Drei Klimazonen in einer Woche – und ein Spaceshuttle

Eine Handvoll Fotographen, Berichterstatter und Techniker nehmen zum Saisonbeginn das Triple aus MotoGP-Test in Buriram, Superbike-WM-Auftakt in Australien und anschließend den Thailand-GP in Angriff.

Es hört sich so verlockend an: Thailand, Australien – was für wundervolle Länder! In der Tat, lediglich die Arbeit stört bei diesem Ausflug.



Und die Fliegerei.



Interesse an meinem Flugplan?



Zürich – Bangkok

Bangkok – Buriram

Buriram – Bangkok

Bangkok – Melbourne

Melbourne – Bangkok

Bangkok – Buriram

Buriram – Bangkok

Bangkok – Zürich



Das ergibt acht ereignisarme Tage an Flughäfen und im Flieger.

Kaum hatte ich mich an eine Zeitzone gewöhnt, ging es weiter. Dasselbe gilt für das Klima.



In Zürich hatte es bei Abflug Minusgrade, in Bangkok bei der Ankunft auch nur 18 Grad. Doch kaum war die Sonne draußen, schoss das Thermometer auf 35 in die Höhe.



Auf Phillip Island in Australien hatte es am nächsten Tag 20 Grad weniger. Den größten Teil der Superbike-Woche herrschten plus/minus 18 Grad, nur am Samstag waren es auf einmal 36.



Ein britischer Kollege hat mir vor Dekaden erzählt, das Wetter auf Phillip Island wäre so launisch wie seine Frau und ich könne dort vier Jahreszeiten erleben – am gleichen Tag. Seine Frau kenne ich bis heute nicht – sie sind noch liiert –, aber mit dem Wetter hatte er definitiv Recht.



Doch wer Sonne im Gemüt hat, lässt sich von trivialen Dingen wie dem Wetter oder Jetlag nicht aus der Bahn werfen.

Die Thais bilden sich zurecht etwas auf ihren Grand Prix ein und feiern ihn. Als der MotoGP-Tross am Dienstag und Mittwoch in Flugzeugladungen in Buriram eintraf, wurde er am Airport von Damen in zeremonieller Kleidung empfangen. Zudem spielte ein Jugendorchester und Nachwuchskampfsportler zeigten ihr Können in einer Vorführung. Und das bei jedem Flieger, der von Bangkok kommend landete.

Bereits vor zwei Wochen, als ich zum Test in Buriram war, fiel mir die gewaltige Werbekampagne von Yamaha auf – die Konterfeis von Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller und Miguel Oliveira sind einfach überall zu sehen.



Honda zog seither nach und stellt ebenso wie der Chang Circuit Somkiat Chantra in den Mittelpunkt, den ersten Thailänder, der es in die MotoGP geschafft hat.

Gefühlt gibt es in Buriram seit Wochen kein anderes Thema als die MotoGP, obwohl die Stadt den erfolgreichsten Fußballklub des Landes beheimatet. Und einen Touristenbus, der wie ein Spaceshuttle aussieht.

Buriram hat sich seit dem ersten Superbike-WM-Event vor zehn Jahren entwickelt. Viele Straßen wurden frisch asphaltiert und ausgebaut, zahlreiche neue Hotels kamen hinzu. Bei einer gewaltigen Veranstaltung wie der MotoGP ist der Bedarf an Unterkünften aber so groß, dass auch das Umland profitiert.

Was die Klangkulisse betrifft, wohne ich auf einem Bauernhof – mit exotischen Zwischentönen. Nachbars Hund scheint es nicht gut zu gehen, weshalb sonst meldet er sich die ganze Nacht zu Wort? Wenigstens sind sich die Hähne einig, wann sie morgens den Tag einläuten und erschallen im Chor. So verschläft wenigstens keiner den größten Sportevent des Jahres in Buriram.