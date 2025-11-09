RW Racing: Neustart mit Van den Goorbergh & Stigefelt

Nach Turbulenzen im niederländischen Moto2-Team RW Racing hat sich die Mannschaft zügig neu aufgestellt. Als Berater an Bord ist ein alter Bekannter – Johan Stigefelt. Bestätigt wurde auch Zonta van den Goorbergh.

Für das einzige Team der Niederlande im Fahrerlager der MotoGP waren die letzten Wochen und Monateen nicht nur von einer sportlichen Schieflage geprägt. Auch hinter den Kulissen hatte es zwischen Teambesitzer Roelof Waninge und Teammanager Jarno Janssen unüberwindbare Differenzen gegeben. SPEEDWEEK.com berichtete.

Doch bereits beim Portugal-GP zeigt sich RW Racing in adaptierter Aufstellung. Die von der Familie Waninge vorgenommen Änderungen betreffen ausschließlich das Management. Während das Tagesgeschäft vom beförderten Javi Martinez übernommen wird, ist mit Johan Stigefelt ein bestens bekanntes Gesichte des Fahrerlagers dazugekommen.

Der ehemalige Grand-Prix-Fahrer und MotoGP-Teamdirektor übernimmt eine Rolle als Teamberater.

Mit der Ankunft von Martínez erschließt sich dem Team auch ein direkter Weg zur Weltmeisterschaft über das Finetwork XTI Mir Racing Team, das in der JuniorGP-Serie antritt und dessen Miteigentümer Martinez ist.

Nur einen Tag nach der Bestätigung der neuen Teamführung machte RW Racing GP Nägel mit Köpfen und unterschrieb einen neuen Einjahresvertrag mit dem jungen Hoffnungsträger Zonta van den Goorbergh. Wie auf SPEEDWEEK.com berichtet, war der Abgang des Juniors von Jürgen van den Goorbergh durch die Querelen im Team eigentlich bereits beschlossene Sache. Doch das frische Management warf die Leine wieder aus und sicherte sich die Dienste des 19-jährigen Moto2-Piloten.

Den großen Preis von Portugal bestreitet Zonta van den Goorbergh von Startplatz 13. Teamkollege ist Ayumu Sasaki, der ebenfalls im kommenden Jahr für RW Racing GP aktiv sein wird.