweite Reihe war eine gute Ausgangsposition für den Grand Prix am Sonntag. Im Rennen hatte er einen sehr guten Start und preschte auf Rang 4 nach vorn. In der dritten Runde überholte er Pole-Setter Diogo Moreira (Italtrans) und lag bereits in den Top-3. Zu Beginn von Runde 8 ging Alonso das erste Mal an WM-Leader Manuel Gonzalez (Intact GP) vorbei. Danach blieb Alonso während des gesamten Rennens in der Verfolgergruppe, wobei die Positionen munter durchgetauscht wurden.

Sechs Runden vor Schluss überholte Alonso zum zweiten Mal Gonzalez, einen Umlauf später schnappte er sich erneut den Brasilianer Moreira und lag auf Position 2. Lokalmatador Senna Agius (Intact GP) hatte bereits ausgecheckt und war an diesem Tag nicht zu schlagen. Alonso konnte Platz 2 bis zum Finish behaupten und hatte im Ziel 3,684 sec Rückstand auf Sieger Agius.

«Ich bin ohne Erwartungen in das Rennen gegangen. Ich wollte einfach alles richtig machen, ohne ein bestimmtes Ergebnis anzustreben», meinte David Alonso nach dem Rennen. «Ich hatte den besten Start der Saison, ich spürte die Kupplung, als ich losfuhr, und das hat mir sehr geholfen, mich in Position zu bringen.»

Der Podestplatz war für Alonso mit harter Arbeit verbunden. «Ich habe es wirklich genossen, vorne zu sein, aber es war das körperlich anstrengendste Rennen von allen», betonte der 19-Jährige. «Mein Arm und mein Bein taten weh, also blieb ich bei der Gruppe, um Energie zu sparen. Ich musste gut damit umgehen, aber am Ende habe ich alles gegeben.»

Alonso holte sich in Australien den dritten Podestplatz in seiner Moto2-Rookie-Saison. In der Gesamtwertung liegt er vor den letzten drei Rennen mit 117 Punkten auf Gesamtrang 10.

Ergebnisse Moto2 Phillip Island, Rennen (19. Oktober):

1. Senna Agius (AUS), Kalex, 23 Runden in 35:00,085 min

2. David Alonso (CO), Kalex, +3,684 sec

3. Diogo Moreira (BR), Kalex, +3,721

4. Daniel Holgado (E), Kalex, +4,440

5. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +4,510

6. Barry Baltus (B), Kalex, +5,378

7. Manuel Gonzalez (E), Kalex, +5,783

8. Albert Arenas (E), Kalex, +6,922

9. Aron Canet (E), Kalex, +9,842

10. Ayumu Sasaki (J), Kalex, +11,351

11. Adrian Huertas (E), Kalex, +11,717

12. Collin Veijer (NL), Kalex, +12,094

13. Joe Roberts (USA), Kalex, +12,466

14. Darryn Binder (ZA), Kalex, +12,927

15. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +19,516



WM-Stand nach 19 von 22 Rennen:

1. Manuel Gonzalez, 247 Punkte. 2. Moreira 245. 3. Canet 212. 4. Baltus 205. 5. Dixon 190. 6. Holgado 166. 7. Vietti 141. 8. Agius 133. 9. Arenas 127. 10. Alonso 117. 11. Öncü 100. 12. Guevara 99. 13. Roberts 97. 14. Ramirez 96. 15. Salac 82.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 453. 2. Boscoscuro 286. 3. Forward 13.