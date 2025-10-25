Q2, Sepang: Holgado schockt Moto2-Feld mit Fabelrunde

Während sich in Sepang alle Augen auf das Duell zwischen Manuel Gonzalez und Diogo Moreira richteten, das der Intact-Pilot mit Platz 7 klar für sich entschied, entzauberte Newcomer Dani Holgado die Moto2-Konkurrenz.

Durchaus überraschend hatten sich im ersten Qualifying der Moto2 nicht alle großen Namen durchgesetzt. Weder der Gewinner des letzten Grand Prix, Senna Agius, noch Boscoscuro-Ass Celestino Vietti schafften den nachträglichen Sprung ins Q2.

Den Job erledigten Jorge Navarro, der sich 2024 die Pole in Sepang geholt hatte, die Spanier Ivan Ortola und Adrian Huertas sowie US-Racer Joe Roberts. Wie grundsätzlich in der Moto2 ging es unfassbar knapp zur Sache. Vietti als Siebter, hatte den Kurs gerade einmal 0,151 sec langsamer gemeistert als Navarro auf Position 1. Intact-Pilot Senna Agius blieb der neunte Platz und damit eine Woche nach seinem Phillip-Island-Triumph Startplatz 23.

Die große Frage vor dem finalen Zeitfahren der mittleren GP-Kategorie: Manuel Gonzalez oder Diogo Moreira – welcher Moto2-Titelkandidat würde sich die bessere Ausgangslage für den Malaysia-GP sichern? Gonzalez hatte am Freitag mit der Bestzeit aufgezeigt, doch Moreira war im FP2 am Samstagmorgen besser mit dem Sepang-Circuit zurechtgekommen. Die Referenz hatte aber der Brite Jake Dixon geschaffen. Im FP2 hatte Dixon seine Boscoscuro zu einem neuen Streckenrekord (2:03,633 min) getrieben.

Knapp eine Stunde vor dem Sprint der Königsklasse warfen sich die 18 Athleten auf den Kurs, um die besten Startpositionen zu ermitteln. Im ersten lauten Schlagabtausch der Dreizylinder spielte dann keiner der drei Aspiranten. Die erste Bestzeit servierte der WM-Vierte Barry Baltus vor den Spaniern Albert Arenas und Dani Holgado. Dahinter: Arbolino, Canet, Alonso – und Dixon. Diogo Moreira erreichte seine Box zum Reifenwechsel auf Position 11, Gonzalez gar nur als 14.

Das Finale der wichtigen Session war von großer Nervosität geprägt. Intact-GP-Held Manuel Gonzalez versuchte sich dem Trubel zu entziehen, und ging solo an die Verbesserung seiner Rundenzeit. Den gleichen Plan verfolgt Marc-VDS-Pilot Jake Dixon. Die Aktion des zukünftigen Superbikers ging auf – Dixon drückte die Bestzeit um 0,1 sec, doch Baltus konterte sofort und war damit wieder auf Position 1.

Erfolgreich auch Gonzalez, der sich erst auf Platz 8, dann noch auf 7 verbesserte und damit weit vor Moreira startet, der im Q2 nicht über Platz 16 hinauskam.

Den Knaller zum Abschluss lieferte Aspar-Pilot Dani Holgado. In seinem letzten Umlauf zauberte der Rookie. Holgado fuhr mit der ersten 2:02er-Rundenzeit einen neuen Streckenrekord und verpasste Baltus auf Platz 2 mehr als eine halbe Sekunde – eine Welt in der Moto2.

Ergebnisse Moto2 Sepang, Qualifying 2 (25. Oktober):

1. Daniel Holgado (E), Kalex, 2:02,858 min

2. Barry Baltus (B), Kalex, + 0,562 sec

3. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +0,591

4. Albert Arenas (E), Kalex, +0,625

5. Daniel Munoz (E), Kalex, +0,723

6. David Alonso (CO), Kalex, +0,728

7. Manuel Gonzalez (E), Kalex, +0,747

8. Aron Canet (E), Kalex, +0,767

9. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +0,851

10. Alex Escrig (E), Forward, +0,993

11. Joe Roberts (USA), Kalex, +1,046

12. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +1,072

13. Collin Veijer (NL), Kalex, +1,122

14. Jorge Navarro (E), Forward, +1,177

15. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +1,221

16. Diogo Moreira (BRA), Kalex, +1,316

17. Adrian Huertas (E), Kalex, +1,442

18. Ivan Ortola (E), Boscoscuro, +1,743



